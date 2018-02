Del Moro a la Mora 07:16 Francisco y Antonio suman juntos más de setenta años de servicio en las carreteras. / ALFREDO AGUILAR Las anécdotas y sacrificios de los guardias civiles que a las seis de la mañana «ponen las carreteras» y de los dueños de las 'llaves' que cierran las vías por la nieve. La solución a los atascos del verano en el Suspiro del Moro y los cortes en invierno del Puerto de la Mora o Sierra Nevada llevan detrás un esfuerzo ingente de la Guardia Civil, la DGT, la Junta de Andalucía y Protección Civil JAVIER F. BARRERA GRANADA Domingo, 25 febrero 2018, 21:03

«Lo único que no me quito es la pistola. Todo lo demás que pueda estorbar para rescatar a alguien de un vehículo, va fuera», explica Antonio Palomino García de forma tajante. 41 años de servicio como guardia civil en las carreteras dan para convertir la frase en mandamiento. A su lado, Francisco Juan Justicia Álvarez lleva 'solo' 33 años de servicio, pero resume bien la importancia de su responsabilidad: «Mis amigos siempre me preguntan qué hacemos de servicio a las seis de la mañana y, entre risas, les digo que somos los que ponemos todas las carreteras».

Antonio y Francisco, que juntos suman más de setenta años de servicio como guardias civiles en las carreteras, son parte de un operativo fundamental que suma esfuerzos también con la Dirección General de Tráfico (DGT), Protección Civil y Obras Públicas de la Junta de Andalucía para que todos los kilómetros de vías de la provincia granadina sean seguros. Casi nada. La tarea es homérica. Luchan contra el tiempo, la nieve en invierno, las prisas de los conductores, los siniestros, los accidentes, los temporales de lluvia y viento, los atascos y las retenciones.

Reciben por ello las críticas de algunos pero también los agradecimientos de muchos. Hombres y máquinas forman un dispositivo que supone la solución a los atascos del verano en el Suspiro del Moro y los cortes de carreteras en invierno del Puerto de la Mora o Sierra Nevada, que aunque a veces pareciera que se solucionan por sí solos, llevan detrás un esfuerzo ingente de la Guardia Civil, la Dirección General de Tráfico (DGT), la Junta de Andalucía y Protección Civil.

Lo explican al alimón Javier Sierra, jefe del servicio de Carreteras de la Junta en Granada y Manuel Navajas, responsable de Emergencias 112 y Protección Civil de la Junta de Andalucía: «Si hay alerta, tenemos que salir. Y a partir de ahí, según lo que haya se manda la flota. Normalmente, cuando hay una alerta declarada por Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) sale todo el dispositivo, todas las máquinas. Algunas veces están paradas pero otras trabajan a destajo, como ha ocurrido estos días pasados».

-¿Cómo llega el aviso?

-Estamos coordinadas varias personas, yo como jefe de servicio, dice Javier Sierra; mi compañero Alfonso como jefe de sección de Conservación y con Protección Civil, que estamos en conexión directa. Al final nos enteramos todos a la vez cuando salta una alerta, teniendo en cuenta que siempre estamos a la espera. Una de las claves es que el tiempo no lo miramos en el día, lo estudiamos con previsión de una semana y cómo evoluciona el parte, para ver cómo va cambiando y la tendencia, si va a mejor o a peor. Entonces, mandas los camiones, los ubicas y cuando empieza a nevar se convierte en una partida de ajedrez. Porque son muchos kilómetros y muchas veces tienes que optimizar los medios que tienes para tantos kilómetros, y a veces hay que priorizar ciertas zonas.

Sentados los tres a la mesa, Javier, Alfonso y Manuel explican la importancia del Puerto de la Mora y el operativo que se despliega para cerrar el principal punto de unión de Andalucía con todo el Levante español. Son los amos de las 'llaves' que abren y cierran el Puerto de la Mora cuando nieva. «Desde hace cuatro años tenemos un protocolo específico del funcionamiento del Puerto de la Mora, que es el de más altura con autovía de toda Andalucía, tiene la cota más alta, son 1.380 metros de altura y con un tráfico de 20.000 vehículos al día».

