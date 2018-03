"Si la mujer para, se para el mundo"

Efectivamente, la mujer es responsable y protagonista, al menos en un 50%, de la evolución del mundo PEPE VERA GRANADA Domingo, 11 marzo 2018, 02:02

La desigualdad hombre-mujer no sólo se manifiesta en la brecha económica en el terreno laboral, sino que también se manifiesta en el campo político: entre los más de 200 países del mundo, menos de 20 son los gobernados por mujeres. Entre los numerosos sindicatos y partidos políticos, pensemos en los españoles, no hay mujeres que los presidan. De modo que “obras son amores y no buenas razones”. A las mujeres que hoy justamente os manifestáis, os pido que luchéis también por dirigir ese mundo igualitario que reivindicáis.

Estoy convencido de que son capaces de gobernar. Yo siempre he sido muy explícito en mis clases manifestando mi confianza absoluta en la mujer como dirigente, “mujer” trabajadora, moderada, sensata, que sabe tomar decisiones.

Permitidme, no obstante, que hoy me centre en el privilegio indiscutible, exclusivo de la mujer, que quiero convertir en lema: “si la mujer no pare, la humanidad desaparece”. Mi petición a la sociedad y a la clase política es que “discriminen positivamente a la mujer madre”, la población infantil disminuye de forma alarmante. Las escuelas se quedan vacías de niños y niñas. Otros países lo resolvieron con la inmigración y con una ayuda económica y laboral seria.

Llamamiento a políticos y políticas: haced que la mujer ejerza libremente el derecho y el privilegio de ser madre ayudándole en todos los sentidos. No les deis “simples premios a la natalidad”, ni “exiguas deducciones fiscales”. Estableced una continua y digna ayuda familiar por hijos. Favoreced también a las empresas que contraten a mujeres madres, a mujeres embarazadas. Haced que sea compatible la vida laboral con la vida como madre.

Es nuestro futuro.

Hasta la próxima.

