Más de 300 personas lloran a María del Mar en la plaza del Carmen Los padres y los compañeros han recordado, sumidos en la tristeza, la generosidad y bondad que caracterizaban a la joven hallada muerta tras recibir un disparo de su novio. Esta tarde se ha convocado una manifestación que saldrá a las 19.30 horas desde la sede de Hacienda VANESSA SÁNCHEZ Granada Miércoles, 16 mayo 2018, 01:42

Familiares, amigos y compañeros de facultad de María del Mar se han concentrado en la tarde de este martes en la plaza del Carmen para recordarla y para «pedir que salga la verdad», ha clamado la madre de la estudiante de Filosofía y Letras hallada muerta el pasado jueves en el campo de tiro de Las Gabias tras recibir un disparo de su novio, quien posteriormente se suicidó con el mismo arma.

Los padres de María del Mar hablaron a los medios de comunicación y leyeron un manifiesto en el que su madre pedía que «para que no vuelva a ocurrir, para que no le vuelva a pasar a nadie y para que se oigan las voces de los que están al lado, que se oigan las voces de los que conocen para que los padres podamos hacer algo». Con pena y rabia María del Mar Chambó, la madre de la joven lloró por su hija: «Siempre hemos estado muy orgullosos de ti, tú que querías dos carreras, que querías ser modelo y psicóloga, tantas cosas que no te han dejado hacer, esto nunca debería haber ocurrido», dijo. Además, acusó al presunto autor del crimen de haber «pensado muy bien cómo hacerlo y lo que iba a hacer».

Tras las palabras de los progenitores de María del Mar, su compañeros recordaron, rotos por el dolor, cómo era la joven. «La última vez que hablé contigo me diste ánimo para ese examen, al que tu no has podido presentarte», decía uno de ellos visiblemente abatido.

Llantos y gritos contra la violencia machista se sucedieron para concluir el acto con las palabras de la portavoz de la Plataforma 8 de Marzo, María Martín Romero, que había organizado esta concentración y que convoca una manisfestación esta tarde desde la sede de Hacienda en San Juan de Dios, a las 19:30 horas, que será encabezada por los padres de María del Mar. Además, animó a ir de negro para una 'performance' que harán en la Gran Vía «para visibilizar los crímenes contra las mujeres».

Entre los más de 300 participantes en la concentración, según fuentes de la Policía, también estuvieron presentes algunas autoridades como el alcalde, Francisco Cuenca; la concejala de presidencia, Empleo, Igualdad y Transparencia, Ana Muñoz y el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, José Antonio Pérez Tapias.