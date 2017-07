Multan a una empresa de seguridad porque no avisó a la Policía de un robo en un banco Un caco, en el interior de una oficina bancaria. / IDEAL El Gobierno impuso a la compañía el pago de 30.000 euros y la 'pelea' acabó en la Audiencia Nacional, que ha decidido que debe pagar CARLOS MORÁN Martes, 4 julio 2017, 01:29

La fría noche del 5 de enero de 2015, uno o varios cacos entraron en una sucursal bancaria de la capital granadina para intentar reventar la caja fuerte y llevarse el dinero que hubiera dentro. Los ladrones accedieron a la habitación del botín desde un local contiguo. Lo hicieron arrastrándose por un conducto que había en el techo. Pese a sus esfuerzos, el plan no prosperó, pero no fue gracias al sistema de seguridad. Aparentemente, la alarma saltó y la señal debió llegar a la central, pero esta no transmitió el aviso a las fuerzas de seguridad. Es decir, que es como si no hubiera sonado.

Al día siguiente del asalto, cuando el director de la entidad entró en las dependencias se encontró con una serie de destrozos en la estancia en la que estaba la caja de caudales y observó que había un pasamontañas tirado en el suelo, indicios más que evidentes de que algo iba mal. El hombre salió corriendo y avisó de inmediato a la Policía Nacional, que inició una investigación para intentar aclarar lo sucedido.

En este sentido, los agentes extrajeron las grabaciones de las cámaras de vigilancia y vieron el haz de luz de, «al menos», una linterna. El destello venía de la parte superior de la habitación, que fue por donde se colaron los intrusos. Después, los policías contemplaron cómo se venía abajo parte del techo. Lo último que observaron fueron las imágenes que registró la cámara mientras caía. Y no hubo más porque el aparato quedó inutilizado tras el golpe. Vamos, que fue un robo accidentado. La 'película' de los hechos mostraba claramente que el asalto se produjo, pero lo cierto es que la «central de alarmas» no transmitió la alerta a las fuerzas de seguridad, que era el paso clave.

La Policía pidió explicaciones por ese fallo a la empresa responsable del sistema de vigilancia. Las alegaciones de la compañía no convencieron a los investigadores e Interior concluyó que la sociedad había cometido una infracción muy grave, que llevaba aparejada una sanción económica que podía oscilar entre 30.000 y 600.000 euros. Finalmente, el Gobierno se decantó por el tramo más bajo de la multa, los 30.000 euros, pero los responsables de la empresa acudieron a los tribunales y, en una primera sentencia, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo les dio la razón.

El Estado recurrió y la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado la resolución y ha determinado que la sanción estuvo bien puesta. En otras palabras, que la firma de seguridad quebrantó la ley «al no transmitir las señales de alarma que se registren en las centrales privadas».

La empresa intentó eludir el castigo recordando que el local por el que accedieron los cacos a la sucursal bancaria -y que pertenecía a la propia entidad- carecía de medidas de vigilancia. Para el tribunal ese argumento «no puede ser causa que le exima o rebaje de culpabilidad».