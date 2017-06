Unos padres granadinos intentan llamar 'Hitler' a su hijo Imagen de archivo de un encuentro de apellidos raros / IDEAL Además del dictador, ha habido otros intentos curiosos: Lucifer, Messi, Cristiano, Maradona... CARLOS MORÁN Martes, 27 junio 2017, 01:22

Unos padres granadinos quisieron llamar Hitler a su hijo recién nacido, pero la justicia impidió que perpetrasen el ‘nombricidio’. El magistrado Santiago Ibáñez, titular del Juzgado Primera Instancia número 5, que es del que depende el Registro Civil, se opuso personal y legalmente, que, a fin de cuentas es lo que cuenta. La norma especifica que a la hora de nominar no pueden usarse apelativos que sean «objetivamente perjudiciales para la persona», recuerda el jurista. Sólo un ignorante o un fanático consideraría que Hitler, ideólogo y ejecutor del Holocausto, era buen nombre para una criatura.

El togado no trató directamente a la familia en cuestión, así que no se atreve a aventurar una explicación para aquel dislate. «Me lo dijo un funcionario y le dije que comunicara a los padres que lo de Hitler no podía ser. Me consta que no recurrieron. La ley es clara en este punto. El nombre no puede ser ofensivo para quien lo lleve. No se puede llamar ‘gusano’ a un hijo. O Hitler...», razona Santiago Ibáñez.

Fue una solución excepcional para un caso insólito, porque no es nada habitual que un juez prohiba un nombre. Si no le falla la memoria, Santiago Ibáñez solamente ha tenido que adoptar esa drástica medida en dos ocasiones:cuando lo de Hitler y luego con un intento de llamar Messi a un niño, sí, como el astro argentino del Barcelona. Esta segunda prohibición tampoco fue caprichosa ni, por supuesto, se debió a las pasiones que genera el balompié. «Además, yo soy del Barça», aclara con buen humor el magistrado que lleva las riendas del Registro Civil de Granada. La ley establece que los nombres no deben dificultar la «identificación» de un individuo, «lo que lleva a denegar» aquellos que «usualmente son apellidos», explica Santiago Ibáñez. Hay excepciones. Por ejemplo, y sin ir más lejos, Santiago, que es el nombre del juez de los nombres, también puede ser un apellido, pero está asumido tanto en una posición como en la otra. «‘González’, en cambio, no se puede utilizar como nombre», agrega el titular del Juzgado de Primera Instancia 5 de la capital.

Tampoco Messi, pero sí Lionel, que es como se llama la estrella del Barcelona. Ahí no hay problema. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en Granadahay 20 tocayos del prodigioso delantero azulgrana.

En el otro extremo, hablando en términos de rivalidad futbolística, estarían los ‘Cristianos’, que son seis en la provincia. Aunque quizá sea más llamativo que hay seis granadinas que se llaman Cristiana.

Y ocho ‘Diego Armandos’, en recuerdo de otro grande entre los grandes: Maradona.

También ha habido algún Ronaldo y un Romario, pero ambas opciones son muy minoritarias, según explicaron a IDEALfuncionarios de Justicia que en alguna ocasión han prestado sus servicios en alguno de los registros civiles que existen en Granada.

Sea como fuere, queda claro que el balompié es una fuente de inspiración muy socorrida.

Siguiendo con las prohibiciones, tampoco está permitido que dos hermanos se llamen igual, que sería algo que evidentemente también causaría equívocos y, presumiblemente, chanzas.

Lo que sí se acepta son determinados diminutivos, caso de ‘Lola’. En la provincia hay 255 y su media de edad es de ocho años. «Pero Pepita, por ejemplo, no valdría», detalla el juez Santiago Ibáñez.

Por lo demás, en Granada hay 17 ‘Marcianas’ y 14 ‘Marcianos’ y, volviendo al fútbol, una verdadera legión de tocayos del otrora guardameta del Real Madrid, Iker Casillas, en total son 336 –otros nombres masculinos de origen vasco relativamente frecuentes en la provincia son Aitor o Asier–.

Y luego están los ocho ‘Napoleones’, las 24 ‘Michelles’ –sí, como la exprimera dama estadounidense–, los nueve ‘Osamas’ o los ocho ‘Práxedes’ hombres y las 78 mujeres que tienen ese mismo nombre, porque, además de raro, es un apelativo ‘unisex’.

Sin embargo, el caso más rebuscado y críptico de nominación es el que llevó a una madre a llamar a su hija Tezulina, que, aunque lo parezca, no viene del griego ni del latín ni de ninguna otra lengua clásica o ya difunta. Después de parir al bebé, la mamá se acordó de que, durante el embarazo, había aborrecido el te, los zumos y el limón. Sumó y le salió el acróstico Tezuli... El ‘na’ final, en cambio, hacía referencia a algo que le sentó muy bien mientras estuvo preñada, pero que no se desvela para mantener el misterio.