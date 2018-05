La mejor cocina, la de mi madre

Parece obvio que la cocina nace por la necesidad del hombre de alimentarse. Fueron nuestros gustos omnívoros los que nos presentaron los salazones provenientes del mar, con el descubrimiento del fuego llegaron las primeras cocciones y son de época romana los primigenios escritos de la cocina más elaborada. Pero no hemos de alejarnos tanto para preguntar a un cocinero cuándo empezó su amor por la cocina. Pocos son los que no destacan la figura inigualable de su madre. Esa cocina donde los olores se vuelven recuerdos entrañables de momentos vividos junto a ellas, de horas pendientes de una cazuela o esos trucos que han marcado sus platos y sus trayectorias. Detrás de cada cocinero hay una inspiración, la de su madre, porque no hay cocinera mejor que ella.

Ellos se han formado y han aprendido nuevas técnicas, saben organizar una cocina profesional, tratar presupuestos, coordinar al personal y gestionar proveedores y almacén, pero siempre se postrarán ante aquella que le cogió la mano para enseñarle a cortar, aquella que le arrimó un taburete para que llegase a los fogones o la misma que le regaló un instante de felicidad absoluta con el sabor de su plato predilecto. Han llorado con ellos en su primera quemadura, han sido las compañeras incansables de sus pruebas y las más orgullosas de sus logros. Así son ellas, insustituibles.

«Es la cocinera más elegante que he conocido en toda mi trayectoria profesional. Es capaz de hacer un plato perfecto con cuatro ingredientes, es casi magia y mi hito en mi cocina: hacer mucho con poco». Así describe orgullosa Lola Marín, chef propietaria del restaurante Damasqueros, cómo es su madre en la cocina. «Somos una estirpe de buenas cocineras, a las mujeres de mi familia se nos da bien cocinar», añade Lola Huete, madre de la chef.

Todos tenemos un plato que evoca a nuestra infancia, esa receta que representa nuestra mayor debilidad y que en raras ocasiones está desvinculada de ellas. «Si tuviese que elegir un plato que me identifique con ella serían las papas en aceite y vinagre», confiesa Lola Marín. «Me encantan porque no tienen ninguna complicación y, sin embargo, me resulta imposible que me queden como a mi madre. Me recuerda a esos días en los que en casa almuerzas sobras de los días anteriores y buscas un entrante. Para esos días, nada como las papas en aceite y vinagre. Es irreproducible, yo hago mi versión pero sus manos son sus manos. Es un plato que podríamos considerar pobre pero que no requiere nada más para ser perfecto. Yo hago varias versiones, a partir de una pasta o una crema de patata, dependiendo la consistencia que prefiera en ese momento. Le añado en ocasiones guisantes y parmesano para enriquecerlo un poco y convierto el ajo en una crema para que esté algo más elaborado».

Con una semana

«Pablo entró en cocina con una semana de vida, nadie puede decir que no ha vivido la cocina desde la infancia», recuerda con una sonrisa orgullosa Brígida Aranda, madre de Pablo Sánchez y propietarios del restaurante familiar El Gallo, en Nívar. En el caso de Pablo, se declina por una sopa de albóndigas que incluso tienen en carta. «Es de esos platos que resucitan a un muerto. En invierno, con un poco de limón y hierbabuena, reconforta como pocas cosas. Incluso para las resacas es mano de santo. Un plato que si pruebas, repites. Pero sobre todo es un sabor que tengo muy identificado con mi casa, con mi madre. Es una receta que no me he encontrado fuera del recetario familiar», cuenta Pablo.

Una madre luchadora donde las haya es Mari Carmen García. Y esa impronta se nota en su cocina, porque, como dicen algunos, «la cocina es el reflejo del alma». Su hijo, José Abril, jefe de cocina del restaurante El Corral del Agua en Cúllar Vega, ha versionado un plato que para él es identificativo de la cocina de su casa, de su abuela y de su madre. «El plato se llama panecillos blancos, lo hacía mi madre con el pan que sobraba, lo remojaba en leche con almendras y canela. Luego hacía una masa con el pan, huevo y almendra y los freía para después cocerlos en leche con canela. Es un plato que da la sensación de ser muy robusto pero a la vez es muy aéreo, de ahí que cuando lo he reinterpretado creí que un árbol con pasta kataifi y canela simulando el tronco era una buena opción junto a la parte más etérea que queda en la superficie con el algodón y en las raíces con una panacota de almendras. Así las raíces emulan un poco de dónde vengo, de una mujer valiente que nos ha dado unos valores imprescindibles para sujetarnos y parecer fuertes, pero sin olvidar la dulzura y la delicadeza para apreciar las cosas, como la copa de algodón de azúcar», explica José. «Es una receta que me trae muchos recuerdos de mi infancia, es un plato que ha pasado de mi abuela a mi madre».

