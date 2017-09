Nuevo intento para liquidar la obra del Centro Lorca Imagen de la última reunión del consorcio, el 26 de junio. / ALFREDO AGUILAR El consorcio se reúne hoy con la liquidación otra vez en el orden del día pero con cantidades aún por esclarecer; entre ellas, una deuda con proveedores de 2,5 millones y 681.645 euros que ni se han facturado Q. CH. GRANADA Miércoles, 20 septiembre 2017, 11:58

La Fundación Lorca recibió el 5 de junio de 2007 el encargo de gestionar la construcción del centro dedicado al poeta en La Romanilla. Las instalaciones se inauguraron en el verano de 2015 pero aún no hay acuerdo para la llegada del legado del artista. Entre otras cosas, porque las administraciones que forman el consorcio no han liquidado la obra con la fundación, que recibió 21,3 millones de euros en ayudas.

El consorcio se reunió el pasado 26 de junio bajo la presidencia del nuevo consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez. En el orden del día estaba la liquidación de la mal llamada 'encomienda' -jurídicamente no lo es- pero se dejó sobre la mesa. La fundación ha entregado nuevas facturas para justificar gastos, pero los auditores no aceptan recibos por 3.038.421 euros. Entre otras cosas, no consideran que tengan relación con el Centro Lorca, la Exposición Ever Still (1.061.806 euros); o 651.428 euros en concepto de salario de la sobrina del poeta, según la documentación a la que ha tenido acceso IDEAL.

La liquidación se aparcó en la reunión del 26 de junio, a la espera de su análisis. Hoy vuelve a reunirse el consorcio y, llamativamente, lo hará de urgencia. En el punto tercero del orden del día figura la liquidación de la gestión de los fondos. Se trata de «iniciar un nuevo procedimiento», en el que se dará audiencia a la fundación para que «pruebe el destino de las cantidades que le fueron entregadas».

En la auditoría hay cifras que aún se tienen que aclarar. Al menos, públicamente. Por ejemplo, una deuda con proveedores de 2.544.336 euros, más otros 681.645 que ni siquiera se han facturado a Ferrovial. Al margen, «existe una diferencia ente las ayudas recibidas para la financiación de la construcción y los pagos realmente realizados a los proveedores por importe de 3.405819 euros».