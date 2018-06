El ocio también se hace inclusivo

Comentaba con Martín Ortega, que fue durante más de dos décadas, presidente de Fegradi, y con Encarna Navas, vinculada también al colectivo, lo que ha cambiado la forma de entender y de tratar las discapacidades, de todo tipo.

En pocos años -pero con mucho trabajo- se ha pasado de casi la ocultación a la idea clara de que sólo la inclusión es el camino para educar a menores y, con ello, concienciarnos a los adultos.

Por eso, no es de extrañar que en la fiesta del Día del Niño y la Niña organizada por la Federación de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica, Fegradi, la participación fuera muy alta. Y con la participación de autoridades que quisieron acompañarles y a las que recibió la presidenta de Fegradi, Marta Castillo, que fue la encargada de dar la bienvenida a otras asistentes como la vicepresidenta del Parlamento Andaluz, Teresa Jiménez; la diputada nacional, Elvira Ramón; la diputada provincial, Olvido de la Rosa y Lydia Medina, coordinadora provincial de Participación y Voluntariado, además de Mariela Fernández-Bermejo, directora gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, ambas de la Junta de Andalucía y muy cercanas al día a día de la discapacidad y sus retos.

Se hizo referencia al nombramiento de la que fue directora del Observatorio de la Discapacidad Física y Orgánica y presidenta de la Federación de Entidades de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, María Pilar Díaz López, que se ha convertido en la nueva secretaria de Estado de Servicios Sociales. También pude saludar a Esperanza Alcaín, directora del secretariado para la Inclusión y la Diversión que habló en nombre de la rectora. Esperanza me contó que la próxima semana estarán en la Universidad el director de la película 'Campeones', Javier Fesser y el productor Luis Manso, con motivo de la entrega del título propio a los diecinueve alumnos que han accedido a los estudios de cine para personas con discapacidad.

La jornada estaba llena de juegos, entretenimiento y música, desde las once de la mañana hasta las ocho de la tarde con la colaboración de Granada Activa, Handisport y las escuelas de baile de Atarfe y del colegio Sierra Elvira, además de las instituciones y de otras asociaciones como Granadown que preparó, como me contaba María Matilla. También saludé a María Luisa Baringo, que en tiempo record preparóun cuentacuentos sobre 'el elefante de color Elmer'. Y no faltó el máximo responsable de La Ciudad Accesible, Antonio Tejada. En las actividades deportivas pensadas para personas con y sin discapacidad, hubo baloncesto, pin pon, talleres de percusión y gincanas, además de hinchables, torneo de tenis de mesa, talleres lúdicos-deportivos como el taller de defensa personal. Y también pintacaras, zumba, fiesta del agua, fiesta de la espuma, magia y actuaciones musicales.

Todo adaptado. Y hubo también una barra para disfrutar de la buena comida y refrescarse y, sobre todo, hubo mucha solidaridad. De hecho, la recaudación (los niños no pagaban pero los mayores sí) se destinará esta vez a ayudar a mantener una escuela deportiva para niños con discapacidad.