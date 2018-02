Por la memoria de un grande

Que las jornadas de Las Titas llevan el subtítulo de Antonio Torres -insigne cocinero por si alguien joven no lo recuerda- es conocido. Como se sabe que su lema es mantener la cocina tradicional granadina. Y son ya nueve años.

En anteriores ediciones hemos podido disfrutar de la cuchara, de los guisos 'de la abuela' y de los más reconocidos productos de esta tierra, que son muchos y muy buenos.

Pero hay una novedad, y es que en esta ocasión, no sólo colaboran los profesionales de Las Titas y los 'cocineros de la amistad' a los que yo llamo los cuatro mosqueteros, a saber, Diego Morales, Miguel Ayala, Paco Bracero y Tony Parra. Entre todos ya tienen buena capacidad de convocatoria, pero, apunten, también estará presente la cocina de establecimientos muy ligados a Antonio Torres y a Luis Oruezábal, que tantas horas compartieron en Chikito.

Las jornadas comienzan el próximo lunes y concluyen el jueves día 22

Por eso, uno de los restaurantes presentes será este último, como anunciaba Dani Oruezábal ante la presencia de su madre, Graciela Mazzei. No es habitual encontrarlos en estos encuentros gastronómicos, pero esta vez no han querido faltar. Será el miércoles, 21 de febrero. Un día antes -martes, 20-, el protagonismo lo tendrá La Ruta del Veleta, que estuvo representada por Pepe y Miguel Pedraza; y el lunes 19 llegará el turno de Oléum, otro referente culinario con los amigos Gregorio García, padre -que es también presidente de la Asociación de Restaurantes- e hijo.

No acaban ahí los participantes porque en la jornada inaugural, lunes 12, disfrutaremos del menú elaborado por el Mesón San Cayetano, cuyos propietarios, Benjamín Rodríguez y Maribel Sánchez, no sólo tenían -y mantienen- un cariño demostrado a Antonio y Luis sino que, eso no lo sabía yo, se conocieron en su época en el Chikito.

El resto de días 13, 14 y 22 de febrero -cuando se clausuran- los platos serán elaborados por la casa organizadora, Las Titas, bajo la dirección de Juana Almazán. Entre todas las ofertas: potaje de castañas, bacalao en distintas opciones; cazuela de fideos con alcachofas y habas de la vega, empedraíllo, arroz meloso o carrillera de vaca estofada. Y mucho más. Unas propuestas tan atractivas que, antes de la presentación de ayer, ya tienen muchas candidaturas para llenar el salón. Yo ya he hecho la reserva.

Y no soy la única porque el propio alcalde, Francisco Cuenca, que presidió el acto, confesó que ya tenía previsto acudir «algunos días». A su lado, Pepe Torres -no me sale lo de José-, responsable de Las Titas, que actuó de maestro de ceremonias junto a los expertos de la gastronomía ya mencionados y con otros representantes municipales, como las titulares de Turismo, Raquel Ruz, y de Cultura, María de Leyva, y con Rocío Díaz, María Francés o Juan Antonio Fuentes, del PP; Manuel Olivares y Lorena Rodríguez, de Ciudadanos, y Francisco Puentedura, de Izquierda Unida. Estaba también el presidente de la Federación de Empresas de Hostelería y Turismo, Trinitario Betoret, y, más tarde, se incorporaría el delegado de Cultura y Turismo de la Junta, Guillermo Quero.

La convocatoria fue todo un éxito, con empresarios como Miguel García Chinchilla, que estuvo acompañado de su mujer, Antoñita, y su cuñada; el presidente de la Obra Social Padre Manjón, Trinitario Betoret -sí, no me he confundido, es que padre e hijo se llaman igual- y caras conocidas como Francisco Sánchez-Montes, de la Universidad de Granada; y el director de cine José Sánchez-Montes; y otros rostros de la hostelería como Ignacio Durán, del hotel Alhambra Palace, al que saludé junto al jefe de cocina, Francisco Rivas.

Del mundo de la empresa, la flamante nueva secretaria de la CGE, Conchi González Insúa, también presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias, a la que pertenece Vanessa García. Y estuve charlando con Jesús Rodríguez, presidente de la Federación Andaluza de Peluqueros.

Buena presencia de la Asociación de Veteranos del Granada, con Castellanos, Aguilera, Lelo y Santi, que no perdieron la ocasión de echar un buen rato, al igual que el que fuera parlamentario andaluz, Vicente Valero, o mis jefes, Eduardo Peralta, Félix Rivadulla y Quico Chirino; el presidente de la Fundación Andaluza de la Prensa, Ramón Burgos, y otros compis como Luis Guijarro, Gabino García, Eduardo Salamanca, Eduardo Roda, Laura Nieto y Juan Antonio Marín.

También saludé a José Amo, de la Escuela de Hostelería Hurtado de Mendoza, que charlaba con Alfredo Fernández; José Ibáñez, de Ibagar; y representantes de empresas como Coca Cola, Cervezas Alhambra y Distribuciones Areñas, además de nuestros Vinos de Granada y de Comergrán. Y muchos más, como la soprano Leticia Rodríguez, que será una de las sorpresas -bueno ya no- que deleitarán alguno de los almuerzos incluidos en estas jornadas que, de nuevo, nos van a sorprender y que son un bonito lugar de encuentro. Por lo que representan, por la calidad de los platos y porque son un homenaje a una de las mejores cosas que podemos tener, buenos amigos.