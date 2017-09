Manuel Morales no opta a la reelección como coordinador de IU en Granada y aboga por una candidatura "unitaria" Presenta la XX Asamblea Provincial de IU: 'Hacia la superación de la actual Izquierda Unida' EUROPA PRESS GRANADA Viernes, 8 septiembre 2017, 15:22

El coordinador provincial de IU en Granada, Manuel Morales, no tiene previsto optar a la reelección y ha abogado por que los distintos movimientos que en este momento se están organizando en la provincia de cara a la asamblea de la organización, prevista para el 24 de septiembre, conformen una sola candidatura pues no es momento de "andar peleándose por sillones".

El objetivo de la XX Asamblea Provincial es "superar la actual IU", lo cual "no significa ni mucho menos desmantelarla", ha indicado en rueda de prensa Morales, que ha estado nueve años al frente de la organización en la provincia, y cree que ha llegado el momento de "dar el relevo".

"Toca hacer un cambio organizativo de calado" que conlleva, en su opinión, "también un nuevo impulso en las personas que lideren ese proyecto". En este sentido, el aún coordinador provincial de IU ha adelantado que, desde la "convicción política", tiene previsto ponerse a disposición, una vez se celebre la asamblea, del portavoz de la coalición en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, para impulsar en la capital la "confluencia" en la que está inmersa IU, si bien ha precisado que ese proceso no afecta solo a las relaciones con Podemos sino a crear un movimiento político y social con la colaboración de distintos colectivos.

"En mi agenda no está ocupar ningún tipo de cargo público ni orgánico", pues su objetivo principal es mejorar "la situación de los barrios ignorados de la provincia, y en especial de la capital". Manuel Morales ha recordado sus inicios en los movimientos sociales antes de entrar en la política orgánica, y ha confiado, que, tras su decisión de no optar a la reelección, no sea necesario que se tenga que presentar, partiendo de la base de que en IU "las decisiones nunca son personales".

Este próximo sábado tendrá lugar una reunión de la comisión de candidaturas de este proceso congresual, en la que pueden postularse uno o varios candidatos para suceder a Morales. Las candidaturas se pueden registrar o reagrupar, en cualquier caso, hasta el mismo día de la Asamblea Provincial, el 24 de septiembre.

Ha adelantado que la precandidatura de José Luis Pérez Tapias en el ámbito andaluz no se va a "concretar" previsiblemente en el proceso provincial y que la militancia está en la línea de lo impulsado por Alberto Garzón en el federal y Antonio Maíllo en el autonómico. "Corrientes políticas de militantes que tradicionalmente estaban en listas contrapuestas, están trabajando" en la misma dirección, ha agregado Morales.

"No hay motivos para varias candidaturas", ha explicado Morales, que se ha mostrado "convencido" de que, "por primera vez en 20 años, podremos tener una candidatura unitaria en Granada". "Ahora mismo es más importante crear un equipo fuerte y dinámico" que "andar peleándose por sillones". Es necesaria una IU "útil para encarar el proceso histórico que estamos convencido que se va a vivir en España, Andalucía en Granada en la próxima década", ha agregado.

El secretario de Organización de la coalición en la provincia, Manuel Ortiz, ha descartado que tenga intención de presentar candidatura, aunque está "a disposición de la organización" para seguir formando parte de la dirección provincial de la coalición.

Más de 2.000 personas de toda la provincia van a participar en torno a las cien asambleas locales que se están reuniendo de cara a este proceso previo a la Asamblea Provincial. Un 40 por ciento de estas asambleas ya se han realizado, y la mayoría lo harán en los próximos días, ha explicado Ortiz.

Eligen a los 137 delegados que van a participar en la asamblea, que se celebrará posiblemente en Granada capital. Estos delegados designarán quién será el nuevo coordinador o coordinadora y su equipo.

Fuentes consultadas en la coalición de izquierdas por Europa Press han apuntado a que es probable a que haya dos candidaturas para suceder a Manuel Morales, si bien prosiguen los contactos entre los distintos grupos que se están organizando de cara a la XX Asamblea para articular estas posibles candidaturas.