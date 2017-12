Ofensiva contra la instalación de carpas ilegales en la vía pública en la zona Norte Una de las cinco casetas colocadas en la calle Molino Nuevo sin disponer de permiso alguno. / Ramón L. Pérez El Ayuntamiento ha denegado los permisos y ha obligado a retirarlas ante las quejas vecinales; de lo contrario, la Policía Local actuará de inmediato JOSÉ RAMÓN VILLALBA GRANADA Viernes, 22 diciembre 2017, 16:02

La calle Molino Nuevo de la barriada de Almanjáyar amaneció antes de ayer sembrada de carpas en la zona alta de esta vía. Concretamente hay cinco, cada una con unas dimensiones de treinta a cuarenta metros cuadrados de media. La Policía Local estuvo el pasado miércoles por la tarde, ante las quejas vecinales, solicitando los pertinentes permisos municipales de ocupación de la vía pública. Ninguna disponía de la autorización municipal. La más llamativa de todas se encuentra en la calle Sor Barranco esquina con José María Miranda Serrano, en Cartuja, y ocupa unos 400 metros aproximadamente. Incluso dispone de un techado no tan frágil como las de Molino Nuevo. Tampoco dispone del pertinente permiso.

Los vecinos encargados de la instalación de las mismas han pasado por el área municipal para solicitar el pertinente permiso en aras de legalizar estas carpas o jaimas en medio de la calle Molino Nuevo o en Sor Barranco. «Hemos desautorizado todas porque no justifican su presencia y no cumplen los requisitos mínimos para poder autorizarlas. Nos dicen que son para celebrar las fiestas, pero sin embargo quien pide el permiso son particulares, ni siquiera son las asociaciones de vecinos ni empresas de hostelería. No cumplen los requisitos mínimos exigidos para conceder esa licencia», apunta Raquel Ruz, edil de Movilidad y Protección Ciudadana, Emprendimiento, Turismo y Comercio.

Los vecinos de Molino Nuevo consultados por este periódico defienden que las carpas las han colocado todos los años y nunca ha habido problemas, no entienden por qué este año se les pide papeles para poder tenerlas. «Las ponemos para pasar la Nochebuena entre los vecinos y juntarnos y divertirnos», advirtió ayer un joven, residente en la calle Molino Nuevo, que dijo llamarse Antonio.

Notificado

La negativa a autorizar estas carpas ya está notificada y los propietarios o solicitantes de las mismas disponen de 24 horas para retirar las instalaciones levantadas en la vía pública. Al menos, tres de ellas ya han sobrepasado el plazo pertinente y no han sido retiradas.

El Ayuntamiento de Granada se convierte en fuerza subsidiaria, lo cual se traduce en que si los propietarios no las quitan de forma voluntaria, será el Consistorio granadino quien las retire de la calle, no pudiendo los dueños hacerse con las mismas hasta que abonen la correspondiente multa, que podría superar los 700 euros al tratarse de una falta grave, así como los gastos ocasionados por la retirada de estas carpas.

La pregunta es por qué en esta zona de la ciudad siempre se ha mirado hacia otra parte con este tipo de instalaciones y, sin embargo, un hostelero del Centro de la capital tributa por la instalación de mesas y sillas. Por qué en cualquier otra zona de la ciudad es impensable que se permita la colocación de carpas para el disfrute de particulares y aquí nunca ha habido problema en hacer la vista gorda con esta y tantas otras cosas más.

En esta ocasión, han sido los propios vecinos de la zona Norte quienes han presentado sus quejas por la presencia de estas carpas y quienes lo pusieron en conocimiento de la Policía Local, que actuó en primera instancia el miércoles por la tarde para exigir los permisos o autorizaciones municipales pertinentes. No será la única actuación policial. Los agentes acompañarán a los operarios municipales si los propietarios de las carpas no las retiran de forma voluntaria.

No es la primera vez que en la calle Molino Nuevo aparecen instalaciones similares sin disponer de los permisos municipales pertinentes. El pasado verano, la Policía Local se vio obligada a retirar un castillo hinchable de grandes dimensiones que se había colocado en la vía pública sin autorización municipal.

Los propios vecinos del distrito Norte han sido siempre los que han solicitado que en esta parte de la ciudad no se hiciera la vista gorda contra los desmanes que se registraban en materia de urbanismo o de medio ambiente, entre otros. Así, al menos, quedó recogido en el plan integral del distrito Norte elaborado en el año 1999.