Quería brindarle una elaboración como reconocimiento a una labor inestimable, aquella que sólo una madre hace, y por eso no ha dejado escapar ni un sólo detalle. Hasta el propio plato lo ha hecho para la ocasión su amigo y también cocinero Esaú Hita chef propietario de La Causa Mediterranean Nikkei. Es el artífice del recipiente, «un plato cuidado al detalle como ella nos ha cuidado a mi hermana y a mí siempre», declara José con cierta emoción.

Lourdes Marín, madre de Rafael Arrojo, jefe de cocina del restaurante El Claustro, y cocinera, recuerda algunas anécdotas de cuando Rafael era pequeño y su camino profesional parecía vislumbrarse. «Una mañana de Reyes, cuando Rafael tenía unos seis años, le regalaron a mi sobrina una cocinita pero fue él quien más disfrutó del regalo. Antonio, su padre, cocina bastante y muy bien, fue él quien le propuso que estudiase cocina porque siempre han compartido muchos ratos entorno a ella en casa».

El bocadillo

Quién no se acuerda de los bocadillos de su madre, un momento que en la mañana podría pasar inadvertidos pero que en el recreo cobraba el protagonismo absoluto. «Cuando iba al colegio, mi madre nos preparaba unos bocatas de lomo adobado y mahonesa a los tres hermanos. Cuando lo estaba preparando y aún dormíamos nos despertaba el olor de la cocina... En clase muchos de mis amigos intentaban cambiármelo, pero nadie lo conseguía, ese bocata me daba la vida en el recreo y aún hoy lo recuerdo con sumo cariño», desvela Rafael Arroyo con una mirada pícara que a la par desvela cierta añoranza.

El profesor de la escuela de hostelería La Inmaculada Fernando Pérez resume la cocina de su madre, Ángela Moreno, con dos platos que les han acompañado a lo largo de sus vidas. «Nada como el gazpachuelo de mi madre, una sopa sevillana. Es la sopa característica en los días de invierno que, cuando estábamos a punto de caer resfriados, ella sacaba para curarnos, antes incluso de que nos pusiésemos malos. Cómo olvidar el arroz de los domingos a mediodía, con su típico majaíllo con el que sólo ella sabe darle un sabor inigualable», habla emocionado Fernando.

Y es que estos días no son fáciles para ellos. Por desgracia su padre y cabeza de familia falleció hace sólo unas semanas, pero ahí están, madre e hijo, sujetándose siempre la mano, siempre nutriéndose el uno del otro de la fuerza de ambos. Y es que pocas cosas hay en la vida como una madre. A cada una de ellas, ¡gracias por todo!

Fernando Pérez Moreno - La Inmaculada Arroz meloso de calamares y langostinos

Ingredientes para 4 personas: –400 gr de arroz

–1 pimiento verde en dados pequeños (brunoise)

–1.6 l de caldo de pescado

–200 gr de calamar o sepia en dados

–200 gr de gambas/langostinos

–200 gr de mejillón limpio y cocido

–1 ñora

–1 tomate rallado

–Pimentón

–Azafrán o colorante

–Un poco de perejil picado

Elaboración: Partimos de un caldo de pescado.

Empezando por el sofrito, lo primero que haremos será marcar las caparazones de gambas en una olla o cazuela con aceite, cuando tomen un poco de color las retiramos a un plato. Añadimos la cebolla, el pimiento verde y el ajo, a continuación la sepia o calamar y cocinamos unos minutos. Después, haciendo un hueco en el medio de la cazuela añadimos el ajo, pimentón y tomate rallado, sofreímos todo el conjunto y añadimos la carne de ñora (para ello, dejámos en remojo la ñora 15-20 minutos en agua templada y luego rascamos con una cuchara la carne rehidratada de la ñora, descartando las semillas y las pieles). Añadimos el arroz para nacarar el grano y el colorante (si utilizamos azafrán, podemos añadirlo cuando agregamos el caldo). Nos aseguramos de que el caldo esté hirviendo antes de verterlo en la cazuela y lo añadimos, probamos y rectificamos de sal. Dejamos los 5-7 primeros minutos a fuego medio-fuerte y luego bajamos el fuego, removiendo de vez en cuando y asegurándonos de que no se agarra a la cazuela, ¡pero no demasiado! No es un rissotto.

A 5 minutos del final, añadimos las gambas, los mejillones (que ya tendremos previamente cocidos al vapor y separados de sus conchas) y las gambas, que se terminen de hacer junto con el arroz. Y una vez listo, lo dejamos reposar 5 minutos, añadimos un poco de perejil picado y ¡a comer!

El truco: Ese delicioso majado que preparaba mi madre de ajo, pimienta negra, azafrán en hebra y cilantro, a falta de dos minutos para su cocción final.

