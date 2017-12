Ocho razones para sumarse a la moda de la 'Tardebuena' G. MOLERO En los últimos años, la cantidad de jóvenes que prefiere comenzar desde el mediodía la fiesta del 24 de diciembre va aumentando conforme se incrementa la oferta de ocio IDEAL.ES GRANADA Domingo, 24 diciembre 2017, 03:07

Con la Navidad cada vez más cerca, las conversaciones de los granadinos se empiezan a centrar en una misma pregunta: "¿Qué vamos a hacer para celebrar las fiestas?". Tradicionalmente, los días en los que la salida era casi obligatoria eran principalmente el 24 de diciembre por la noche y la madrugada de Nochevieja, pero una novedad se ha incorporado a la lista de imprescindibles en estos últimos años: la 'Tardebuena'.

Desde los últimos cuatro o cinco años, según estima el presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, Trinitario Betoret, la presencia de granadinos y visitantes que se echan a la calle para disfrutar con amigos antes de cenar con la familia se ha ido incrementando año tras año, entrando "con fuerza y esplendor" esta nueva cita a Granada. Así, las calles más concurridas de Granada, como son Pedro Antonio de Alarcón y Ángel Ganivet, se convierten en una marabunta de personas en busca de las mejores ofertas de consumo que ofrecen los locales de ocio de la capital.

Tardebuena La tardebuena coge fuerza en Granada

Pero esto no ha sido cosa de un día, sino que la 'Tardebuena' ha conseguido alcanzar el corazón de los granadinos poco a poco y año tras año. Llegados a este punto toca preguntarse: ¿Por qué esta nueva fiesta atrapa cada vez más adeptos? Lo analizamos:

1.- Puedes quedar bien con la familia

Primos, abuelos, tíos... Toda la familia se reúne en Nochebuena para compartir una de las comidas más copiosas del año con la compañía de aquellos a quienes no sueles ver cotidianamente. Se trata de un momento de reunión íntimo en el que la frase "me voy a darme una vuelta, que he quedado" no suele sentar demasiado bien. Ese aspecto se salva con la 'Tardebuena', que te permite salir de fiesta con los amigos, pasar un buen rato y luego cumplir con el compromiso de estar con los tuyos.

2.- Otra actitud en la cena

Una escena que se repite en casi todos los hogares es la que engloba las preguntas indiscretas de los familiares, las frases "recurrentes" de cuñados y la incansable insistencia de los primos pequeños para que les hagas caso en alguna de sus últimas ocurrencias, todo ello con la música de villancicos como telón de fondo. Todo eso se suaviza ampliamente si antes de entrar a casa y sentarte a la mesa has podido compartir con tus amigos unas copas y una buena conversación.

3.- Más gente en la calle

Raro es el día en el que las calles del centro de Granada no están a rebosar, pero este hecho se multiplica cuando de la 'Tardebuena' se trata. Convertido en un imprescindible de los jóvenes, los mensajes alertando de las posibles fiestas a las que asistir antes de la cena hacen que pocos sean los que quieran perderse esta festividad. Así, centenares de jóvenes y no tan jóvenes acaban abarrotando cada rincón de la zona, convirtiéndose en el momento idóneo para reunirte con quienes llevas tiempo sin ver debido al ajetreo del día a día.

4.- Más oferta

Tal y como el presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Granada comentó a este periódico, son muchos los locales de ocio que en torno a las nueve de la noche cierran sus puertas para que sus empleados puedan disfrutar de una Nochebuena en familia. Pero, durante toda la tarde, sus servicios están a pleno rendimiento, lo que hace que la inmensa mayoría de pubs y bares de la zona estén abiertos, con lo que podrás elegir el local que más se acerque a tus gustos.

5.- Más barato

Este punto está directamente relacionado con el anterior: a más oferta, más posibilidad de escoger y mejores precios puedes encontrar. Así, puedes rebuscar en el sinfín de flyers que te irán repartiendo conforme transites por las principales calles de la capital hasta encontrar con el precio que más te convenza.

6.- Mejor temperatura

Que el invierno es frío en Granada no es una novedad, pero si a ese hecho le sumas la bajada de temperatura que suele experimentarse conforme se va echando la noche, la cosa cambia. Da igual cuántas capas de ropa lleves, lo poco que tardes en adentrarte a los locales para resguardarte del frío o lo rápido que andes para entrar en calor: esos minutos que estés a la intemperie te parecerán los más insoportables de tu vida. Por ello, siempre resultará más atractivo salir de casa cuando el clima es más llevadero.

7.- Menos formal

Hay quienes disfrutan de ello, pero, para muchos, el buscar la ropa adecuada para Nochebuena y Nochevieja se convierte en un calvario que en ocasiones suele acabar con un "como siga así no salgo". Esto se acaba con la 'Tardebuena', pues a esa hora puedes pasar de los sofisticados vestidos y las camisas asfixiantes y disfrutar cómodamente de un buen rato entre amigos.

8.- Alargas la celebración

Y, para terminar, uno de los motivos que más gustan a quienes son ya fieles seguidores de la 'Tardebuena': posibilita tener un día completo con una fiesta que va desde el mediodía y que puede no acabar hasta el día siguiente si el cuerpo aguanta. Siendo un día único en el calendario que sirve para dejar atrás los agobios diarios y la monotonía del resto del año, ¿por qué no apurar al máximo?