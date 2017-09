«La propuesta de soterramiento del alcalde está elaborada con un cúmulo de disparates técnicos y económicos» Q. Chirino, Íñigo de la Serna y Eduardo Peralta en el ministerio. / O. CH. Entrevista a Íñigo de la Serna, Ministro de Fomento QUICO CHIRINO Jueves, 7 septiembre 2017, 13:42

Íñigo de la Serna ha concendido una entrevista disponible hoy en la edición impresa de IDEAL. El ministro de Fomento aclara en este encuentro las dudas que la ciudadanía tiene sobre los plazos de finalización de las obras del AVE, el soterramiento o no y el periodo de pruebas, entre otros asuntos. Solo menciona fechas "realistas" para poder cumplirlas. De conseguirlo, sería el primer ministro que lo logra con el AVE de Granada de los seis últimos.

-La primera pregunta de esta entrevista es tan obligada como, reconozco, poco original. Hemos venido a Madrid en coche, ¿cuándo podremos venir en AVE?

-La respuesta es que las obras finalizarán en este año 2017 y después comenzará la fase de pruebas. La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria será la que dé luz verde a la circulación de los trenes comerciales. Pero la finalización de las obras, una vez superadas las dificultades técnicas y administrativas, se mantiene dentro del compromiso adquirido: este año 2017.

-Entonces, ¿habrá AVE, más o menos, en el horizonte de la primavera de 2018?

-En el horizonte comprometido de noviembre finalizaremos las obras y a partir de ahí entrarán, y con toda la celeridad posible, las pruebas, en las que el protagonismo lo tiene la Agencia de Seguridad Ferroviaria. Irá más rápido que en otros casos porque no estamos ante el supuesto de tercer hilo -en todo el tramo-. Se trata de una tecnología más convencional y los plazos se pueden acortar. Pero son necesarios unos meses para que la agencia garantice que se puede utilizar. Como espero y confío que, por responsabilidad, respeten el resto de formaciones.

-Pero, ¿a principio de 2018 habrá trenes en pruebas?

-No va a ser el ministro el que le diga a la Agencia de Seguridad Ferroviaria cuándo tiene que dar por buenas las pruebas y emitir un certificado. Cualquiera que desde el ámbito político pretenda imponerle un plazo es un irresponsable.

-Usted es el sexto ministro que da una fecha para el AVE de Granada. Si mira hacia atrás, ¿cómo se explica que estemos en esta situación con un proyecto que se empezó a tramitar en 1999?

-Le puedo contar mi experiencia como alcalde de Santander. En el año 2003 estaba en el BOE el estudio informativo para el acceso de la alta velocidad a la ciudad. A día de hoy no hay ni un estudio informativo aprobado. Podemos poner el acento en muchos de los trámites administrativos y de ejecución, y entiendo la reivindicación de los vecinos de Granada, máxime cuando tienen que coger un autobús hasta Antequera, pero no hay que olvidar que esa reivindicación la hacen muchas otras ciudades a las que les quedan unos años para estar conectadas por alta velocidad. Lo importante es no defraudar con los compromisos y confío en que así sea.

-Algo más habrá fallado cuando se han hecho obras que ni se van a utilizar y, en cambio, se han parado obras en algunos momentos porque no había dinero.

-No puedo dar una opinión concreta sobre cuestiones antiguas pero, en estos momentos, estamos actualizando muchos proyectos que fueron redactados en otra época y que no son válidos porque fijaban plazos que no podemos cumplir. Lo relevante, insisto, es que podamos cumplir con los compromisos y los granadinos tengan lo antes posible la alta velocidad.

La segunda fase

-Se ve el final de la obra pero se abre otro debate que se cerró en falso: el soterramiento y la estación. ¿Conoce la última propuesta del Ayuntamiento?

-En marzo, el Ayuntamiento, por decisión propia, se comprometió a elaborar una propuesta viable. Bastantes meses después, el alcalde la anunció a bombo y platillo y el ministerio la desconocía porque no se había llevado a la comisión de seguimiento. El alcalde urgió al ministerio a que se pronunciara y ahora comprendo tanta urgencia.

Una vez analizada la propuesta y con informes preliminares, es irreal e inviable y está elaborada con un cúmulo de disparates técnicos y económicos que han sonrojado a la plantilla -del ministerio-. Ha hecho lo que no ha hecho ningún otro alcalde: considerar que estamos igual que antes de la crisis. En Santander, yo firmé con José Blanco un proyecto de 700 millones y ahora estamos en uno de entorno a cien. La propuesta del alcalde de Granada, de 765 millones, no considera la situación socioeconómica actual y añade nuevas partidas, como una estación de autobuses. No hay por dónde coger las cifras. Asigna financiación a Renfe cuando Renfe no puede; crea una hucha común de suelo y da por sentado que Renfe, Universidad o el Ministerio de Defensa van a aportar. Y asegura que se van a generar aprovechamientos por valor de 456 millones. Sin embargo, la cifra de ingresos es de 226. De inicio, ya hay un déficit de 230 millones. Pero es que los valores -el precio que se le ha dado al suelo-, están fuera de toda realidad: se consiguen 155 millones como máximo, no 226. Tampoco considera los costes de actualización del antiguo proyecto de 2010, que se podría ir a ahora a 900 millones. Y algo sorprendente, estima que no hay costes financieros en la operación, cuando pueden llegar a 400 millones. Hay que hacer las cosas sentándonos, elaborando propuestas con sentido común y colaborando institucionalmente para no hacer utilizaciones partidistas.

