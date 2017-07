El metro de Granada hace récord de kilómetros y las incidencias bajan a la mitad RAMÓN L. PÉREZ Las pruebas rebasan los 30.000 kilómetros acumulados desde la extensión de los ensayos al recorrido total R.I. Lunes, 10 julio 2017, 15:16

Las pruebas dinámicas del metropolitano de Granada han rebasado ya los 30.000 kilómetros recorridos desde el pasado 24 de febrero, fecha en que los ensayos con trenes se hicieron extensivos a los 16 kilómetros de trazado entre Albolote y Armilla. Las circulaciones efectuadas la pasada semana arrojaron un nuevo récord, con 7.323 kilómetros, mientras que las incidencias por ocupación indebida de plataforma o frenos de emergencias en cruces se rebajaron casi a la mitad, en relación a la semana anterior, con un total de 43 afecciones.

Los ensayos con trenes del ferrocarril metropolitano, que acumulan ya un total de 30.900 kilómetros hasta el 9 de julio, están incorporando once unidades circulando de modo simultánea, si bien salen al recorrido los 15 vehículos disponibles. “Estamos sometiendo al máximo estrés el circuito de pruebas, algo que está favoreciendo tanto las comprobaciones propias de este periodo de ensayos, como una mayor concienciación de la ciudadanía en relación la correcta convivencia entre el metro, el tráfico rodado y el tránsito peatonal”, ha indicado Mariela Fernández-Bermejo, delegada territorial de Fomento y Vivienda en Granada.

A pesar de que las incidencias se han rebajado muy significativamente la pasada semana, con un total de 43 afecciones frente a las 67 de la semana anterior, cuando el dato de kilómetros recorridos fue inferior, hasta 6.111 kilómetros, cabe reseñar que el pasado martes se registro un alcance de un tren con un vehículo privado en el cruce de la parada de Dilar, junto al Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, al no atender el vehículo la señalización viaria, que en ese momento estaba en rojo, habilitando el paso del tren. No obstante, no se produjo afección física alguna ni de los ocupantes del coche ni de la tripulación del tren.

Entre las incidencias registradas, un total de 34 se correspondieron a la ocupación indebida de la plataforma del metro en superficie por parte de vehículos, peatones y animales, y otras ocho obedecieron al uso de frenos de emergencia del tren en cruces para evitar colisiones. La otra incidencia se correspondió al alcance antes mencionado.

La delegada territorial de Fomento y Vivienda, Mariela Fernández-Bermejo, ha señalado que “la Consejería de Fomento y Vivienda sigue incidiendo en las acciones divulgativas y pedagógicas para la conciliación de los diferentes modos de desplazamientos, con una campaña en los medios de comunicación, así como con la labor de los metroguias a pie de calle”.

El metro de Granada, infraestructura impulsada por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, consta de un trazado de 26 paradas y estaciones a lo largo de sus casi 16 kilómetros de longitud, y de los cuales 2,7 kilómetros discurren bajo tierra a través del eje Camino de Ronda–Avenida de América, en la capital.