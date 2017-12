Nani Castañeda de Niño Mutantes: «Regalo libros porque son tan divertidos como un juguete»

Afirma que sería magnífico que la ciudad, el centro, sus locales, sus plazas, se llenaran de música en vivo todo el año, pero sobre todo en Navidad, como ocurre en otros lugares del mundo. Nani Castañeda (Daniel González Castañeda), como director de la Feria del Libro de Granada, regala libros en Navidad, porque cree que son tan divertidos como un juguete. Desde su posición como gestor cultural y músico, batería del grupo Niños Mutantes, cree en la creatividad, el espíritu de superación y la amistad.

-¿Cree que la Navidad puede considerarse un concepto literario, bibliográfico?

-Está claro que tiene un fuerte componente mitológico, como cualquier otra celebración. Y también está claro que si no perteneciésemos a la tradición cristiana no celebraríamos la Navidad. Ahora bien, creo que es una tradición que trasciende lo literario porque en realidad, en el fondo, lo que gusta de ella y su fundamento es celebrar con la familia y descansar de las tareas del día a día.

-Siempre se ha dicho que el mejor regalo es un libro,. ¿Qué obra regalaría?

-Pues es que siempre regalo libros porque los adoro. No creo que haya un libro, hay miles de libros buenos que regalar en Navidad y el resto del año y es muy importante que los niños reciban libros como regalo. Primero porque son tan divertidos como cualquier juguete y segundo porque leer les hará mejores personas, o al menos debería. Esta navidad regalaré mucho Almudena Grandes, 'Patria' de Aramburu y 'El Dios de las pequeñas cosas', de Arundhati Roy.

-¿Qué recuerda de la Navidad de su infancia?

-La ansiedad porque llegara el Día de Reyes y que no entendía porque era lo último y no lo primero, ¡es una tortura para un crío! Luego, en la adolescencia, las prioridades cambian y el día importante es Nochevieja para irte de juerga sin hora de regreso.

-Ahora, con su propia familia, ¿mantiene las tradiciones, el belén, el árbol, las reuniones?

-Sí claro. Soy muy de Belén y nada de árbol. Decoramos la casa (sin exagerar) y echamos el resto en el Belén. Entre mis hermanos podría hacerse un concurso familiar, el nivel está altísimo. Daniela, Bruno y yo vamos mejorando, pero siempre quedamos los últimos. Nos da igual, nos encanta nuestro Belén y es muy divertido montarlo.

-Está implicado directamente en la idea de Granada ciudad del Rock, ¿Qué haría en Navidad?

-Si no existiera la actual Ley de Espectáculo Públicos de la Comunidad Autónoma, sería sencillísimo y muy bonito que hubiera conciertos, navideños o no, casi en cada garito de la ciudad, pero hoy por hoy es imposible. Por otra parte, no estaría mal, como en otras ciudades europeas y anglosajonas, que el centro de la ciudad se llenara de música en directo.

-¿Cuál es el sonido que asocia con la Navidad?

-Pues hombre, es innegable que cualquier villancico y el soniquete de los niños de San Ildefonso.

-Es el batería de Niños Mutantes, ¿Se le ocurre alguna canción de su grupo para estas fechas?

-Alguna vez hemos hecho en directo una versión para niños de Rodolfo el Reno que nos encanta. Cuando tocamos para niños, claro.

-Supongo que como baterista, de pequeño le gustaría la pandereta, o lo de la percusión vino después?

-Pues vino después, pero seguro que no paraba de dar la murga con la pandereta como todo crío que se precie, ¡que para eso está la Navidad!

- Con otros músicos ha apoyado iniciativas como conciertos con niños y para niños...

-De hecho hace cinco años que empezamos a hacer el Concierto de Reyes Mutante, en Discos Bora-Bora, que se ha convertido en una tradición magnífica (hoy día 29 a las 13,30 horas). Actuamos solo para los niños que pueden ir acompañados de un sólo adulto y con la entrada comprarán juguetes para otros niños sin posibilidad de tenerlos. La verdad es que estamos todo el año esperando a que llegue este concierto, es especial, nos lo pasamos mejor que los niños.