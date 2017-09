La pasarela de la solidaridad

Granada presumió ayer por partida doble. El imponente Crucero del Hospital Real desplegó la alfombra roja (metafóricamente hablando) para acoger la quinta edición de la Pasarela Solidaria de Moda, una cita que, además de mostrar las colecciones de diseñadores noveles y consagrados, tenía una vertiente solidaria. El dinero recaudado con la venta de entradas se destinará íntegramente al proyecto para la infancia 'Cada vez más cerca de las personas', dirigido a luchar contra la situación de pobreza y exclusión social que afecta a la infancia, de Cruz Roja Española. Lo saben bien la vicepresidenta y vicesecretaria de la organización en Granada, Maruja García Montero y María Luisa Vázquez, que, al igual que el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, acompañado de su hija Maya, y la concejal de Comercio, Raquel Ruz, no quisieron perderse esta cita. No lo hizo tampoco Mari Carmen Gutiérrez y Marifrán Carazo, que compartieron fila con numerosos familiares y amigos, entre los que se encontraban Caridad Barrientos y Enrique Pérez, de una de las protagonistas de la noche, la concejal popular María Francés, que debutó como diseñadora. Y sí, lo hizo como una grande, como la mujer que inspiraba su primera colección, Nancy Reagan, titulada 'Just say No' e inspirada en la década de los ochenta. ¡Enhorabuena María!

La pasarela, organizada de manera impecable un año más por Pepita Carmona, junto a un gran equipo de colaboradores, encabezado por Lorena y Maribel Parejo, entre otras, y numerosas empresas e instituciones granadinas, también sirvió para dar a conocer la colección de Zina Bombín y Estefanía Velasco, titulada 'Cabaña', inspirada en ese habitáculo que nos refugia de las inclemencias del exterior y que el ser humano construye desde sus sueños infantiles, o 'Contraposición', de Sonia Caballero, con la naturaleza y todo lo mágico y sutil que ésta esconde como hilo conductor. Ambas tampoco defraudaron a los asistentes, entre los que se encontraban Maripi Robles, Manuel «Gafas Amarillas», Diego Márquez, Eli Muñoz o Paqui Díaz. La joven almeriense Laura Garre, por su parte, se atrevió con una colección, como reconoció, en la que lo artesanal juega un papel importante.

El diseñador malagueño Álvaro D'Olmedo fue otro de los protagonistas de la noche con 'Yes', una atrevida colección con la que ha querido poner de relieve uno de los problemas que sufre hoy en día nuestra sociedad como es el bullying. Fue aplaudida, entre otros, por Fran Hidalgo, junto a su hija Alejandra, el subdelegado del Gobierno en Granada, Francisco Fuentes, Luis González y los concejales del Ayuntamiento de Granada Juan Antonio Fuentes, Rocío Díaz, Antonio Granados, Manuel Olivares, Raquel Fernández e Inmaculada Puche. Lidia Serrano, Lourdes Sánchez y Mari Carmen Muñoz, por su parte, tomaron buena nota de los diseños que, bajo el nombre de 'Macondo', presentó Antonia Molina, inspirados en el pueblo ficticio de 'Cien años de soledad', de Gabriel García Márquez.

Daniel Sánchez Vega, o lo que es lo mismo, Danielfez, por su parte, llegó a la pasarela con su primera colección, titulada 'Jardín prohibido', que, además del aplauso del público, se ganó el favor del jurado que le concedió el premio que otorgaba, como novedad este año, El Corte Inglés: un espacio en su centro de Genil durante tres semanas. Y hablando de El Corte Inglés, representada por la dirección y el responsable de Relaciones Externas, Carlos Hernández, tres de sus firmas, Elogy, Souther Cotton y Amitie, también desfilaron en esta pasarela, así como los diseñadores ya consagrados Pilar Dalbat, Antonio Posadas y Antonio Gutiérrez.

En la presentación, un año más, Brígida Gallego Coín, vestida para la ocasión por Cañizares Woman, y en la sombra, pero muy presentes, por el excelente trabajo realizado, el equipo de Grupo Insúa, la Agencia Aire y la Escuela de Protocolo de Granada. ¡Felicidades! El año que viene más.