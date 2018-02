Un partido político denuncia al SAS por contratar a médicos «sin homologar» Imagen de archivo de un hospital granadino. / Alfredo Aguilar Miembros de Más Granada acuden a la Fiscalía Superior de Andalucía al considerar que Sanidad permite el intrusismo laboral ÁNGELES PEÑALVER Miércoles, 7 febrero 2018, 12:18

Representantes del partido Más Granada –formado en la capital granadina en 2013–, encabezados por el abogado Pablo Fernández Baca, presentaron ayer por la mañana una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía arguyendo que –presuntamente– la Junta, a través del Servicio Andaluz de Salud, ha contratado a médicos sin título homologado, incurriendo según su criterio en los delitos de prevaricación en grado de autoría, malversación de caudales públicos en grado de tentativa e intrusismo profesional en grado de participación.

La denuncia –según explicó ayer a IDEAL José Ángel Castro, secretario de la formación– llega después de que el pasado 26 de enero se publicase en el diario ‘ABC’ un artículo donde se informaba de que el SAS tiene contratados a 60 médicos especialistas sin titulación homologada. Otra noticias aparecidas en el mismo medio recientemente recogen las peticiones de los colegios de médicos, quienes señalan que el Servicio Andaluz de Salud debe informar a los pacientes si el médico no tiene título homologado y contar con la aceptación de los usuarios para ser tratados por ese facultativo.

«Ya que la oposición cómplice no pide cuentas a la Junta de Andalucía, ha tenido que ser nuestro partido el que presente la denuncia ante la fiscalía para que la Consejería de Salud, el Servicio Andaluz de Salud, la Consejera de Salud, la directora gerente del SAS y la directora general de Profesionales del SAS rindan cuentas en esta ocasión en los juzgados. No podemos tolerar la degradación del sistema sanitario andaluz, porque eso significa la degradación de los seres humanos, de los pacientes y de los mismos médicos. Hay ciertos límites que no deben ser sobrepasados», apostillaron sus portavoces.

El vicepresidente de Más Granada anunció que su formación seguirá defendiendo una sanidad pública, digna y de calidad, «no sometida a las unidades de gestión clínica, los recortes y las privatizaciones que plantea y ejecuta de forma encubierta el PSOE».

Respuesta del SAS

Fuentes oficiales sanitarias de Granada dijeron estar dispuestas a acudir a fiscalía para proporcionar todos los datos que sean necesarios, mientras que Marina Álvarez, la consejera de Sanidad, recordó que la falta de médicos especialistas es un problema nacional y exigió al Gobierno central «medidas sobre la mesa».

«Desde Andalucía estamos dispuestos a poner todo lo que está en nuestra mano para que finalice esta situación deficitaria», insistió la consejera, quien exigió al Gobierno central que ponga en marcha un plan para volver a traer a España a los médicos especialistas «que tuvieron que emigrar debido a la crisis y a los recortes ejecutados por el Partido Popular».

La Junta –sostuvo Álvarez– ha expuesto al ministerio en reiteradas ocasiones su preocupación por un evidente déficit de profesionales y ha solicitado al Gobierno del Partido Popular, entre otras cuestiones: incrementar el número de plazas para el acceso al grado de Medicina y la oferta de plazas de formación sanitaria especializada (EIR), coordinar la oferta de empleo público extraordinaria para afrontar la falta de especialistas y que no se retrase más el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios.

Asimismo, la titular de Salud pidió al Ministerio de Sanidad agilizar las homologaciones de títulos de especialistas extracomunitarios. Marina Álvarez mostró su preocupación porque el retraso de ese trámite genera «colapso» y subrayó que un problema burocrático «no puede suponer un perjuicio asistencial para la ciudadanía».

En España hay más de 3.000 especialistas extracomunitarios pendientes de homologar su título. En Andalucía, se intenta paliar esta situación con una Resolución basada en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, que avala la contratación de estos especialistas extracomunitarios de manera excepcional para seguir garantizando la asistencia sanitaria y siempre que se hayan agotado todas las vías existentes para la contratación de especialistas en el mercado laboral ordinario.