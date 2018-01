Pepe Rodríguez, promotor y músico: «Siempre es un acierto empezar el año con el mejor Rock'n Roll» Pepe Rodríguez junto a los carteles navideños del centro de la ciudad. / J.E.GÓMEZ Espera que 2018 sea especial para la música en directo: «Vivir un concierto es algo aún no pirateable en Internet» JUAN ENRIQUE GÓMEZ Martes, 2 enero 2018, 01:26

Recuerda la guitarra española que le regaló su padrino cuando tenía 11 años; le cambió la vida. Pepe Rodríguez, que este año cumplía dos décadas como promotor de conciertos y espectáculos, está inmerso en nuevos proyectos junto al Palacio de Congresos, la Plaza de Toros y su iniciativa empresarial y cultural, Granada Experience. Ultima promociones que convertirán la ciudad en la capital de la música en vivo con grandes nombres en sus escenarios. Es lo que ha hecho desde que hace veinte años se unió a su amigo fallecido, Javier García Lapido y montaron Musiserv. Para Pepe Rodríguez, el año se despide con música y se inicia, de nuevo, con Rock and Roll. Afirma que la mayoría de los grandes -Springsteen, Elvis, Tom Waits, Leonard Cohen- han hecho canciones de Navidad.

-¿Con la llegada de la Navidad, el Año Nuevo, cambia el concepto de promoción?

Trabajo y que se acaben las desigualdades, que hay mucha gente pasándolo mal Creo que deberíamos tener muy en cuenta los problemas ambientales, tenemos que cuidar y proteger la naturaleza, nuestro entorno. Debemos cuidar la tierra en la que vivimos.

-Siempre intentamos que las programaciones se ajusten a las fechas en las que se tienen que realizar, y qué duda cabe que la Navidad marca sus propias pautas. Buscamos espectáculos adecuados, con más carácter familiar, infantil o juvenil.

-¿Cómo ha afectado el hecho de que se regalen menos discos y más entradas de conciertos?

-La realidad es que la venta de discos ha caído de forma considerable, y de todo aquello que se puede piratear de Internet, por eso nos tenemos que centrar en la venta de abonos y entradas para espectáculos que se celebrarán a lo largo del año. Esto nos obliga a tener preparadas las promociones para esta época, ya que es cuando podemos adelantar la venta de entradas como un perfecto regalo navideño. Asistir a un gran concierto es una experiencia aún no pirateable.

-¿Qué sensaciones tiene cuando llegan estas fechas, le parece agradable?

-En estas fechas te reúnes con la familia, afortunadamente tengo la familia casi íntegra y nos juntamos en Nochebuena, mis niños, los sobrinos... Siempre me había gustado la Navidad, pero cuando tienes hijos aprecias la verdadera ilusión de estas fechas. Es también un momento en el que haces balance del año y piensas que lo mejor está por venir.

-¿Qué recuerdos tiene de su infancia?

-Era habitual ir al belén del Ayuntamiento, a hacerte la foto con el rey mago de Bib Rambla, y los escaparates de Almacenes 95 para ver los juguetes que le íbamos a pedir a los Reyes Magos. Recuerdo que la llegada de Papa Noel fue todo un acontecimiento porque desde que se puso de moda, los juguetes venían antes y teníamos más tiempo para disfrutar.

-¿A qué edad le regalaron la primera guitarra?

-Fue mi padrino, que cuando tenía 11 años me trabajo una guitarra española, en Navidad, y desde luego que me cambió la vida. Empecé a trastearla, con libros de acordes cifrados, hasta después de muchos dolores en las yemas de los dedos, te das cuenta de que puedes poner la nota Do, y Sol, Re... y que aquello suena.

-¿Y su primera guitarra eléctrica?

-Fue una Fender Stratocaster de imitación que me compró mi padre tras un acuerdo: él me compraba la guitarra y yo trabajaba todo el verano, tenía 14 años. Y así fue. Yo soy más de Telecaster, pero disfruté y aprendí mucho con aquella 'Strato'.

-¿Qué fue aquello de Navidades Blancas en el Peatón?

-Toda una movida, una locura musical. Se le ocurrió a Manolo Requena, que era guitarrista de Niños Mutantes, juntarnos los músicos de la ciudad la noche antes de Nochebuena en el pub Peatón y tocar juntos para celebrar la Navidad, así que llamamos a los Lapido, los Mutantes, Mama Baker, Del Ayo y con mi grupo, que era Dorian Gray, pues hasta las tantas...

-¿Cuál es su canción de Navidad?

-Bruce Springsteen hizo una versión de 'Santa Claus is Coming To Town' magnífica, pero casi todos los grandes han hecho versiones de villancicos. Un Rock and Roll para terminar el año, y otro para iniciarlo con buen pie.