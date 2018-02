Montoro destaca que el Ayuntamiento "cumplió con la estabilidad presupuestaria en 2016" Montoro y Cuenca, este jueves en Granada. / IDEAL El ministro de Hacienda y Función Pública ha destacado este jueves en la celebración del 40 aniversario de la Confederación Granadina de Empresarios la capacidad del tejido productivo de Granada para "crear empleo" ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Jueves, 1 febrero 2018, 13:43

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha destacado este jueves en la celebración del 40 aniversario de la Confederación Granadina de Empresarios que el Ayuntamiento de Granada "cumplió con los objetivos de estabilidad presupuestaria en 2016 y esperamos que vuelva a cumplir en 2017". Acerca de la situación financiera del consistorio de la capital, Montoro ha detallado que el Gobierno "vela por el cumplimiento de los obejtivos" y ha deseado que todas las administraciones "tengan una situación buena".

En el acto con los empresarios granadinos, el titular de Hacienda y Función Pública ha reclamado capacidad "para entendernos y seguir trabajando para que contribuyamos positivamente a seguir creando empleo". Montoro se ha sentido honrado "como medio granadino" por haber sido invitado al acto, ha detallado que no se deben hacer plantamientos "que se olviden de lo mucho que necesita Granada y Andalucía" y ha felicitado a los empresarios de Graanda por "contribuir positivamente, como lo están haciendo, al momento económico que vive España".

Con vista al futuro, Cristóbal Montoro ha celebrado que los periodistas "no me hayan preguntado por la llegada del AVE" y lo ha interprado como un símbolo de la buena gestión del Gobierno. "No debemos frustar unas expectativas como las que tenemos por delante", ha asegurado.