Máxima precisión y seguridad en la Unidad de Cirugía Refractiva del Hospital La Inmaculada

Las modernas plataformas láser de femtosegundo permiten cirugías 100% láser y están revolucionando en los últimos años la operación que corrige la miopía, hipermetropía y/o astigmatismo

Cada vez son más comunes los casos de miopía en la población joven y adulta entre los 20 y 40 años. Este incremento en su prevalencia se debe principalmente a un estilo de vida cada vez más digitalizado, así como a la cantidad de horas de exposición a la luz solar en cuanto a que la progresión miópica es menor en verano (más horas al aire libre) que en invierno. En España ya afecta aproximadamente a un 20%- 30% de la población.

En los últimos años para la operación de miopía, hipermetropía y/o astigmatismo se han desarrollado diferentes técnicas con el objetivo de mejorar los resultados, reducir las complicaciones y aumentar la seguridad durante la intervención. De todas ellas, Lasik es la técnica más conocida y que hoy en día se aplica en la mayoría de centros oftalmológicos. Sin embargo, uno de los avances más importantes para este procedimiento es la aparición del láser de femtosegundo (FemtoLasik) para una cirugía 100% láser.

«Según rigurosos estudios científicos a nivel internacional un significativo número de las complicaciones que tienen lugar durante la cirugía refractiva por Lasik ocurren cuando se realiza el corte inicial que separa una delgada capa de la córnea o flap con un microqueratomo mecánico para el posterior tratamiento láser. No obstante, gracias a nuestra tecnología, el tallado de la córnea se realiza con un láser y no con una microqueratomo mecánico o cuchilla, y por tanto la intervención es más segura», señala la doctora Eva Delgado de la clínica oftalmológica Oftalvist Granada, servicio de salud visual del Hospital La Inmaculada, del grupo hospitalario de HLA.

La Técnica Lasik consta siempre de dos fases. En la primera parte del procedimiento quirúrgico el cirujano debe levantar, mediante tallado mecánico o con el láser de Femtosegundo, una fina capa del tejido corneal. En un segundo tiempo, se procede a moldear la curvatura corneal en una cuantía dependiente de la graduación previa del paciente, mediante un láser Excimer, «que en nuestro caso es un láser de última generación (Mel 90 de Zeiss)», matiza la doctora.

«Por eso es importante que el paciente esté bien informado y entienda que no todas las cirugías Lasik son iguales», añade el doctor Carlos Gálvez-Prieto Moreno, oftalmólogo también de la clínica Oftalvist en Granada. «En este sentido, nosotros sí trabajamos 100% con láser, convirtiendo esta cirugía más perfecta y menos invasiva. Este avance tecnológico ha supuesto por tanto un enorme salto cualitativo en cuanto a que conseguimos no solo una mayor precisión si no también una mayor seguridad, algo primordial cuando operamos a pacientes jóvenes sanos, que tan solo pretenden mejorar su calidad de vida sin gafas, pero sin enfermedades previas que obliguen a una cirugía.»

Desde la dirección médica del servicio oftalmológico del hospital explican que pese a ser uno de los pocos centros en Granada en disponer de esta avanzada tecnología láser, con motivo del primer aniversario desde su apertura, el precio de la operación de miopía, hipermetropía y astigmatismo es asequible para todos los bolsillos. «Aunque inicialmente se trataba de una cirugía costosa por el tipo de tecnología de última generación que empleamos, hoy en día en nuestro centro esta cirugía no cuesta más de 890€ por ojo. Además, contamos con planes de financiación a medida para adaptarnos a las necesidades de nuestros pacientes y pueda estar al alcance de todo el mundo»

El Dr. Enrique Iboleón, oftalmólogo igualmente del equipo médico de Oftalvist Granada insiste en la importancia de las pruebas preoperatorias para este tipo de cirugía refractiva láser en la que es necesario «valorar la normalidad de la estructura de la córnea con tecnología diagnóstica como lo son los topógrafos que miden la cara anterior y posterior de la córnea, así como el grosor de la misma con lo que llamamos paquímetros. Además, independientemente de estas pruebas también tenemos que valorar la agudeza visual previa con aberrómetros preoperatorios, así como la normalidad en cantidad y calidad de la lágrima del paciente puesto que uno de los efectos secundarios más comunes tras este tipo de operación con láser es el ojo seco», explica.

Tras la intervención, no es necesario el ingreso hospitalario y el paciente se va a casa. Por su parte, pese a que la recuperación es rápida y en menos de 48 horas, el paciente debe asistir a una visita postoperatoria al día siguiente de la cirugía y otra al mes cuando finalice el tratamiento postoperatorio que se ha prescrito. «Cuando el paciente se va a casa lo normal es que las primeras 4 ó 5 horas note sensación escozor y fotofobia. Una vez se pasen estos efectos secundarios el paciente debe tomar antiinflamatorios y antibióticos en forma de colirio durante una semana aproximadamente para evitar riesgo de cualquier inflamación o infección», apunta el Dr. Gálvez Prieto-Moreno

Tecnología, Conocimiento y Experiencia

