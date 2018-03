El mayo de los 65 01:47 ALFREDO AGUILAR Apretaron los dientes en la crisis y muchos alimentaron con su pensión a hijos y nietos. Pero toca protestar. Los jubilados están en pie de guerra y su movilización ha descolocado al Gobierno. La subida del 0.25% ha sido la chispa de su indignación, pero sus exigencias van más lejos: quieren revertir la reforma de las pensiones ÁNGELES PEÑALVER y N. TRIGUERO GRANADA Domingo, 18 marzo 2018, 01:54

Algo hizo 'clic' en lamente de Carmen (nombre ficticio) cuando recibió la ya famosa carta de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, informándole de que su pensión subirá un 0,25% este año. Exactamente 1,6 euros más que los 639,3 que cobró en 2017. «¿Pero se está cachondeando de mí, o qué?», fue el comentario que se hizo a sí misma. No es el primer año que su pensión se estanca: el 0,25% lleva siendo la norma los últimos cuatro años. No sabe exactamente por qué esta vez su reacción fue distinta. Quizá, admite, es que durante la crisis no se permitía a sí misma quejarse, «con tantas criaturas en paro y con niños pequeños, y esos jóvenes yéndose de España».

Ella, al menos, tenía su pensión. Pero ahora el telediario habla de recuperación, de subida del PIB, de empresas que crean empleo, de que se recaudan más impuestos... Y quizá, repite, es por eso, aunque igual también es que le ha pillado «el cuerpo cambiado» o que «alguna vez hay que poner pie en pared». El caso es que un día le llegó por WhatsApp una convocatoria de una protesta de jubilados ante el Ayuntamiento. Y ella cogió su autobús y allí se plantó.

Carmen Pons, hoy portavoz de la Plataforma Metropolitana de Granada por la defensa de las Pensiones Públicas, también acudió el 22 de febrero a la primera puesta en escena en Granada del movimiento surgido a nivel nacional «contra las pensiones de miseria». Convocaba entonces la plataforma estatal -acudieron casi mil personas- y ella, a sus 67 años, consideró que era un buen momento para dar el salto a la acción y reivindicar algo que creía justo. Allí se puso en contacto con algunos manifestantes y acudieron más tarde al Ateneo Libertario de Granada, la sede prestada que usa este movimiento «apartidista». Carmen, catalana de origen y madre de tres hijos, estudió Trabajo Social, pero nunca ejerció. Y ahora sus reclamaciones tienen un matiz feminista: ha estado toda su vida trabajando en casa y no tiene derecho a nada, como tantas mujeres. «También protesto por la pensión de mi marido, que trabajó en la metalurgia», apostilla.

La Plataforma Metropolitana de Granada está dentro del movimiento estatal por la defensa del sistema público de pensiones insiste su vigorosa portavoz, que aplaca los ánimos de los demás jubilados cuando surgen fricciones en los debates estratégicos. En total unas 15 personas organizan los actos de protesta, la gestión de las redes sociales y la divulgación por los pueblos de la provincia.

Hace unos días, José Miguel García, por ejemplo, se desplazó a Villanueva de Mesía -en la comarca de Loja- a dar una charla sobre el movimiento para defender las pensiones públicas. «Llevo un año jubilado, antes era profesor de Secundaria en el IES Cartuja. Siempre he tratado de colaborar en distintos ámbitos y cuando me comentaron que esto se estaba fraguando acudí a un acto y vi que tenía sentido. Yo no lucho por mi pensión, que es aceptable, sino por los que vienen detrás y por la defensa del sistema público, que lo están desmantelando», reflexiona este señor de 60 años.

Tanto José Miguel como Carmen residen en la zona Norte de la capital y llevan tres semanas sin parar comprando telas para pancartas o atendiendo a los medios de comunicación. Según ellos, Pedro Ortega, otro jubilado por invalidez, es el alma mater del movimiento granadino, aunque no ha podido acudir a la entrevista.

