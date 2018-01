"Algunos están acostumbrados a que todo sean gritos o tortas y aquí les educamos desde el cariño" 03:14 Niños y jóvenes de todo el barrio pasan las tardes en Alfa haciendo los deberes y jugando entre amigos. / Sarai Bausán García La asociación Alfa atiende diariamente en torno a 65 niños de la zona Norte de la capital, centrando su labor especialmente en la inteligencia emocional y la tolerancia a la frustración SARAI BAUSÁN GARCÍA Granada Lunes, 22 enero 2018, 01:18

"Algunas madres vienen y te dicen que les parece bien lo que aquí enseñamos y que le digamos a sus hijos que no se solucionan las cosas con golpes, pero que ellos viven en una calle en la que, si les pegan, ellos tienen que pegar". Carmen, educadora infantil, lleva tres años trabajando con los niños que pasan las tardes en la asociación Almanjáyar en Familia, más conocida como Alfa. Llegó para realizar unas prácticas y se enamoró tanto del proyecto que decidió emprender su camino laboral en el lugar. Ella se encarga de una de las tareas más complicadas: ayudar a los más pequeños del barrio con su educación, aportándoles, además de conocimientos, una buena base social y emocional que acabe con los problemas de frustración y mal comportamiento que muchos tienen.

Ella es una de las "maestras" que cuidan de los 65 niños que diariamente pasan por las puertas de este local situado en el número 13 de la Calle Arquitecto José Contreras. Carmen les escucha, les enseña y les consuela con los conflictos que viven de forma cotidiana. "Muchos vienen de casas en las que no se puede llorar o hay miedo a expresar si se han enfadado por cualquier cosa porque algunos padres les restan importancia, y yo les digo que no es una tontería y que aquí son respetados, queridos y valorados. Así ellos sienten que tienen ese espacio en el que los adultos les dan la importancia que merecen y necesitan", comenta la docente.

Un gran cambio

Algunos de estos niños llegaron por primera vez a Alfa inquietos y con poca o nula capacidad de concentración, esfuerzo y trabajo. Pero con mucho mimo y dedicación, han logrado ese "gran cambio" que les ha hecho ser las personas respetuosos y ansiosos de una vida mejor que son hoy. "En todas las edades se da un gran cambio desde que vienen el primer día hasta que va pasando el tiempo. Vienen de no tener normas o tenerlas pero no establecidas totalmente y aquí saben que todo tiene consecuencias positivas o negativas. Además, algunos están acostumbrados a que todo sean gritos o tortas y aquí les educamos desde el cariño", asegura Carmen.

Tal y como comenta Juan Carlos Carrión, presidente de Alfa, el proyecto con estos menores busca acompañarles durante toda la tarde y que, así, puedan hacer los deberes y estudiar con ayuda de los profesores, así como realizar actividades deportivas, jugar y pasar tiempo entre amigos. Además, desde Alfa ponen especial énfasis en la merienda-cena que les dan a los pequeños, que suele ser "contundente" ya que "algunos no tienen una buena alimentación en sus casas y así intentamos solventarlo".

Respeto y ayuda

"Alfa se define con un palabra, que es respeto. Aquí lo que tienes que hacer es respetar a las personas que vienen contigo y apoyarlas y ayudarlas y, si tienes algún conflicto con alguien, saber que hay que tener respeto y estar relajado, pero nunca pegarle", asevera Rubén sentado en una de las aulas de la Asociación Almanjáyar en Familia junto a Yerai y Joana, dos de sus compañeros. A sus once años, los tres tienen marcado a fuego en su mente que muchos de los comportamientos que ven en sus vecinos y durante su día a día no deben ser reproducidos, sino que tienen que ir por la vida con buen pie para que "la gente no piense que nos comportamos mal por ser de donde somos".

