Nieto dice "que no faltó nada por cobrar" en el convenio del plan parcial vinculado al Serrallo

EUROPA PRESS GRANADA Jueves, 23 noviembre 2017, 12:33

La exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada Isabel Nieto (PP) ha negado este jueves ante el Juzgado de Instrucción 2 de Granada que "faltara algo por cobrar" de los convenios urbanísticos vinculados a la tramitación del plan parcial del Serrallo y la urbanización de los espacios libres donde se construyó supuestamente de manera irregular una discoteca junto al centro comercial Serrallo Plaza.

Nieto ha alegado además que cuando se tramitaron esos convenios en 2002 ella aún no era concejal de Urbanismo y por tanto no pasaron por sus manos, si bien ha matizado que en su momento se archivaron porque "estaban cumplidos" y porque, tal y como "acreditan" los informes y facturas aportados por los funcionarios "no falta nada por cobrar".

Nieto ha cerrado este jueves la nueva ronda de declaraciones que ha impulsado el Juzgado de Instrucción 2 de Granada contra seis de los investigados en esta causa en relación a la liquidación económica de la operación urbanística vinculada al Serrallo por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias.

Antes que ella han declarado la exdirectora de Urbanismo María Paz Spínola y un interventor del Ayuntamiento de Granada en calidad de investigados por los mismos delitos. Todo ello después de los informes que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Junta de Andalucía han aportado al Juzgado sobre el posible quebranto económico que se podría haber derivado de esta operación urbanística.

En declaraciones a los periodistas antes de comparecer ante el juez, Nieto ha opinado que la UDEF "metió la pata" cuando cifró en dos millones y medio el dinero que faltaba de la Junta de Compensación.

"La Junta -en su informe- dijo a la UDEF que se ha equivocado y que sólo veía 300.000 euros sin justificar, pero que le faltan documentos y no lo tienen claro, y los funcionarios han presentado todas las facturas para acreditar que estaba todo pagado", ha argumentado la exedil, quien ha incidido en que "si faltara algo por cobrar el Ayuntamiento lo habría llevado a apremio".

De hecho, ha detallado que cuando llegó al área de Urbanismo en 2007 estuvo solicitando informes técnicos de los convenidos pendientes de cobro o que se estuvieran tramitando y este expediente estaba archivado, aunque ahora "a la jueza se le haya antojado mirarlo", ha incidido, mostrándose convencida de que en todo este asunto, que trasciende ya a la discoteca puesta en cuestión, "no hay materia penal".

El pasado martes declararon el promotor Roberto García Arrabal y dos técnicos municipales que se pronunciaron en el mismo sentido que lo ha hecho Isabel Nieto.

En la causa también están investigados el exalcalde de Granada José Torres Hurtado y los ediles del PP que apoyaron en una Junta de Gobierno Local en 2012 el expediente que aprobó los horarios y usos complementarios del Serrallo.