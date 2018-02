Más de 50 países, en la Feria de Turismo del centro educativo Hurtado de Mendoza El delegado de Educación ha inaugurado el evento que sirve como práctica al alumnado de Guía, Información y Asistencias Turísticas EFE GRANADA Lunes, 5 febrero 2018, 12:38

Más de 50 países participan desde hoy en la Feria Internacional de Turismo 'Under the same sky', promovida por el centro público integrado de Formación Profesional 'Hurtado de Mendoza' de Granada, especializado en estudios de Hostelería y Turismo.

Se trata de una práctica profesional del alumnado de segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas, que, desde hace meses, ha contactado con las embajadas de países de las distintas regiones del mundo para recabar la colaboración de organismos internacionales de promoción turística, según ha informado hoy la Junta.

La práctica cuenta con materiales promocionales de cada país, lo que facilita el aprendizaje práctico en el ámbito de la información turística.

El delegado territorial de Educación, Germán González, ha puesto el caso del Hurtado de Mendoza como "un buen ejemplo de la Formación Profesional andaluza", al reforzar su apuesta por el empleo y el emprendimiento mediante una formación de calidad "ligada al entorno y al tejido empresarial" y potenciando la enseñanza bilingüe, la investigación educativa o los programas europeos.

El nombre de la feria, en español 'Bajo el mismo cielo', hace referencia a la diversidad de destinos turísticos pero desde el punto de vista de la sostenibilidad, el cuidado del planeta y los problemas migratorios en la sociedad actual, según el delegado.

La feria cuenta con nueve expositores diseñados y atendidos por el alumnado, que representan la gran de destinos turísticos del mundo, como Estados Unidos, República Checa o el Caribe, y otros más exóticos como Islandia, Emiratos Árabes, Madagascar o Uruguay.

En cada expositor, los alumnos ofertan al público información turística, actividades didácticas y lúdicas y una degustación gastronómica de platos salados y dulces representativos de las diferentes regiones turísticas.