El médico lo llevaba en los genes Guillermo Antiñolo, en el laboratorio. / ALFREDO AGUILAR Guillermo Antiñolo Gil. Hijo Predilecto de Andalucía. Experto en Medicina Materno Fetal y Genética Se marchó de Granada muy niño, tras ser bautizado en las Angustias y fotografiado con Fray Leopoldo, aunque sabe que los milagros no existen ÁNGELES PEÑALVER GRANADA Sábado, 24 febrero 2018, 02:49

El nombre de Guillermo Antiñolo Gil (Granada, 1957) va ligado a algunos de los grandes hitos de la medicina pública andaluza e internacional relacionados con la genética, el diagnóstico prenatal y el diagnóstico genético pleimplantatorio. En 2006, de su mano, nació Javier, el primer bebé genéticamente tratado, libre de una enfermedad, y concebido bajo el auspicio de la sanidad pública para ayudar a su hermano en el tratamiento de un mal incurable. En 2008, el hermano del pequeño Javier recibió un trasplante de sangre del cordón umbilical y superó su patología.

Antiñolo, de pequeño, ya quería saber el porqué de las cosas; le gustaba averiguar qué escondían las tripas de los juguetes. Y, todavía adolescente, decidió que tal vez pudiese cambiar algo del mundo. También muy pronto comprendió que colaborar con los otros le hacía sentirse mejor. Así que se especializó en Ginecología. Por entonces conoció a su mujer, Salud Borrego, la genetista junto a la que ha gestado su éxito. De su mano llegó a la genética, campo en el que brilla ya que halló el gen que causa la ceguera hereditaria más común.

Pero lo suyo no es morir de éxito. Lo suyo es trabajar sin parangón. En octubre del año pasado consiguió de nuevo un hito en la medicina andaluza, cuando el equipo que lidera en el Hospital Universitario Virgen del Rocío hizo posible el tercer nacimiento libre de enfermedad de una niña para curar a su hermano mediante un futuro trasplante de sangre de cordón umbilical. El galardón como Hijo Predilecto de Andalucía lo recogerá tras miles de horas de laboratorio y hospital.

Hacer y deshacer maletas fue una constante en su infancia y juventud

Trabajar y hacer y deshacer maletas ha sido una constante en su vida, sobre todo durante su infancia y juventud. Su padre, malagueño, era director de banco y lo trasladaban de sucursal y de ciudad con cierta frecuencia. Por eso Antiñolo asegura ser de «ningún sitio». Pero su biografía dice que es granadino (ciudad en la que vivió hasta los cuatro años), que estudió Medicina en Pamplona y que ahora reside en Sevilla. Le fascinan Granada y sus calles, a la vez que huye de localismos.

Quien lo conoce dice que es rebelde, innovador, con buen sentido del humor, muy humano y exigente. No concibe el progreso sin científicos infatigables. «Es uno más del hospital a pesar de sus premios». El doctor Antiñolo es de gestos cuidados, extrovertido, con apariencia de niño bien y de exquisita educación. Transmite seguridad y es uno de esos médicos al que uno se confiaría sin dudarlo, cosa que a él, tras décadas de profesión, le sigue sobrecogiendo. Se considera más médico que científico y lo que más le conforta, asegura, es observar el placer de los otros cuando algo sale bien.

El hijo de Guillermo y Salud ha seguido los pasos de sus progenitores y actualmente es estudiante de tercero de Medicina en Navarra, uno de los nueve centros privados españoles donde se puede cursar esa carrera. Aunque padre e hijo estudiaron en centros privados, el director de la Unidad de Medicina Materno Fetal, Genética y Reproducción del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla está comprometido 100% con la sanidad pública, a pesar de ofertas que ha recibido de clínicas privadas.

El Hijo Predilecto de Andalucía tiene esas dualidades y al igual que le apasiona la ciencia, cultiva los deportes en general, a sus amigos, los viajes y las buenas conversaciones.

Servicio a la sociedad

Cuando se le pregunta si él es católico afirma, eso sí con una sonrisa, que nunca responde a preguntas personales. Antiñolo -elegante- no critica abiertamente la institución eclesiástica. La Iglesia, por contra, sí ha censurado en más de una ocasión la concepción de 'bebés medicamento'. El doctor es agudo en sus respuestas: «No entiendo por qué hay que negarle a la sociedad la posibilidad de tener hijos sanos... Porque estamos hablando de preembriones de ocho células; de nada más. Creo que, en el fondo, que lo que le preocupa a la Iglesia es perder poder. Yo trabajo para el conjunto de la comunidad, no para la Iglesia católica».

Así se expresa un granadino cuyo tío abuelo, monseñor Antiñolo, fue capellán real en la Catedral de Granada. Él mismo fue bautizado en la Basílica de la Virgen de las Angustias y eso -bromea- imprime carácter y da pedigrí. «Una de las fotos que guardo del 'niño granadino' que fui es con Fray Leopoldo».

Pero, en el fondo, el doctor Guillermo sabe que los milagros no existen. «Este trabajo se hace para los demás desde una posición clara de servicio y exige mucho esfuerzo y mucho trabajo. Saber eso es básico junto a cultivar la empatía. A veces no enseñan eso en las facultades y si no se sabe comunicar y entender a la gente para tomar decisiones adecuadas es muy difícil ser buen médico. A la gente que acude a nosotros no siempre podremos curarla pero, como mínimo, hay que acompañarla».