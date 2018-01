Mensaje en negro y plata de 'El principito' El fondo negro y líneas plateadas características de Mª Ángeles Díaz se extienden a su creación R. I. GRANADA Miércoles, 24 enero 2018, 01:10

El primer contacto con el mundo del arte de la granadina María Ángeles Díaz Barbado fue un dibujo sobre un papel negro y estos fondos azabaches han acompañado a la autora a lo largo de toda su carrera, tanto en sus aportaciones al campo de la pintura como de la fotografía.

No es de extrañar que la profesora de la Facultad de Bellas Artes de Málaga se haya mantenido fiel a su estilo en su propuesta creativa para la exposición 'El rebaño de Miguel', dentro de la campaña 'Always Segureño'. «Trabajo con fondos negros y líneas plateadas y, en este caso, he recurrido a esta estética llevando la obra a mi ámbito plástico habitual», indica la autora, que califica su obra como «expresionista» con otras influencias.

Su pieza muestra un cordero pintado de este color, en esmalte acrílico, monocromía solo quebrada sutilmente por una pata manchada de plata y una frase en este mismo tono que recorre el cuerpo del animal. «Cuando el misterio es demasiado impresionante es imposible desobedecer» es el mensaje que transmite esta escultura, un extracto de la famosa novela El principito, de Antoine de Saint- Exupéry. «El misterio, la curiosidad, el deseo, nos pueden llevar a transitar lugares tan peligrosos como atractivos, así que podría tratarse de un cordero (una oveja) negro que ha metido (gustoso) la pata», explica Díaz Barbado, que ha tratado de aludir con su trabajo para 'Always Segureño' a la tensión que existe entre el deseo y el deber.

Deja así su sello personal en esta iniciativa, a la que se incorporó «por amistad» y que ha resultado «muy positiva». Mientras, la artista prepara su próxima exposición, que tendrá lugar en el Palacio de la Madraza.