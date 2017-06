Novedades en materia de cláusulas suelo

Desde Conde Abogados llevamos a cabo el seguimiento de las novedades que tanto desde los Tribunales como desde el gobierno se vienen produciendo en materia de clausulas suelo.

Han transcurrido más de seis meses desde la aprobación del Real Decreto Ley 1/2017 de 20 de enero, que preveía un mecanismo para facilitar a consumidores la reclamación no judicial por clausulas suelo. Los que reclamaron, en su mayor parte, han sido contestados, puesto que se daban tres meses a la entidad. Si le fue denegada, es conveniente que cuente con asesoramiento jurídico de un experto bancario, que le confirme si existen motivos para la denegación.

Se ha creado una Comisión de seguimiento, control y evaluación en materia de clausula suelo que hará un seguimiento de la norma anterior.

Un caso de consulta frecuente en Conde Abogados está siendo aclarado por los Tribunales:

¿QUE SUCEDE SI FIRMO CON EL BANCO UN ACUERDO DEJANDO SIN EFECTO LA CLAUSULA SUELO Y MODIFICANDO EL TIPO DE INTERES, O EL DIFERENCIAL O AMPLIANDO EL IMPORTE DEL PRESTAMO?

Cuando las entidades financieras comenzaron a tener noticias de la anulación por abusivas de las cláusulas suelo que tenían sus contratos, algunas llamaron a sus clientes y les ofrecieron firmar un documento privado, sin intervención del Notario, dejando sin efecto la cláusula suelo y modificando el tipo de interés pactado.

Ello no significa en modo alguno como señalan los juzgados que la cláusula suelo no fuera nula el tiempo que existió y deban devolverle los intereses de más cobrados, cuando la misma no cumplió los requisitos de transparencia e incorporación exigibles.

¿QUE SUCEDE SI RENUNCIE EN DICHO ACUERDO A DEMANDAR AL BANCO? Sepa que la renuncia es inválida según la Ley General de Consumidores y Usuarios.

Recientemente la Audiencia Provincial de Granada ha dado la razón a Conde Abogados en un procedimiento judicial, por su interés, incluimos algunos párrafos de la Sentencia ganada por Conde Abogados:

“debemos indicar que la existencia de negociaciones, sobre el importe a prestar, la duración del préstamo, y el tipo de interés a aplicar, no demuestran que se negociara sobre la cláusula suelo litigiosa...............

no es suficiente “la diversidad de los tipos mínimos aplicados, para excluir el carácter de condición general de las cláusulas suelo, pues conforme la doctrina expuesta, la mera variación de los tipos mínimos, por sí sola, no constituye un sólido indicio de que realmente dichas cláusulas fuesen objeto de negociación específica con los adherentes....”

Concluye que, no pueden establecer que existiera negociación por el mero hecho de modificar el tipo de interés, cambiándose sólo el diferencial, o por ampliarse el importe del préstamo.

Si este es su caso y el banco le ha comunicado que no le quita la clausula suelo porque firmaron un documento privado, contacte con Conde Abogados, estudiaremos su caso y le daremos presupuesto cerrado de nuestros honorarios.

