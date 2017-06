LOS OLORES DE GRANADA

Aquella fecha, el 11 de septiembre de 1999, está marcada a fuego en la memoria de María José Guarnido. Aquel día, María José se acostó como vidente y se levantó como invidente. «Amanecí con un dolor horroroso en los ojos, como si me estuvieran pegando puñetazos». Ella y su marido se marcharon urgentemente al hospital Ruiz de Alda. Le diagnosticaron úlceras, escatomas oculares y degeneración de la mácula. «Nací con miopía magna y llegué a las veintidós dioptrías con veinte años; entonces, la subida se paralizó y gracias a las lentillas podía hacer una vida normal», explica. «¿Qué me paso?», anticipa la pregunta antes de que se la haga el periodista. «Que abusé de las lentes de contacto, que las llevaba quince o dieciséis horas al día», responde. Un hecho traumático -estuvo dos años sin querer salir de casa- que le obligó a reinventarse. A reeducar sus sentidos. A compensar su mínima capacidad visual (7% entre los dos ojos) con el tacto, el gusto, el oído y sobre todo el olfato.

María José pasó de ver Granada a oler Granada. De desplazarse desde su casa en La Chana hasta su «segunda casa» en la plaza del Carmen, la sede la ONCE, con la 'sola' ayuda de su arrimo y su nariz. Ese órgano que le dice que cuando huele a café va por Reyes Católicos o cuando huele a churros va por Bib Rambla.

SEGUNDA PARTE DEL REPORTAJE «Empecé a ver con el olfato, pero sobre todo con el corazón»

Quedamos con María José una mañana de primavera frente a la puerta del Ayuntamiento. En efecto, no fue complicado identificarla. En medio de la plaza de Carmen había una señora de 67 años con bastón, gafas y gorro para protegerse del sol. Era ella. Iniciamos el paseo. «Esta calle es familiar para mí por el aroma a café que proviene de López Mezquita y de otra cafetería que hay a la derecha (Rey Fernando), pero también por el olor de los comercios textiles», comenta María José mientras avanzamos acera arriba sorteando turistas en dirección hacia la plaza Isabel la Católica, donde habíamos previsto realizar la primera prueba olfativa de nuestro recorrido por el centro. A los pies del monumento, María José inhala y exhala un par de veces. «Marihuana», sentencia sin asomo de duda. «La intensidad depende de la hora del día; normalmente por la noche es más fuerte, aunque depende del sentido de las corrientes de aire». María José conoce bien esta zona. Aquí vive Ignacio, otro afiliado a la ONCE de 87 años al que acompaña habitualmente a su domicilio. La 'fragancia' a 'maría' de este emblemático rincón de Granada la lleva percibiendo en los últimos tres años. «No es generalizado, como dicen algunos, aunque reconozco que, en mis itinerarios, sí que la he detectado en calles de La Chana».

Ahora ponemos rumbo hacia plaza Nueva. Antes de cruzar el semáforo, María José enseña el dispositivo de control remoto que hace saltar el avisador que diferencia entre el verde y el rojo. El sistema se implantó hace unos años debido a que la señal acústica sonaba de una manera constante, lo que originó quejas vecinales ante la imposibilidad de conciliar el sueño. En el tramo hasta plaza Nueva, María José capta dos nuevos efluvios. Por una parte, el cuero procedente de los tradicionales establecimientos de marroquinería. Y por otro, las chacinas de la Cueva. «No veas qué ricas están», bromea una mujer que ha hecho del optimismo su 'modus vivendi'. Una posición ante la vida que le ayuda a superar las barreras externas, que sigue habiendo por toda Granada, y las internas.

Próxima parada... Ya en Plaza Nueva

Llegamos a plaza Nueva. «Aquí y en el Paseo de los Tristes siempre me viene la vegetación que hay en el cauce del Darro», dice María José. «También ahora, en este momento, huele a fritura, posiblemente de croquetas», apostilla mientras señala en dirección hacia unos bares. Allí mismo recuerda aquellos años, poco después de trasladarse a Granada, cuando aún veía, en que iba a plaza Nueva a disfrutar de las Cruces de Mayo. «Entonces olía a primavera; ahora a orines y vómitos», lamenta.

La siguiente parada será en las Pasiegas, a la sombra de la Catedral. Doscientos metros por delante en que María José reflexiona sobre la Granada que 'entra' en su pituitaria. «En general Granada huele bien, especialmente en esta época del año, si bien es cierto que a veces interfiere el hedor a basura, pipís y cacas de perro», resume. Dejamos atrás la Gran Vía. María José se detiene al poco de franquear la puerta de hierro que da acceso a la calle Oficios. «Aquí huele igual que en Mondragones, a una especie de hierba que debe haber en ambos sitios». Unos metros más abajo, a la altura del Centro José Guerrero, vuelve a pararse. «Otra vez a ropa».

Ya estamos en la Catedral El olor de Las Pasiegas

Las Pasiegas son un deleite para María José. También para buena parte de los ciudadanos de Granada. Los 'perfumes' que provienen de los puestos de especias forman parte de la Granada más genuina. La que sienten como suya propios y también muchos 'extraños'. Hierbabuena, clavo, tomillo y, sobre todo, canela. «La usaba para hacer natillas; me salían buenísimas», rememora. Además de los aderezos, las Pasiegas también es incienso. Y el incienso para María José es Semana Santa. «Soy muy creyente, pero confieso que no me gusta en exceso porque, tal y como está concebida, se separa bastante de lo que promulgaba el Señor». Y es que, según María José, los olores se asocian a recuerdos, a la imaginación e incluso a ideologías y creencias.

Ponemos rumbo a la Trinidad. Un espacio donde se suceden las quejas de los residentes por las pestilencias provenientes de las bandadas de estorninos que anidan en las copas de los plataneros. Una joven se acerca. «¡Uy! -exclama María José- acaba de llegarme una ráfaga a Nenuco». Una colonia que tiene perfectamente memorizada, al igual que otras que usan normalmente sus allegados. De hombre, reconoce al instante Hugo Boss, Adolfo Domínguez y Fahrenheit de Dior. Y de mujer, Marussia y Aire de Sevilla. Pero volvamos a los efluvios de la Trinidad. «Aquí suele apestar, pero ahora no». Se da la circunstancia de que apenas un minuto antes acabada de pasar la máquina limpiadora de Inagra. «Ahora percibo sencillamente vegetación y también pan». No va desatinada. Muy cerca está el quiosco de Enriqueta.

Fin del trayecto Bib Rambla

Última estación. Bib Rambla. Antes, cuando la plaza estaba rodeada de floristerías, María José olía a nardos y azucenas. «Ahora a tejeringos elaborados con aceite de oliva», matiza. También a veces al carbón de algún infiernillo utilizado para asar. Y aquella mañana a puchero -probablemente procedente de algún domicilio particular-. «Pero lo que es espectacular -añade- es el maravilloso aroma que desprenden los tilos cuando en junio se encuentran en plena floración».