Los pensionistas se mojan Dos participantes en la protesta expresan su cabreo. / Alfredo Aguilar La rebelión de los mayores 'cala' y, a pesar de la lluvia, llena de nuevo el centro de Granada | Sin dejarse fagocitar por los partidos políticos ni depender de 'líderes carismáticos', los abuelos de Granada sacan músculo y advierten de que tienen cuerda para rato CARLOS MORÁN y JAVIER F. BARRERA GRANADA Domingo, 18 marzo 2018, 01:54

El Mayo del 68 de los mayores, la 'primavera' de las protestas de los pensionistas granadinos -y de toda España- no parece que vaya a ser flor de un día. Ayer volvieron a mojarse, y en todos los sentidos, por su futuro, «que es el de nuestros hijos y nuestros nietos», según precisó uno de los asistentes a la concurrida protesta -hubo varios miles de personas- que tuvo lugar en la Plaza del Carmen, en pleno corazón de la capital, el mismo escenario en el que ya se manifestaron el pasado 22 de febrero. En aquella ocasión, ya sorprendió el poder de convocatoria de un movimiento que no se ha dejado fagocitar por las organizaciones políticas y que no depende de ningún 'líder carismático', dos factores que, buen seguro, han contribuido a su consolidación y a dotarlo de credibilidad.

Ni el 22 de febrero ni ayer hubo nadie que se empeñase en capitalizar un malestar que está muy arraigado entre los pensionistas. Es verdad que los sindicatos mostraron sus banderas, pero a ninguno de sus representantes se le ocurrió erigirse en portavoz de la concentración. El protagonismo fue compartido y no partido. Algunos de los manifestantes incluso aseguraban haber visto entre los congregados a conocidos simpatizantes del PP. Lo que no aclararon los 'testigos' es si esos hipotéticos votantes populares se sumaron a los gritos que exigían a Mariano Rajoy una revalorización «digna» de las pensiones. Bueno, los pensionistas utilizaron palabras más gruesas para zaherir al presidente del Gobierno, que fue la principal diana de las rimas y proclamas de los concentrados, unos 'versos' que juntaban conceptos como 'pensión', 'corrupción' y 'ladrón'.

También hubo algún tímido reproche para Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, pero no cuajó. Fue directamente Rajoy quien se llevó la bronca mayor, y nunca mejor dicho.

No obstante, en el segundo escalón del podio de vituperios estarían los políticos en general. Un buen número de carteles destilaban un nihilismo cabreado contra los responsables públicos. Igual deberían hacérselo mirar.

«No es una pensión digna por 39 años cotizados» Severino Galindo | 72 años, 603 euros

«La política del Gobierno es un insulto a los pensionistas» Juan Martínez | 83 años, 1.247 euros

«Son pocas protestas para las que habría que hacer» Pilar Segura García | 63 años, 598 euros

«Como era mujer, solo podía trabajaren la aceituna» Rosalía Martínez | 74 años, 600 y pico euros

«Tendríamos que estar mucho más gente en la calle» Juan Antonio Cornejo | 73 años, 1.200 euros

Con todo, la protesta discurrió con calma. No hubo incidentes de ningún tipo, más allá de las inclemencias del tiempo, claro. Porque el enésimo temporal de las últimas semanas no quiso perderse la cita. Durante la hora y media que duró la concentración, llovió intermitentemente -aunque los chubascos más intensos llegarían tras finalizar el acto- y la temperatura rondó los once grados. Vamos, que hacía fresco. Pero eso no desanimó a los pensionistas. En realidad, diríase que los espoleó, porque hubo más gente que en la manifestación del pasado 22 de febrero. De hecho, la Plaza del Carmen se quedó pequeña y la multitud se desbordó hacía la calle Reyes Católicos, que tuvo que ser cortada al tráfico por la Policía Local.

Otro dato que demuestra el indignado entusiasmo de los jubilados de Granada: media hora antes de la hora del inicio de la protesta, que se había fijado a las doce del mediodía, la Plaza del Carmen ya estaba congestionada de público. Había ganas y fuerzas.

En la concentración también se dejaron ver grupos de jóvenes que reivindicaban la unidad de acción entre los pensionistas y los estudiantes. En este sentido, uno de los gritos más escuchados fue: «El pueblo unido, jamás será vencido», un eslogan que parecía definitivamente arrumbado en el desván de la historia, pero que, de un tiempo a esta parte, ha vuelto a cobrar vida.

En resumen, que los pensionistas exhibieron músculo de nuevo y, de paso, advirtieron de que tienen cuerda para rato. No tienen miedo a mojarse. Ayer volvieron a demostrarlo.