El protocolo es en sí mismo una declaración de intenciones del compromiso de todos los profesionales implicados y de las administraciones que representan ya que para cerrar este puerto de montaña tiene que firmar la autorización el capitán de la Guardia Civil de Tráfico, el jefe provincial de Tráfico de la DGT, el jefe de servicio de Protección Civil y también el de Carreteras. La competencia para cortar el Puerto de la Mora es el jefe de Tráfico que pertenece a la DGT, la competencia es de José Vico, que la tiene delegada en el capitán, que es el jefe del subsector, detallan.

«Lo que articulamos en el protocolo es el procedimiento para el corte, de forma que se fomenta la colaboración entre todas las partes: Protección Civil, Fomento, la DGT y la Guardia Civil. La base fundamental de la colaboración es la información y que estemos allí presentes». Siempre sobre el terreno. A pie de asfalto. Entonces, con todos los datos y en el terreno, «de forma común se decide el corte del Puerto de la Mora». «Y ya no es solo si nieva más o menos, prosiguen, conocemos el estado de nuestros medios, porque a lo largo de la temporada cursamos bajas de máquinas. Y a veces se decide cortar también según los medios que disponemos».

La cota de nieve

¿Qué pasa con la provincia de Granada?, se preguntan para explicar que «la Junta de Andalucía en Granada tiene 1.650 kilómetros de carretera, de los que 600 están por encima de los mil metros de cota. Y eso es mucha nieve. Es un tercio de la red. Y muchos kilómetros son de autovía».

Y muchos problemas. «Cuando nieva sobre novecientos o mil metros tenemos muchas dificultades, y hay zonas sin alternativa de tráfico. El Puerto de la Mora tiene alternativa de tráfico, pero hay muchas otras zonas que no la tienen. El desvío se hace por la Inzalloz-Darro, hasta la Venta de La Nava por Darro. Pero cuando baja la cota de nieve hay sitios como La Calahorra, Gor, incluso en la zona de Loja este mismo invierno, donde todo se puede complicar».

Entonces, continúa la partida de ajedrez. «Si tenemos diez camiones en el puerto de La Mora, que son 41 kilómetros desde Albolote hasta Darro, no hay medios para atender otras zonas. Así, se corta el puerto y se distribuyen los camiones por otras zonas. También se corta porque a veces nieva tanto que por muchos quitanieves que pasen es imposible mantener las vías limpias. Pasa el quitanieves y al minuto la carretera vuelve a estar blanca».

Entonces, surge otra de las claves. Lo fundamental, defienden, es siempre la seguridad vial, evitar accidentes y atrapamientos, que no haya nunca vehículos que se queden atrapados en las carreteras con nieve. Para conseguirlo, «al final es manejar constantemente los camiones. Hablamos todo el rato con los camioneros y los distribuimos, «vete a Gor», «vete a Fiñana», por ejemplo. Y les cambiamos los itinerarios para optimizar el servicio. También tenemos vehículos de apoyo ligeros dando vueltas, comprobándolo todo, que zona está mejor o peor, que si mejor ir a Víznar o ir a Darro. Y así siempre».

Y más claves del protocolo de cierre del Puerto de la Mora. «Lo que es fundamental cuando se corta el Puerto de la Mora es que la alternativa Iznalloz-Darro esté impecable. Aunque hay sitios que la cota llega a los mil metros, y puede llegar también a complicarse por nieve. La norma básica es que mandamos tres camiones para que la mantenga perfecta cuando está el Puerto de la Mora cerrado. Y dejamos un camión dentro del Puerto de la Mora por si se queda alguien atrapado y pueda sacarlo». ¿Consecuencia? «Ahora te queda la zona de Gor con más de 1.200 metros de cota que este año ha sido peor que el Puerto de la Mora. Y son muchos kilómetros».

«Un trabajo gratificante»

Pero compensa. Y también les gusta. «Es un trabajo gratificante, y aunque es duro y casi siempre a deshoras, tiene que es un servicio y la relación con los compañeros de trabajo». «La gente, cuando hay nieve, sabe que los primeros en llegar somos nosotros y que trabajamos por Granada». «También miramos por el ciudadano», continúan. «Nadie se puede quedar en la carretera. En el protocolo es fundamental cortar las carreteras a tiempo, antes de que se ponga a nevar a tope. La clave está en cortarla a tiempo y sin miedo. Son cortes puntuales. La gente tiene que entenderlo. Es por su seguridad».

