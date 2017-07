La normativa del orden de los apellidos se estrena con un niño que llevará primero... el de su padre Serafín y Estefanía, ayer en la Caleta. / IDEAL El juez del Registro Civil pide a los hospitales de Granada que informen a los nuevos papás de la obligación de precisar por escrito su elección Y. HUERTAS Granada Miércoles, 5 julio 2017, 01:41

Si van a tener un retoño y es su primogénito, tomen buena nota. En la hoja amarilla que les darán en el hospital tras el parto, que es el 'Cuestionario para la Declaración de Nacimiento en el Registro Civil', deberán especificar en el apartado de 'Observaciones' el orden que quieren en los apellidos de su hijo o hija. Es decir, deberán dejar constancia por escrito si desean poner primero el primer apellido de un cónyuge o el del otro. Esto es a lo que obliga, en la práctica, la nueva normativa legal en materia de apellidos, que entró ayer en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En Granada, esta modificación mantuvo notablemente ocupado ayer al juez del Registro Civil, Santiago Ibáñez, que remitió una comunicación «urgente» a los hospitales públicos y privados de la ciudad (Virgen de las Nieves, Campus, Materno Infantil, La Inmaculada y Vithas La Salud) pidiendo su colaboración de cara a que los nuevos papás realicen correctamente la inscripción del nacimiento y la atribución de apellidos. En su oficio, pide la colaboración de los hospitales para que informen bien a los interesados, a fin de que «los progenitores indiquen de manera expresa cuáles son los apellidos que de manera conjunta eligen para el nacido (reiteramos que únicamente se puede elegir el orden en que se imponen el primer apellido de cada progenitor) y firmen el documento».

Durante la mañana de ayer hubo una decena de inscripciones de recién nacidos en la capital. Casi todos fueron segundos hijos, por lo que no fue especialmente necesaria esa especificación, ya que la primera inscripción de nacimiento de un hijo determina la de los siguientes. La explicación es lógica: todos los hermanos deben llevar el mismo orden en sus apellidos, por lo que sólo los padres primerizos pueden elegir.

La primera pareja granadina que dejó ayer constancia por escrito de su preferencia se decantó por el orden tradicional: colocó primero el primer apellido del padre. El bebé, varón, nació en La Inmaculada el 11 de junio y sus progenitores dejaron patente en la hoja amarilla lo siguiente: «Los padres solicitan los apellidos del inscrito como S. G.».

En el escrito remitido a los hospitales, el juez Ibáñez aclara que en el caso de padres casados seguirá siendo posible que acuda al Registro Civil, para hacer la inscripción del retoño, uno sólo de ellos u otra persona con el Libro de Familia, como puede ser un abuelo. Eso sí, «ahora será necesario que en todo caso conste esa manifestación expresa sobre el orden de apellidos y la firma de ambos». De lo contrario «no se podrá practicar la inscripción».

Serafín y Estefanía, una pareja a la que no le afecta el cambio Serafín y Estefanía son vecinos del barrio de Almanjáyar de la capital y fueron papás de su segundo hijo el pasado día 11 de junio. El bebé vino al mundo en el Materno y el parto fue sobre ruedas. Ayer acudieron al Registro Civil para inscribirlo, pero como ya tienen una niña tuvieron que respetar el orden de los apellidos que eligieron en su momento: Fernández Bermúdez. En cualquier caso no lo hubieran cambiado. Lo tenían claro: «Yo hubiera puesto de nuevo primero el del padre», confesó ella.

¿Y qué ocurre si los padres no se ponen de acuerdo? Será el encargado del Registro Civil -el juez- quien elija el orden de los apellidos, como explicó Ibáñez a IDEAL, al tiempo que insistió en que el requisito de precisar por escrito el orden únicamente opera en los hijos primogénitos.

El magistrado explicó que este cambio estaba incluido en la Ley de Registro Civil que se aprobó en 2011, así como que se ha ido prorrogando sucesivamente su entrada en vigor. La última entrada en vigor iba a ser ayer y lo que se publicó en el BOE fue una prórroga de un año más de esa ley. Pero algunas cosas sueltas sí han entrado en vigor. Una de ellas es la relativa a los apellidos. Hay que destacar que hace ya tiempo que se podía elegir el orden de los apellidos, que esta posibilidad no es la novedad. «La diferencia -aclaró- es que ahora lo tienen que decir expresamente para poder inscribir al niño. Hasta ahora podían no decirlo y, si no decían nada, por aplicación de la ley, poníamos primero el primero del padre y segundo el primero de la madre, y si no se ponían de acuerdo regía ese orden».

Antes de ser el juez quien elija el orden si no hay acuerdo, requerirá a los papás para que en un plazo máximo de tres días comuniquen el orden de los apellidos. La ley dice expresamente que una vez transcurra ese plazo sin comunicación expresa, «el encargado acordará el orden de los apellidos atendiendo al interés superior del menor».

«Los pocos que han venido no los sabían», confirmó uno de los funcionarios del Registro Civil, Enrique Alcalá Zamora, que sumó ayer a sus funciones una más: la de comunicar a la gente el cambio normativo. «Normalmente son tradicionales, cogen primero el del padre y luego el de la madre. Hay excepciones. Yo, al mes, haré unas 5 o 6 inscripciones en las que se invierte el apellido», reveló.