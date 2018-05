La oposición, insatisfecha con el alcalde

Los cuatro grupos municipales de la oposición y la concejala no adscrita Pilar Rivas no están satisfechos con los dos años de mandato de Francisco Cuenca, suspenden su gestión y le piden que durante los meses que restan hasta las próximas elecciones busque el consenso para pactar grandes reformas de la ciudad como la reordenación de las líneas de autobuses y se presente un presupuesto que renueve el de 2015.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Rocío Díaz, considera que el mandato de Cuenca, al que se refiere como «alcalde no electo», ha sido un «fracaso y son tantas sus asignaturas pendientes que no tendrá tiempo de aprobarlas». Según Díaz, el primer edil de la ciudad «ha sido incapaz de presentar un presupuesto» y Granada «bajo su nefasta gestión, pierde oportunidades respecto a nuestras capitales vecinas». La concejala popular añade que su falta «de peso en el PSOE» dificulta «nuestro crecimiento y genera inestabilidad y falta de confianza». A su juicio, «tras su fachada de hombre dialogante no hay nada. Gobierna desde la soberbia, no busca el consenso y tampoco ha podido poner orden en casa, como lo demuestra el tremendo lío con el grupo de 'Vamos, Granada'. Han sido dos años perdidos y su mandato será recordado como un desastre».

Manuel Olivares, portavoz de Cs en la corporación municipal, considera que los dos últimos años han sido «de carencias de diálogo y consenso, dos palabras que inundaron el salón de plenos por un alcalde accidental y excepcional al que se le ha quedado grande el primer cometido al que se comprometió: abrir ventanas y levantar alfombras para sacar la corrupción fuera del Ayuntamiento de Granada». Olivares cree que se ha perdido la oportunidad de comenzar «con un verdadero cambio» para convertir el Ayuntamiento actual «en uno mucho más eficiente y que acabe con las duplicidades mediante una organización optimizada». El portavoz de Cs opina que la gestión económica de Cuenca durante estos dos años ha sido «pésima» mientras que el área de Urbanismo continúa «en sombra y paralizada, con importantes proyectos esperando en la puerta que terminan huyendo a otras ciudades y nos convierten en una ciudad menos competitiva y menos atractiva».

'Vamos, Granada'

'Vamos, Granada' explica que la ausencia de un presupuesto es la expresión económica «del proyecto de un Ayuntamiento que gobierna con las prioridades del PP de Torres Hurtado». La concejala Marta Gutiérrez considera que Cuenca «suspende en la lucha contra la corrupción» y es 'Vamos, Granada' «quien levanta alfombras», algo que entiende como lógico, «considerando que lleva imputado más de un año». «Tampoco ha liderado un cambio hacia una movilidad eficaz que resuelva los niveles insostenibles de tráfico y contaminación y siguiendo los dictados del PSOE en Sevilla respecto a la fusión hospitalaria perdió la oportunidad de representar a Granada por encima de siglas. Granada permanece suspendida en el tiempo mientras Cuenca posa para la foto», afirma Marta Gutiérrez.

El portavoz del grupo municipal de IU, Francisco Puentedura, le pone deberes al alcalde Francisco Cuenca y le pide que apueste de forma decidida por la «regeneración y la lucha contra la corrupción». Como Olivares, le recuerda que entró en el gobierno de la ciudad con la promesa «de levantar alfombras y siguen tapadas, sin una auditoria real del urbanismo, de la gestión económica de un Ayuntamiento arruinado, ni de la contratación pública». Puentedura pide que se presente un presupuesto, pero alerta que este no puede resolverse «con recortes y subidas abusivas de impuestos». A su juicio, «otro problema del gobierno municipal son las políticas de empleo» y la «precarización de los servicios públicos y sus trabajadores», mientras que «el plan estratégico de la zona Norte no arranca, el Albaicín y la ciudad siguen sin políticas de movilidad coordinadas a nivel metropolitano y existe una ordenanza de la (in)convivencia que criminaliza la pobreza».

La concejala no adscrita Pilar Rivas no duda al asegurar que la asignatura pendiente de Cuenca es la «valentía» para enfrentarse «a una Junta de Andalucía que deja abandonados a su suerte a quien más lo necesita, con una renta mínima de inserción que, cuatro meses después, sigue sin poder solicitarse, pero también a la hora de poner en valor nuestro servicio de transporte urbano y metropolitano y a sus trabajadores por encima de acuerdos clientelares de mesa de camilla». Rivas cree que Cuenca debe «dejar de quejarse y denunciar ante la justicia la gestión del anterior gobierno que nos ha llevado a la ruina, mientras las personas sin hogar se nos mueren en las calles».