Juntos y apoyados por sus familias, especialmente por los jóvenes, participaron también en la manifestación del día de la Mujer con el lema «contra la brecha salarial en las pensiones». El 12 de marzo, la plataforma granadina hizo su presentación oficial en una rueda de prensa a las puertas del Ayuntamiento, donde acudieron 200 personas. Y ayer, sábado 17 de marzo, tuvieron su siguiente prueba de fuego en la Plaza del Carmen, en una manifestación siguiendo la convocatoria nacional, realizada por la Coordinadora Estatal para la Defensa del Sistema Público de Pensiones.

Como ellos, miles de jubilados, en Granada y en el resto de España, se han echado a la calle para luchar por su derecho y el de las nuevas generaciones a una pensión digna. El 22 de febrero, abuelos como ellos consiguieron en Madrid lo que no lograron sus nietos en el 15-M: rodear el Congreso de los Diputados. Es cierto que lo hicieron un día en que la cámara baja no estaba reunida en pleno, por lo que no era delito manifestarse ante ella. Pero la imagen fue igualmente poderosa y la sorpresa para los políticos, mayúscula. A partir de entonces hay quien los llama «el nuevo 15-M».

Algunos elementos en común sí tienen estos indignados de pelo cano con aquellos jóvenes que se echaron a la calle en plena crisis para protestar por la corrupción, los recortes sociales y la falta de participación democrática. Por ejemplo, que su movimiento es totalmente independiente de partidos políticos y sindicatos. En eso insisten mucho los impulsores de las concentraciones de la Plaza del Carmen.

«No queremos banderas ni colores. Aquí la política no entra, eso lo dijimos desde el principio», afirma José Miguel García. Cuando era casi un niño se implicó en ayudar a los demás y no lo ha dejado hasta ahora. Esta nueva causa le ha quitado «años de encima» y le ha ayudado a salir de un bache de salud tras la jubilación. «Hay quien dice que Podemos está detrás, pero el único movimiento que hay detrás de esto es la ciudadanía de 50 años para arriba y el sentido de justicia social. Nosotros, que podemos, tenemos que implicarnos y conseguir revertir tanta privatización y pérdida de derechos», añade el exdocente granadino.

En este efervescente colectivo de jubilados conviven muy diferentes perfiles: desde personas que nunca antes se habían implicado en ningún movimiento social o político, como Carmen Pons, hasta veteranos del asociacionismo tipo Stop Desahucios, la política y los sindicatos. Su impulso ha llegado a las localidades de Guadix, Loja, Santa Fe, Atarfe o Salar, donde se han constituido grupos municipales de jubilados activistas. En Motril, el movimiento de pensionistas nació unos días antes que el de la capital, que ya ha cogido carrerilla con la lectura de manifiestos y reparto de octavillas con sus reivindicaciones, como que la pensión mínima sea de 1080 euros.

Su fuerza es la cantidad. Son conscientes de su poder, basado en su números: en la provincia hay prácticamente 185.000 pensionistas y su número ha aumentado un 11% en diez años. «A los políticos y a los sindicatos esto les ha pillado de sorpresa, igual que pasó con el 15-M», apuntan. «Siempre nos han subestimado, y quizá ahora haya quien lo siga haciendo. Pero los mayores, además de años, tenemos experiencia, tenemos paciencia... y tenemos tiempo», prosiguen.

En definitiva, los jubilados han irrumpido en la agenda política sin pedir permiso ni encomendarse a ningún partido ni sindicato. Y esto es algo novedoso, ya que hasta ahora los pensionistas han sido mero sujeto pasivo en la política española.

Unos y otros partidos, cíclicamente, han sacado a la palestra el debate de las pensiones con la intención de captar votos, pero sin dar voz a sus afectados. Pero esta vez es diferente. Ahora son ellos quienes llevan la iniciativa. Y son conscientes de su poder.