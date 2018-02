¿Tienes el mejor proveedor de calefacción?

00:41 En estos días de frío intenso, no hay mayor placer que llegar a casa y que nos reciba con una cálida sensación de hogar R. I. GRANADA Viernes, 2 febrero 2018, 01:37

Si ya dispones de caldera conoces de lo que estamos hablando. Pero, ¿cuentas con un proveedor con todas las garantías y al mejor precio? Si estás planteándote instalar la calefacción también te interesa conocer a Gasoalhambra, empresa líder en el suministro de gasóleo, teniendo como productos gasóleo A, B y C proveniente del líder proveedor CLH, junto con una aditivación especial de GML de alto rendimiento, lo que garantiza la calidad del producto. Esta aditivación produce una serie de beneficios en el gasóleo ya que no es una aditivación química, solo un tratamiento físico; no se alteran las propiedades del producto; no existen contraindicaciones; mantiene los depósitos limpios; son combustibles libres de agua por lo que protegen las calderas; reducen los costes de mantenimiento; mejoran el comportamiento ante bajas temperaturas y reducen el consumo.

Por todo ello, el ahorro no sólo se consigue con el precio, sino que la calidad del producto hace que el ahorro sea doble.

Además, Gasoalhambra ofrece financiación a sus clientes, para que puedan pagar mensualmente una cuota, y así facilitarles el consumo del producto.

Están siempre a disposición, mediante un sistema de contestador que recoge los pedidos las 24 horas y son atendidos en seguidas las peticiones ya que disponen de una amplia flota de vehículos de diversos tamaños, con el fin de hacer honor a su lema “llegamos donde otros no llegan”; pudiendo suministrar gasóleo en sitios altamente inaccesibles.

Gasoalhambra es una empresa muy moderna con una larga experiencia, y que recientemente inauguró unas instalaciones de referencia en Andalucía, equipadas con última tecnología.

Puedes solicitar más información a través de cualquiera de sus canales: 958 598 132 o pedidos@gasoalhambra.com o por WhatsApp en el 687 36 00 10, así como visitar su web: www.gasoalhambra.com.

También tienen abiertos canales de comunicación en www.facebook.com/gasoleoadomicilio o twittea @gasoalhambra.