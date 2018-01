Pacientes con gripe son ingresados en el Clínico porque no caben en Virgen de las Nieves Un carrito de medicación de respiratorio, ayer en el Clínico. / A.P. El virus alcanza su pico de máximo contagio con casi 2.000 nuevos afectados en la provincia y satura las urgencias ÁNGELES PEÑALVER Lunes, 15 enero 2018, 01:11

El virus de la gripe vuelve a poner a prueba el sistema sanitario. La enfermedad tuvo un ascenso muy brusco en Granada -según Salud Pública- a mediados de diciembre y desde entonces las urgencias hospitalarias andan saturadas. Y no sólo las urgencias, sino también las zonas de ingresos ya que -tal y como constató IDEAL in situ- la tercera planta del viejo hospital Clínico está llena de pacientes con problemas respiratorios vinculados a la gripe. Son usuarios que no caben en el Virgen de las Nieves, centro de referencia para respiratorio, y terminan derivados y atendidos en San Cecilio.

Este antiguo Clínico se quedó sin pacientes hace un año y medio, cuando se abrió el PTS. En él permanecieron, sólo de manera transitoria, los profesionales y usuarios de Ginecología y Pediatría, con urgencias e ingresos. Sin embargo, en los últimos meses, San Cecilio ha vuelto a recobrar mucha actividad hospitalaria y a reabrir plantas, de Digestivo y Respiratorio, por ejemplo, ante los problemas de espacio del Virgen de las Nieves. «Este hospital es imposible que cierre tal y como se planeó, si estamos con las plantas llenas, ¿dónde metemos a estos pacientes?», apostillaba ayer una sanitaria.

76% de los fallecidos por gripe en esta campaña eran mayores de 64 años. 25% de cobertura tiene la vacuna porque el virus que circula actualmente es diferente al previsto.

La gripe de las últimas semanas -que en el 91% de los casos cursa con fiebre alta y en el 6-7% con vómitos y diarrea- ha venido a reanimar aún más el pulso del viejo hospital Clínico. En concreto, la tercera planta, donde en verano se atendió a muchos pacientes de medicina interna, está ahora repleta de enfermos de respiratorio.

«La gripe sigue aumentando en la segunda semana de enero. A seis de enero teníamos una incidencia de 191,5 casos por cada 100.000 habitantes, esto es, unos 1.800 enfermos de gripe en esa semana. Lo esperable es que en la cuarta semana de enero empiecen a bajar los contagios», explicó a IDEAL Isabel Marín, responsable de Salud Pública de Granada. La misma añadió que la franja de edad entre 15 y 64 años es la más afectada.

86 defunciones

Andalucía y Granada tienen -hasta el momento- una intensidad baja respecto a los contagios de la enfermedad. Así lo indica el último informe del Sistema de Vigilancia de la Gripe en España, que sitúa la incidencia de la gripe en 212,8 casos por 100.000 habitantes, frente a los 208,3 casos de la última semana de 2017. Frente a eso, Granada está en los 191,5 casos mencionados. Desde el inicio de la temporada 2017-18 se han notificado 86 defunciones por gripe confirmada por laboratorio en once comunidades autónomas, el 64% en hombres.

El 76% de los casos de fallecimiento eran mayores de 64 años, 22% pertenecían al grupo de 45 a 64 años y el 2%, al de 15 a 44 años. Todos ellos presentaban factores de riesgo. El 61% de los casos desarrolló una neumonía y el 33% había ingresado en UCI. De los 67 casos pertenecientes a grupos recomendados de vacunación, el 64% no se había puesto la vacuna.

Tomar medidas

La consejera de Sanidad, Marina Álvarez, señaló ayer que el incremento de urgencias ha superado el 25% en muchos centros sanitarios de Andalucía, tanto en atención primaria como en hospitales, lo que ha motivado la activación de la fase III del Plan de Alta Frecuentación del Servicio Andaluz de Salud.

Este plan analiza cuatro parámetros: el aumento del número de urgencias, el incremento de pacientes en el área de Observación, el aumento de ingresos hospitalarios y el número de pacientes que solicitan atención domiciliaria.

Entre las medidas contempladas en la fase III del Plan, se encuentran la ampliación de las agendas en las consultas de los centros de salud y el incremento de profesionales. En hospitales, supone medidas como aumentar la disponibilidad de camas o reasignar camas en función de los procesos más atendidos en Urgencias. En Granada eso ha llevado a la derivación de pacientes al Clínico desde el Virgen de las Nieves y a la ubicación en este hospital de pacientes de respiratorio en plantas diferentes a la propia de su patología.

La Consejería de Salud realiza un seguimiento de la incidencia de la gripe a través del Sistema de Vigilancia de Gripe de Andalucía, formado por una red de 118 médicos centinelas de todos los distritos y áreas de gestión, que informan cada semana de la situación epidemiológica de la enfermedad durante toda la temporada, así como un laboratorio de referencia situado en Granada con capacidad para detectar virus gripales.

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) pidió ayer que los centros de salud adopten medidas específicas para hacer frente a la epidemia de la gripe, que se caracteriza este año por el predominio del virus de la gripe B y no A, que es el que se ha administrado en las vacunas. Por lo que la vacuna sólo cubre un 25% de los casos. Se trata de una mutación del virus que ocurre cada ocho o diez años, según señaló Carles Llor, del grupo de Enfermedades Infecciosas.