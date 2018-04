La oposición se levanta del pleno de movilidad y exige al PSOE votar las líneas de autobuses de Granada 03:09 Antonio Sánchez El grupo socialista ha celebrado la sesión junto al edil de 'Vamos, Granada', Luis de Haro, que ha permanecido en el pleno y ha permitido alcanzar los nueve concejales necesarios para que se continúe ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Viernes, 20 abril 2018, 09:34

La oposición municipal se ha levantado este viernes del pleno extraordinario de movilidad convocado tras aceptarse en el pleno de marzo una moción de Cs y todos los grupos políticos han exigido a los socialistas votar las nuevas líneas de autobuses. El argumento que los concejales de PP, Cs, 'Vamos, Granada', IU y la concejala no adscrita Pilar Rivas han dado es que a la sesión plenaria se acudía sin un expediente formal que vinculara al equipo de gobierno y por tanto han entendido que no se da cumplimiento a la moción de Cs al no votar en pleno las nuevas líneas de autobuses.

El pleno se ha celebrado al mantenerse el concejal de 'Vamos, Granada', Luis de Haro, que ha permitido a los ocho concejales del PSOE sumar el mínimo necesario para que exista quórum en la sesión extraordinaria -nueve concejales-.