Marcos de Quinto, el hombre de Coca-Cola que quiso volar por libre, en #TATGranada
El actual consejero del CEO de la compañía de refrescos abandonó puestos ejecutivos hace un año por su ansia de vivir
Lunes, 14 mayo 2018

Marcos de Quinto ha sido uno de los hombres más importantes en la historia de Coca-Cola. Todo dicho. Una de las mentes más lúcidas del márketing y la publicidad estará en #TATGranada18 para desarrollar su visión acerca de lo que ha venido haciendo durante toda su vida, que va más allá de su labor ejecutiva. Se define como «pirata» quien ante todo es un vitalista.

«Navego sin bandera. No pretendo convencerte de nada, acaso hacerte dudar de lo que crees». La biografía de Marcos de Quinto en Twitter es prometedora y se ajusta a su dimensión intelectual, sobradamente probada. Actual consejero del CEO de The Coca-Cola Company y también consejero independiente de Telepizza decidió hace justo un año abandonar todo puesto ejecutivo que le siguiera reteniendo y esclavizando. Anhelaba ser más libre, no tener que viajar de Atlanta (sede de la empresa) a Nueva York o Madrid exclusivamente por trabajo. Fue vicepresidente ejecutivo mundial y máximo responsable global de márketing, pero quería vivir.

Marcos de Quinto comenzó a trabajar por lo justo como monitor de esquí, en una pizzería o haciendo seguros, sin más motivación que el crecimiento personal. Entró en Coca-Cola con 23 años y acabó siendo uno de sus hombres más trascendentales, responsable entre otras ideas de la reconocida campaña 'Taste the Feeling'. Acabó «casado» con la que considera la mejor empresa del mundo, y mucho más que eso.

Entre sus ideas más personales se encuentran las de relativizar el éxito, alejarse de la teoría por la práctica y nunca perder la perspectiva de lo que realmente es la vida. Como hizo hace un año al alejarse de los despachos y mantenerse como consejero de la empresa que ama, proporcionando ideas desde su paz.