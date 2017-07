Pacientes de oncología denuncian el «hacinamiento» que sufren en el hospital de día Aspecto de la sala de espera de oncohematología ayer por la mañana, en una jornada «tranquila», según aseguraban los pacientes y personal sanitario. / A.P. Aseguran que padecen esperas diarias de varias horas y altas temperaturas mientras el SAS admite que es prioridad total arreglar la situación ÁNGELES PEÑALVER Granada Lunes, 3 julio 2017, 00:31

Rosario llega a las lágrimas cuando cuenta que el pasado lunes su marido, Francisco Baena, de 62 años, sufrió horas y horas de demora antes de ser tratado del cáncer que padece y que además se alcanzaron más de 30 grados en «los barracones» de la sala de espera de las consultas del hospital de día de Hematología y de Oncología del Virgen de las Nieves. Las instalaciones donde aguardan decenas de pacientes cada día para consulta médica y tratamientos quimioterápicos están ubicadas en una sala prefabricada junto al Edificio de Gobierno y -según coinciden el personal sanitario y los enfermos- hay jornadas «insufribles» en las que los pacientes están «hacinados» y los médicos desbordados.

«Hace un año que mi marido se trata aquí en el Virgen de las Nieves. Él tiene un melanoma múltiple y está débil y cuando acudió el día 19 de junio a tratarse tuvo que soportar hasta 38 grados de temperatura al mediodía y no se podía ni mover cuando tenía los sueros puestos en la camilla porque se chocaba con el paciente de al lado. Antes acudíamos al área de Oncohematología del Clínico, pero el verano pasado cerró y juntaron aquí a los pacientes de los dos centros. Es vergonzoso», apostillaba ayer la Rosario.

Como ella, los pacientes consultados por IDEAL, no se quejaron del trato recibido por el personal sanitario, tildado de «muy bueno», sino de las condiciones «infrahumanas» en las que reciben unos tratamientos tan delicados. El área de la que se quejan los enfermos, sanitarios y familiares iba a ser clausurada y trasladada a un gran hospital de día Oncohematológico, un nuevo servicio que se iba a habilitar en el edificio del Materno una vez este se trasladara a Traumatología. Sin embargo, con la 'desfusión' hospitalaria esos planes se han alterado y todos los pacientes de Oncohematología - linfomas, leucemias, mielomas, etc.- serán tratados en ese mismo lugar, pero para paliar las deficiencias materiales se acometerá obras en breve.

«A mí me ha pasado llegar con cita por la mañana, terminar comiendo aquí y salir a las siete de la tarde»

«Arreglar el hospital de día oncohematológico es prioridad uno. Se va a ampliar y habilitaremos nuevas consultas en la planta primera del Edificio de Gobierno. Esas obras están en proceso de licitación y arrancarán en breve. Se va a cambiar también el lugar por el que acceden los pacientes para mejorar los flujos de atención», explicó a IDEAL un portavoz del hospital.

M. N es muy joven y lleva una mascarilla puesta porque tiene las defensas bajas. Ella también acude regularmente a tratarse una leucemia y ayer denunciaba: «Es frecuente venir con cita a las 10.30 horas de la mañana y salir a las siete u ocho de la tarde, cuando en realidad el tratamiento ha durado una hora o dos en total. Incluso a veces están tan desbordados que te piden que acudas al día siguiente y te vas sin atender», apostillaba en la cola para conseguir su pulsera, la identificación pertinente antes de pasar a las salas de tratamiento.

Consuelo Castilla, de Benalúa de las Villas, a 38 kilómetros de Granada, cuenta que acude cada dos semanas con su marido al hospital de día oncohematológico y se queja de que las colas son la tónica habitual. «El otro día, con la ola de calor, estaban hacinados en la consulta 10. La fila de gente para hacerse la pulsera suele llegar a la puerta y otro asunto es que, una vez están sentados en el sillón con la vía cogida, de pronto te puedes esperar hasta tres horas para que manden tu tratamiento de farmacia», denunciaba la afectada ante el asentimiento general de los pacientes.

A su lado, Mercedes, otra afectada, narraba ayer junto a su hijo que lleva un año en tratamiento y que la falta de coordinación ha hecho que muchas veces se tenga que quedar a comer en el hospital por no poder recibir la terapia a lo largo de la mañana. «Faltan sillones y enfermeros dentro. Aquí fuera en la sala de espera a veces hay tanta gente que el aire está viciado y es irrespirable. No creo que eso sea bueno para nosotros, los enfermos de cáncer. Otra cosa es que una vez que pasas dentro, la media hora de pie antes de darte el tratamiento no te la quita nadie», se quejaba la usuaria.