Rubén, Yerai y Joana, como el resto de sus compañeros, levantan la mano para hablar. Están deseosos de contar cómo Alfa se convirtió en su segundo hogar y la protección que sienten por estar con adultos que les guían y les dan el valor merecido. Pero muchos de estos valores que ahora parecen natural en ellos no estaban ahí cuando llegaron, sino que han sido inculcados diariamente con gran tesón. "Nos ha cambiado mucho Alfa, para mí es como mi casa. Aquí, por ejemplo, nos enseñan a tener respeto y, en vez de pegar a otros niños, saber acudir y pedir ayuda, llamar la atención o salir a correr, Cuando tú vienes a Alfa ves que es un sitio donde tienes que estar alegre y respetar a tus compañeros, si no, éste no es tu sitio", recalca Yerai.

Tal y como él mismo narra, en los estudios antes era un "diablo" que de forma cotidiana era expulsado y amonestado en clase, hasta que él mismo se dio cuenta de que si quería ser algo más que un niño del barrio más sin posibilidad de un buen futuro, debía cambiar: "Siempre la liaba y me expulsaban muchas veces, pero llegó un día en el que pensé 'si sacas esas notas, se te quedará en el expediente y para estudiar no te va a coger nadie', así que recapacité y empecé de cero y desde entonces me va mucho mejor".

Normas establecidas

Antonio, Yanira, Álvaro y Lucía, otros cuatro de los alumnos del centro que tienen entre 12 y 14 años, comparten con sus 'hermanos menores' recorrido y experiencias: "Yo llevo aquí desde los seis años y noto que he cambiado mucho en la actitud y en los estudios. Antes estaba siempre distraído en la clase y ahora cuando me tengo que poner, me pongo, e intento sacar buenas notas", relata Álvaro. Atrás quedaron los tiempos en los que solo pensaban en hacer reír a la clase y molestar lo máximo posible. Ahora viven en una carrera de fondo continua en la que intentan alcanzar sus sueños, por muy diversos que sean.

Algunos de los menores que pasan las tardes en las distintas aulas de Alfa. / Sarai Bausán García

Cuando el reloj justo ha dado las cuatro de la tarde, cada uno de ellos se dirige al centro para realizar actividades tan dispares como fútbol, multideporte, zumba, taller de amistad y de pareja. Tal y como cuentan sus participantes, mientras que en el taller de amistad les enseñan cómo enfrentarse a las personas que les hagan daño sin violencia y con cautela, en el de pareja se les muestra los tipos de parejas que hay y cómo actuar en cada situación: "Nos dicen que está el madrugador, que en dos días se enamora y quiere casarse contigo, el masoquista, que te trata mal, que le gusta pegar, y así hay más tipos. Así nos dicen cómo actuar cuando tienes un novio", explica Lucía.

Romper la pobreza

Son amplias las iniciativas que desde Alfa se desarrollan para acompañar y ayudar a todos los sectores de la población, no solo a los menores. Todo ello con el compromiso de intentar erradicar las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social en el que muchas personas del barrio se encuentran. En la actualidad, Alfa también está desarrollando para su próxima puesta en marcha el proyecto Caixa Proinfancia, que abarca los barrios de Cartuja, La Paz, Rey Badis y Almanjáyar y que busca acompañar a 50 familias que se comprometan a romper con la pobreza a través de la educación de sus hijos.

Para incentivar aún más el apoyo de cualquier persona de hacer alguna donación para Alfa, la asociación cuenta con la baza de estar declarado como de utilidad pública, por la que los donativos recibidos tienen una desgravación fiscal del 75% en los primeros 150 euros y del 30% a partir de 150 en las personas físicas y del 35% en las personas jurídicas.

"En Alfa nos centramos mucho en el autoestima. Queremos que aprendan a creer en ellos mismos y que se den cuenta de que creyendo en ellos van a poder cambiar no solo su persona sino también su alrededor", afirma sobre la actividad de Alfa su presidente. Y es que en esta 'nueva segunda casa' no solo tienen un hogar, tienen esperanza. Da igual de dónde procedan, quienes sean o las dificultades que encuentren. No son un nombre, un barrio o una ciudad. Son una historia única y especial que deben afrontar y perseguir. Si así lo hacen, no habrá nada que les frene: el futuro que ansían será todo suyo.