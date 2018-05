Un menor huido se sube a la azotea del centro Ganivet para forzar su reingreso Entrada del centro de menores Ganivet, ubicado en la colina de la Alhambra. / Alfredo Aguilar Los bomberos actuaron para reducirlo junto a la Policía Nacional, aunque no hubo que lamentar heridos JOSÉ RAMÓN VILLALBA GRANADA Viernes, 11 mayo 2018, 02:02

Una dotación de bomberos y distintas patrullas de la Policía Nacional de Granada acudieron ayer sobre las 16.00 horas al centro de menores Ángel Ganivet, ubicado en la Alhambra, donde un menor se había encaramado a una azotea amenazando con arrojarse al vacío si no lo ingresaban en este establecimiento. El menor, de origen norteafricano, procedía de otro centro donde se encontraba ingresado y optó por abandonarlo para ser ingresado en el Ganivet, donde ya estuvo alojado tiempo atrás. Finalmente, el grupo de bomberos logró bajarlo del tejado donde se había encaramado. No hubo heridos.

¿Por qué quería ser ingresado en el centro Ganivet? Las fuentes consultadas por este periódico lo tienen muy claro: «El centro Ganivet está en la ciudad de Granada y este chico venía de otro alejado de la capital. Ellos prefieren estar en la ciudad porque es donde hay movimiento y donde entran y salen. Cuando los mandan a Víznar o a otros pueblos muchos tienden a volver para ser reingresados en el Ganivet». En un principio, el menor se personó en el Ganivet para que lo readmitieran. Los responsables del centro le comunicaron que no podían hacerlo hasta conocer cuál era su situación, debido a que figuraba en un centro de menores distinto de donde se había marchado sin decir nada. El menor entendió esta respuesta como una negativa y fue cuando decidió encaramarse a la azotea, trepando por unas ventanas para forzar su reingreso en el centro Ganivet donde tenía amigos de la vez anterior en que estuvo atendido. De momento, el menor fue atendido en el Ganivet una vez que fue bajado por los bomberos desde la azotea y allí se ha quedado, de momento.

La Guardia Civil tiene contabilizados desde el verano hasta la fecha más de 300 denuncias por desapariciones de menores del centro de menores inmigrantes de Víznar. Muchos de los adolescentes ingresados en ese albergue optan por bajarse a Granada para ingresar en los centros de la capital o eligen marcharse a otra ciudad.

Los centros de primera acogida apenas tienen 25 plazas cada uno. Uno es el Ganivet y el otro el Bermúdez de Castro, en la Cuesta del Chapiz del Albaicín. El centro Ganivet viene duplicando el número de acogimientos pese a estar preparado para 25. Lo mismo ha ocurrido con los centros de acogida residenciales.

Trastornos

Otro de los problemas que vienen padeciendo los profesionales de estos centros son los trastornos mentales que cada vez traen con más frecuencia estos menores inmigrantes. Una buena parte de los chavales que desembarcan en Andalucía tras atravesar el Estrecho ya eran «niños de la calle» en su país de origen, que, en la mayoría de los casos, es Marruecos. Eso quiere decir que se fueron de sus casas, si es que las tenían, con siete u ocho años, y han sobrevivido a la intemperie hasta cumplir los catorce o los quince, que es la edad con la que se suelen meter en los bajos de un camión o en una patera para dejar atrás África.

Salir adelante en la calle en su país no es gratis. Tienen que hacer de todo. Así que cuando cruzan hacia España ya han perdido todas las batallas. Se ponen hasta arriba de disolventes, marihuana y alcohol, y usan la violencia casi como una forma de relacionarse. Se revuelven contra los educadores, las fuerzas de seguridad y hasta contra ellos mismos. Y los centros de protección, dicen los afectados, no están preparados para atender a esos chicos. «El modelo actual no sirve para esos niños. Está superado. Hace falta otra cosa. Los chavales llegan en unas condiciones físicas y psicológicas lamentables», apunta la fuente consultada.

Hay otro problema. La cantidad de adolescentes que cumplen los 18 años y se ven en la calle porque en el centro solo pueden estar hasta que son mayores de edad