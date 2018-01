“Nunca he sentido rencor hacia quien me disparó” 02:39 Entrevista a Alejandro Caballero. / VANESSA SÁNCHEZ Alejandro Caballero, un policía local de Granada, atendía a una mujer atropellada cuando alguien le disparó y le apartó de su profesión VANESSA SÁNCHEZ Granada Martes, 30 enero 2018, 00:56

Hace ocho años este granadino se disponía a concluir su turno cuando en la central recibieron el aviso de que había una persona atropellada en una calle del polígono de Almanjáyar. Al no poder contactar con la unidad de zona, acudieron él y su compañero que practicaron los primeros auxilios a la víctima y se aseguraron de que no fuera de nuevo atropellada. En el transcurso de esta actuación, alguien le disparó por su espalda, desde una ventana. El tiro que recibió provocó que Alejandro tuviera que decir adiós a la que era y es su vocación, ser policía local. Nunca se llegó a detener a autor del disparo pero Alejandro no le guarda rencor. Ayer recibió un homenaje de sus compañeros de la Policía Local en un acto organizado por el Sindicato Independiente de Policía Local de Granada.

- ¿Qué consecuencias tuvo ese ese incidente en su vida?

- Durante mucho tiempo estuve bastante mal, también mi familia. A los cinco años del incidente empecé a encontrarme algo mejor, pero sigo teniendo dolores y bueno, las depresiones vienen sólas. Uno se ve joven y quiero hacer cosas, pero bueno, la familia ha sido de gran apoyo. Lo que me hizo reaccionar fueron las palabras de mi hijo, Alejandro, que me dijo que tenía los mismos dolores que una persona mayor solo que los estaba padeciendo antes. A partir de entonces reaccioné porque yo quiero mucho a la Policía, me gusta mucho ayudar a la gente, era lo que más me gustaba en este mundo, ayudar.

-¿Se llevan peor las secuelas emocionales que las físicas?

- Sí, porque yo ahora veo a mis compañeros y me dan muchas ganas de estar ahí con ellos, pero entiendo que no puedo porque las circunstancias han cambiado.

-¿Le dieron la jubilación?

- Peleando mucho, porque querían darme una jubilación de risa.

-¿Cree que se ha reconocido lo que hizo y que provocó que tuviera que despedirse de su vocación?

- Los compañeros tanto de Policía Local, Nacional y Guardia Civil somos todos hermanos y siempre he sentido mucho apoyo por parte de mis compañeros.

-Si echa la vista atrás ¿Volvería a actuar de la misma forma?

- Sí, salvar la vida de una persona, aunque la de uno esté en peligro, es muy importante. Esa persona salvó su vida por lo que mereció la pena.

- ¿Cree que los policías están desprotegidos en estas situaciones?

- Nunca hay protección total, aunque haría falta que se legislase para proteger algo más a los policías, que pudieran actuar con más respaldo.

- ¿Qué pasó con el individuo que le disparó?

- Nada, (sonríe) nada, curiosamente… No se supo quién era. No se llegó a tiempo para pillar a la persona que disparó y ya está. Los compañeros hicieron una investigación, más o menos se sabe quién fue, pero como las pruebas son las que mandan,…

- ¿Cómo se siente al respecto?

- Me da igual, yo estaba haciendo mi trabajo, no quiero nada malo para esa persona, ni la conozco, volvería a hacer lo mismo y volvería a salvar aquella vida.

- ¿Y si lo detienen y le pudiese decir algo?

- Que yo no he hecho nada malo, yo siempre he intentado hacer bien a las personas, y lo sigo intentando, que esté donde esté si observo alguna circunstancias difíciles para alguien intentaré solventarlas porque creo que debemos de ayudarnos unos a otros.

- ¿Nunca ha sentido rencor contra esta persona?

- No nunca he sentido rencor hacia quien me disparó porque soy una persona que intento ayudar a las personas, incluso a él mismo le ayudaría, si en un momento dado estuviese en peligro, sería el primero que me pondría a ayudarle porque creo que es lo más bonito de este mundo, ayudar a las personas, yo no tengo rencor hacia él, por eso no tengo enemigos.