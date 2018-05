El número de apartamentos turísticos en plataformas web en Granada se ha multiplicado por seis en cuatro años Turistas en Granada. / JORGE PASTOR Este mercado es hasta un 80% más rentable que ofrecer un alquiler tradicional JUANJO CERERO Granada Domingo, 6 mayo 2018, 01:03

Ya sabes lo que dicen: «Cuando todo el mundo se mete en un negocio, deja de ser rentable». Habla Fernando, un albaicinero que ronda los cuarenta años y lleva casi la mitad de su vida, desde 1998, moviendo apartamentos turísticos en la capital granadina. Pide ocultar su nombre real para hablar con este periódico. Gestiona y alquila dos propiedades de las alrededor de tres mil que hay ofertadas en Granada sólo en la plataforma Airbnb, según datos de la compañía de análisis AirDna.co a los que ha tenido acceso IDEAL.

Alquilar uno de estos alojamientos cada vez se parece menos a la 'economía colaborativa', una idea que pierde popularidad de forma progresiva, y más a un negocio tradicional. A veces es la puerta de atrás para agentes inmobiliarios y promotores que supieron ver la que se les venía encima. En otros casos, un oasis para inversores. Primero fueron las 'puntocom' y luego todo el mercado inmobiliario. Algunas de las fuentes que gestionan apartamentos con fines turísticos en la capital aseguran que hay una nueva burbuja en marcha. Otros interlocutores, sin embargo, lo ponen en duda y precisan que no hay comparación con los casos, por ejemplo, de Barcelona o Palma de Mallorca, donde ya se han tomado medida para detener la expansión de esta práctica asociada al auge del turismo. En otras ciudades, vecinos y actores políticos acusan de inflar el precio de la vivienda en alquiler y reducir la oferta, desnaturalizar los barrios históricos y convertirlos en parques temáticos donde no se puede vivir.

Hay que esperar mucho tiempo desde que se registra un apartamento hasta que alcanza el suficiente nivel de notoriedad para generar ingresos continuados

Según la información de la que dispone AirDna.co, el negocio del alojamiento turístico ya mueve en Granada tres millones de euros al mes sólo en la plataforma Airbnb, una de las más populares. Lo hizo el pasado mes de marzo, con la Semana Santa. La cifra supone un incremento del 78% con respecto al volumen un año antes. En el mismo lapso de tiempo, el número de ofertas disponibles también ha crecido, aunque bastante menos: un 10%. Sin embargo, se ha sextuplicado desde 2014 y solo en los doce meses de 2016 se duplicó. No obstante, hay que esperar mucho tiempo desde que se registra un apartamento hasta que alcanza el suficiente nivel de notoriedad para generar ingresos continuados, algo que ni siquiera siempre se consigue.

Buen negocio

En términos puramente económicos, elegir montar un apartamento turístico es elegir bien. De acuerdo con los datos de AirDna, que ofrece una estimación mensual de los ingresos de las propiedades disponibles en la capital granadina, y una estimación propia basada en la información disponible el pasado mes de abril en diversos portales inmobiliarios, el beneficio de regentar uno de estos negocios sobre el de dedicarlo a alquiler tradicional alcanza el 80% en términos promedios. Eso, apunta Fernando, es sólo en lo que a los ingresos se refiere: operar un alojamiento turístico es más costoso porque hay que cuidarlo todo de manera constante para asegurar la satisfacción del cliente, y en muchas ocasiones es necesario tener contratada a una persona que se encargue de las tareas básicas del hogar entre visita y visita.

«Se están empezando a ver síntomas de desaceleración de la burbuja» TRINITARIO BETORET

Los crecimientos desbocados del último lustro empezaron a aminorarse en los últimos doce meses, y tanto quienes operan este tipo de alojamientos como el presidente de los hosteleros de Granada, Trinitario Betoret, coinciden en que este año se están empezando a ver «síntomas de desaceleración de la burbuja». Además, la Junta de Andalucía llegó a comienzos de año a un acuerdo con Airbnb para obligar a los propietarios de apartamentos turísticos a cumplir con el decreto de 2016. El pasado jueves, la plataforma comenzó a enviar correos a sus 'caseros': a partir del 30 de septiembre, todos los anuncios que no cuenten con un número de registro visible en el texto de la oferta serán eliminados automáticamente de la web. Una medida que, según diversas fuentes consultadas, podría llevarse por delante entre la mitad y el 70% del mercado de la capital, que es el porcentaje que calculan que no tiene toda la documentación en regla, aunque no hay datos fiables sobre este extremo.

Un movimiento así sería un auténtico tsunami sobre este fenómeno. Quienes operan alojamientos turísticos creen que, cuando baje la marea, habrán sobrevivido sólo aquellos que tengan un mayor nivel de calidad, mejor atención y mejores servicios. En definitiva, los que se hayan convertido en un negocio más tradicional, regulado y sin amateurs.