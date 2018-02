Las oenegés de Granada no registran bajas de asociados tras el caso Oxfam Parte de los fondos que precisa Oxfam Intermón para su labor humanitaria se obtiene del comercio justo en sus tiendas. / Jorge Pastor Consideran que la polémica debe servir para redoblar los esfuerzos en transparencia por parte de las organizaciones JORGE PASTOR Granada Domingo, 18 febrero 2018, 01:19

Los hechos ocurrieron en 2011, un caso de poder y explotación sexual en Haití por parte del personal de Oxfam Gran Bretaña, y trascendieron hace unos días tras un artículo publicado por The Times. ¿Es fiable Oxfam? ¿Son fiables las organizaciones no gubernamentales? Eso es lo que se ha puesto en entredicho, la fiabilidad. Por lo pronto Oxfam Intermón ha registrado 1.200 bajas –sobre un censo de 236.000 socios– desde que se conoció el escándalo. Este periódico se ha puesto en contacto con responsables de oenegés implantadas en Granada para conocer el impacto que el caso Oxfam ha tenido sobre sus bases asociativas y sobre otro tipo de entidades colaboradoras como las empresas. La respuesta es coincidente y categórica: ‘no’. No están perdiendo afiliación.

Ahora bien, también todas reconocen que lo sucedido con Oxfam ha tenido un impacto negativo sobre la credibilidad del ‘sector’ –valga la expresión– y ha reavivado el debate sobre el destino de cuotas y ayudas de miles de personas que, de forma desinteresada, aportan un dinero para ayudar a quienes más lo necesitan. Lara Contreras, portavoz de Oxfam Intermón, asegura que los «hechos son graves e inaceptables» y ahora es el momento de recuperar la confianza. «El 99,9% de los profesionales de Oxfam Intermón son comprometidos», explica Contreras, quien añade que Oxfam Intermón ha adoptado medidas para erradicar unas conductas, «que también son el reflejo de lo que sucede en la sociedad», absolutamente despreciables. Entre ellas, la creación de una comisión independiente de expertas o el incremento de los presupuestos de los equipos de protección e investigación de este tipo de actos. Respecto a la repercusión negativa en tiendas como la que Oxfam Intermón tiene en el centro de Granada, no hay constancia de un descenso de ventas.

El presidente de Agua de Coco, José Luis Guirao, dice que una responsabilidad de todos –en referencia al conjunto de las ONGs– es lograr la «mayor transparencia en temas éticos y de gestión de recursos económico financieros». En este sentido, Guirao refiere que Agua de Coco está sometida a auditorias fiscales. También dispone de protocolos éticos que tienen que firmar los voluntarios que trabajan en programas internacionales respecto a la forma de tratar a la población local. Entre los principales proyectos que desarrolla Agua de Coco se encuentra ‘Namana’ sobre educación en valores y que se basa en el hermanamiento de centros escolares de Andalucía y Magadascar.

También normalidad en el seno de Alianza por la Solidaridad, una ONG que lucha contra las desigualdades y la protección de los derechos humanos en América Latina, África, Oriente Medio y Europa. «Las ONGs –explica Noelia Ortega, técnica de Educación para el Desarrollo– también están influidas por ese patriarcado, contra el que tenemos que luchar desde dentro». «Desde Alianza, donde somos mayoría de mujeres en todos los escalafones, no nos hemos pronunciado respecto a lo ocurrido en Oxfam;estamos centrados en la huelga feminista de 8 de marzo y en la organización de los talleres que tendremos próximamente en Granada dirigidos a jóvenes de entre 18 y 30 años», apunta Noelia Ortega.