Recuerdan, por ejemplo, que el día del monumental atasco en la AP6 también se cortó el Puerto de la Mora, «pero estando el puerto negro, que se veía el asfalto, pero lo cortamos y gracias a Dios, porque al cabo de una hora llegó la nube y hubiera generado un problema muy serio. Nos juntamos todos, les explicamos que en Loja nos decían que estaba muy mal y la velocidad de la nube nos decía que estaba en camino y que había que cortar ya. Estuvimos de acuerdo todos y cortamos por primera vez el Puerto de la Mora sin que hubiera siquiera empezado a nevar».

Respecto a las reacciones de los conductores, hay de todo. «El día del famoso atasco en Sierra Nevada la gente tenía reciente lo de la AP6 y te bajaban la ventanilla y no te decían piropos precisamente. Pero hay que tener en cuenta que es gente que igual no tiene en cuenta la situación. Vienes a esquiar, te metes en una carretera de montaña con 6.000 vehículos y 17.000 esquiadores más los visitantes. Y bajas por una carretera convencional. Eso sí, luego te encuentras con gente extraordinariamente agradecida».

Y esta gente lo da todo: «Físicamente hemos empujado vehículos, puesto orden en las carreteras para que las máquinas puedan trabajar. Esto es lo que más agradece la gente, que cuando están patinando en el vehículo o ya directamente parados, llegan las quitanieves. Y agradecen la información, porque están asustados, desorientados. Si llegas y les dices que en media hora pueden salir, se calman».

Historias de conos

En la antigua carretera de la Costa, en el Suspiro del Moro, han parado Antonio y Francisco, los veteranos guardias civiles, un tesoro de anécdotas y experiencia. «La gente va hoy un poco a la aventura, no saben ni lo que tienen en el coche, no es que no sepan poner cadenas es que no saben cambiar una rueda. Es falta de preocupación y de voluntad. Antiguamente los conductores sabían de todo y llevaban su caja de herramientas», cuenta el primero. Francisco recuerda cómo eran los domingos de servicio en los años noventa. «El operativo empezaba a las tres de la tarde y no terminaba hasta las dos de la madrugada, cuando pasaba el último coche». «Salíamos a las 14 horas con las motos, hiciera el calor que hiciera, y volvíamos a las dos de la madrugada. Y en aquella época era moto sí o sí, no había automóvil, además por la rapidez y fluidez e ibas separado de tu compañero. Hasta que se acabara». «Era como el fútbol, tercia ahora Antonio, la gente entra de forma escalonada pero luego cuando termina salen todos a la vez».

Ahora, también reconocen que los conductores han cambiado, a mejor: «Antes todos querían llegar a su hora, ahora salen todos más intermitentes, de forma escalonada. Y desde que salen de Almuñécar ya hay dos carriles, es más cómodo». Entonces se abre el baúl de los recuerdos, cuando «al principio de los noventa se regulaba el tráfico con las manos, a partir de 1997 con los conos, y luego la autovía». Señalan también que «cuando se montó el dispositivo de conos costó tiempo educarles y enseñarles que eran dos carriles, y ya espabilaron y se metían encauzados, si no era peor todavía, porque había retenciones, porque se ponían en medio».

Antonio y Francisco se conocen al dedillo los focos de tráfico de la provincia, y han estado presentes infinidad de veces en Sierra Nevada o en los desvíos del Puerto de la Mora. Entonces, se miran y se ríen: «Hace poco estuvimos en uno de los cortes. Estando arriba con la circulación cortada, con carteles luminosos de carretera cortada, se metían los coches, y estaban los conos puestos. Los bordeaban, y tú les tienes que decir que está la carretera cortada, pero nada, sorteaban los conos. Así que tuvimos que poner los conos muy juntitos». Aunque el premio se lo lleva un conductor «que desviamos por la carretera Darro-Iznalloz y al cabo de quince minutos lo volvemos a ver pasar». ¿Magia? No, «resulta que el tipo, cuando le preguntábamos por qué estaba dando vueltas, nos respondió: 'Es que el GPS me dice que es por aquí'. Y le respondí 'pero el GPS no sabe que está nevando'».

Situaciones insólitas, una vida dedicada al servicio público, pero ante la testarudez de algunos, la pregunta sale por sí sola.

-¿Cómo te comes la carcajada en estos casos?

-Somos la Guardia Civil, siempre serios, de servicio, en orden y en nuestro papel. Así que te ríes después, cuando lo cuentas.