Rafael Arroyo - El Claustro Bocadillo de lomo adobado con mahonesa

Para el buñuelo de pan: –300 gr de harina

–150 ml de leche

–40 ml de agua

–20 gr de azúcar

–20 gr de levadura de panadero

–7 gr de sal

–10 gr de AOVE

–Manteca de cerdo para pintar

–Aceite de girasol para freír

Disolveremos la levadura en la leche y removeremos. Pondremos en un bol la harina tamizada, la sal, el azúcar, el agua, el aceite y un poco de la leche que teníamos reservada. Amasaremos un poco y añadiremos el resto de leche y seguimos amasando hasta que la masa se desprenda de las paredes del bol. Continuaremos amasando hasta conseguir una masa elástica que podemos comprobar cogiendo un poco de masa y estirándola y si no se rompe es que ya está la masa a punto. Ponemos un poco de aceite en un bol y dejaremos fermentar la masa hasta que doble el volumen. Tapamos con un paño. Una vez fermentada, cortaremos la masa en trozos de 10 gr aproximadamente. Le daremos forma de bola y las dejaremos reposar durante unos 5 minutos, tapadas con un paño. Pintamos con manteca de cerdo y cocemos al vapor durante 15 minutos. Dejar enfriar totalmente y freír en aceite de girasol.

Para la presa ibérica adobada

–1 presa ibérica

–100 gr de AOVE

–2 de dientes ajo

–1 gr de curry madrocas

–0,2 gr de curry jaipur

–0,5 gr ras el hanout

–1 gr de comino

–5 gr de sal

Triturar en la turmix el AOVE junto con el ajo, los currys y la sal. Embadurnar la presa y envasar al vacío. Dejar reposar 12 horas en cámara frigorífica. Pasado este tiempo cocinamos en el Roner 1 hora a 68 grados y abatimos. Cortar finas lonchas y reservar.

Para la mahonesa

–120 gr de huevo pasteurizado

–290 gr de aceite girasol

–30 gr de AOVE

–3 gr de sal

–Zumo de medio limón

Emulsionamos con la turmix

Para la presentación

–Un chorreón de AOVE Hechizo Andaluz

–Brotes de remolacha

–Brotes de daikon

José Abril - El Corral del Agua Panecillos blancos

Panacota de almendras

–350 nata

–300 de leche de almendra

–100 gr de azúcar

–Almendra tostada picada

–6 gr de gelatina

Calentar la leche de almendra y añadir la gelatina previamente hidratada. Hervir la nata con el azúcar y mezclar con la leche, dejar enfriar y verter en los moldes.

Manto de almendra

–100 gr de harina de almendra

–100 gr de mantequilla

–100 gr de azúcar

Amasar todo y estirar en una placa de horno. Después hornear y picar. Mezclar con cascarilla de almendra tostada, flores secas y unas gotas de aroma de almendra.

Tronco

–Pasta kataifi

–Canela

–Miel

–Mantequilla

Liar la pasta kataifi alrededor de un palo de canela, dar pinceladas de mantequilla y hornear. Cuando salga del horno ir pintando con la miel

Copa del árbol

–Algodón dulce

–Flores

Pablo Sánchez - El Gallo Sopa de albóndigas

Partimos de un caldo de pollo con verduras que previamente hemos dejado cociendo unas seis o siete horas y que se prepara aparte de las albóndigas. Para las albóndigas necesitaremos:

Ingredientes:

– ½ kilo de pan de Alfacar

–6 huevos

–250 gr de jamón cortado muy fino

–250 gr de carne de pollo picada

–100 ml de leche

–Aceite

–Ajo

–Perejil

–Sal

–Pimienta

Elaboración:

Con todo ello se hace la masa de la que iremos sacando esferas que constituirán las albóndigas de la sopa. Las freiremos en un poco de aceite de oliva y una vez que ya estén hechas, se añaden al caldo y se dejan hervir unos 20 minutos para que las albóndigas también aporten sabor al caldo de pollo y permita integrarse bien. Justo antes de servir le añadimos un poco de mahonesa en templado que podemos ligar con un poco de caldo en un recipiente aparte. Después agregamos y removemos sin dejar que la temperatura sea muy elevada ni hierva, para evitar que se corte.

Lola Marín - Damasqueros Papas en aceite y vinagre

Ingredientes:

–Patatas

–Agua

–Ajo

–Perejil

–Sal

–Aceite

–Vinagre

Elaboración:

Se pelan las patatas y se cortan a rodajas gruesas. Ponemos todos los ingredientes menos el vinagre en la cazuela y lo dejamos hervir a fuego lento. La patata debe quedar cocida y con caldo. El chorreón de un buen vinagre debe ponerse al terminar la cocción.