Mujeres informáticas y hombres que lloran: atajando los tabús de género 01:55 Alumnos participantes a 'ellaSTEM'. / Sarai Bausán García Los centros educativos de Granada acogen una amplia variedad de proyectos destinados a acabar con las desigualdades entre sexos y tender puentes a la equidad SARAI BAUSÁN GARCÍA Granada Miércoles, 22 noviembre 2017, 01:14

Cuando era pequeña, Evangelina Santos soñaba con ser médico. Lo tenía claro, ella quería ser quien curase a los enfermos y alcanzase la heroica hazaña de conseguir su pronta recuperación. Pero parte de su alrededor no estaba de acuerdo con esta ensoñación. "Querrás decir enfermera, ¿no?", le respondían. Y es que, como ella misma comenta, en plena dictadura -cuando ella empezaba a vislumbrar su futuro-, una mujer no podía aspirar a ser un alto cargo ni a tener responsabilidad, solo podía dedicarse "a los demás y a su casa, pero nada de tener poder". El destino hizo que, finalmente, se decantara por una carrera técnica y acabara siendo profesora en la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de la Universidad de Granada, pero su posición le ha ayudado a ver que, a día de hoy, las diferencias entre hombres y mujeres siguen estando a la orden del día y que aún continúan habiendo profesiones consideradas exclusivas para chicos.

Para acabar con esta errónea percepción y atajar la situación desde la educación, Evangelina acudió este pasado lunes a una charla con los alumnos de 3º y 4º de la ESO del IES Ángel Ganivet que, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer de este próximo 25 de noviembre, disfrutaban de un proyecto piloto y único en la provincia titulado 'ellaSTEM'. Se trata de una iniciativa realizada en cuatro provincias andaluzas que busca potenciar la presencia de las mujeres en las carreras relacionada con la tecnología y la ciencia.

"Desde el punto legislativo, tenemos una igualdad total entre hombres y mujeres, pero desde el punto de vista cultural y social, no. A las mujeres no se les fomenta la capacidad técnica y creadora y eso provoca que la tecnología pierda ese talento que es tan necesario", señaló durante el taller Santos. En los 60 minutos con los que contaba para cada grupo, la docente tenía una ardua tarea: mostrar que las mujeres han estado socialmente condicionadas para elegir carreras alejadas de la ciencia y la tecnología. "Hay muchas mujeres que son buenas en ciencias, en matemáticas o en cualquier otra rama pero luego no se meten en esas carreras porque piensan que son carreras de chicos y van a ser las únicas mujeres. Hay que tener mucha personalidad para coger este tipo de estudios", explicó.

El mejor apoyo con el que respaldar sus declaraciones no podía ser otro que las cifras. Tal y como afirmó Evangelina Santos, a pesar de que en la Universidad de Granada el torno al 60% de los estudiantes son mujeres, solo el 20% de ellas se acaba adentrando en una carrera relacionada con la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería o las Matemáticas, campos de estudio que dan forma a las siglas STEM -en inglés- de este taller.

La cifra sigue cayendo

Lejos de ser una problemática estable en la que las cifras se mantengan, se está viendo una tendencia a la baja en la que, año tras año, la proporción de mujeres que se adentran en una carrera técnica sigue cayendo. "Desde la universidad y las empresas de tecnología se lanzan subvenciones para hacer proyectos como éste porque se están dando cuenta de que las mujeres se están yendo a otro sitio y es un talento que pierden las tecnologías. En las tecnología hace falta todo el talento del mundo, tanto de mujeres como de hombres", añadió.

Sobre el origen de esta iniciativa y las causas que la han cimentado, Belén Rojas, coordinadora de 'ellaSTEM', aseguró: "La Unión Europea calcula que en 2020 existirán 825.000 empleos vacantes en toda Europa con la Informática y las telecomunicaciones, por lo que la incorporación de mujeres a los grados universitarios relacionados con la ciencia y la tecnología resulta fundamental para garantizar al competitividad a largo plazo, por eso fomentamos estas vocaciones, para fomentar el talento y liderazgo sin género en estas áreas".

El IES ángel Ganivet acogió la jornada 'ellaSTEM'. / Sarai Bausán García

Según la coordinadora, esta actividad no acaba aquí, sino que durante otra jornada futura estos estudiantes se trasladarán a varios centros tecnológicos y científicos de Granada donde las mujeres mentoras les contarán cómo funcionan estos centros, qué responsabilidad profesional desarrollan y otros aspectos relacionados con estas profesiones científico tecnológicas.

Los chicos también lloran

'EllaSTEM' no la única actuación que se está llevando a cabo en la provincia de Granada, sino que el IES Montes Orientales de Iznalloz acoge desde el pasado mes de octubre hasta acoge distintas actividades centradas en nuevas masculinidades.

Su finalidad es realizar actividades para que los chicos vean que existen otros referentes de hombres y de masculinidades y, así, acabar con los tópicos que existen sobre el asunto en la actualidad. En las distintas iniciativas que se llevan a cabo desde el pasado mes de octubre hasta diciembre, cuando finaliza esta actuación, se intenta mostrar a los alumnos que la sociedad patriarcal "privilegia" a los hombres por serlo pero con eso también les condicionan y limitan sus vidas.

Como ejemplo, Ángela Salmerón, miembro del equipo Paz e Igualdad del IES Montes Orientales, asegura que "a los hombres se les exige ser fuertes y valientes y eso les adentra en retos que a veces son díficles de soportar y lleva a muchas inseguridades. Se les exige éxito, y eso les lanza al mundo del emprendimiento y la ambición, pero también las hace víctimas de frustraciones y así con otros muchos aspectos de su vida". "A muchos hombres no se les enseña a gestionar sus emociones y a expresarlas por miedo a ser considerados menos masculinos y ahí comienzan los conflictos con sus emociones y el uso de actitudes agresivas", explicab.

Tal y como asegura Salmerón, con este curso se espera poder demostrar a los alumnos que los asesinos machistas no son hombres locos, malos o borrachos, sino que son "hijos sanos del patriarcado que han han vivido en una sociedad en la que ellos son superiores y a la mujer se le discrimina". Además, se busca mostrar a esos hombres que cuidan de sus hijos y expresan sus sentimientos, así como erotizar a los hombres buenos para acabar con los falsos mitos del "malote". Todo esto con la finalidad de hacer a estos alumnos "hombres buenos" que puedan gestionar sus emociones y vivir sin los prejuicios y restricciones que la sociedad patriarcal ha intentado cimentar en ellos.

Integración continua

Estos talleres se encuentran dentro del amplio número de proyectos educativos centrados en la integración y la igualdad entre chicos y chicas que se realizan de forma continua y en función de las necesidades de cada centro en toda la provincia. Tal es la importancia de acabar con las desigualdades de género que se encuentran en el día a día y en el que será el futuro de estos jóvenes que cada uno de los centros educativos públicos de Granada cuenta con un plan establecido y una delegación de Igualdad que intentan hallar los déficit de cada entorno y suplirlos.

Según relataron a este periódico desde la delegación de Educación, desde el pasado año hasta el 2020 está en funcionamiento el II Plan de Igualdad, centrado en tres líneas de actuación, además de en la actividad continua de todo colegio e instituto de diagnosticar y contextualizar las necesidad de igualdad que tengan: visibilizar los libros de texto con la visión que se da de la mujer en ellos, realizar una programación didáctica con perspectivas de género e implantar la iniciativa que ha llevado a cabo junto a la Diputación de Granada 'Lee en violeta', en la que se trabaja desde el aula y mediante la lectura la igualdad de género.