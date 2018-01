Luis Salvador pide al Gobierno que ponga "todos los recursos necesarios" para que el AVE en Granada sea una realidad IDEAL "Es inconcebible que Granada lleve más de mil días sin conexiones ferroviarias", remarca el diputado en el Congreso y portavoz provincial de Ciudadanos R. I. Granada Jueves, 11 enero 2018, 15:21

Granada, jueves 11 de enero de 2018. El diputado granadino de Cs en el Congreso y portavoz provincial de la formación, Luis Salvador, ha pedido esta mañana al Gobierno central que ponga “todos los recursos disponibles que sean necesarios” para que las pruebas para la puesta en servicio de los trenes de alta velocidad garanticen el cumplimiento de los estándares de seguridad para que “el AVE pueda ser ya una realidad en la provincia de Granada en el menor tiempo posible”. Así lo ha asegurado Salvador tras la reunión de la Mesa del Ferrocarril de Granada con portavoces de la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados a la que ha asistido en calidad de portavoz adjunto de Cs en la comisión, y en la que también han estado presentes el alcalde de la ciudad, Paco Cuenca, junto a otros representantes de las instituciones para abordar la reconexión ferroviaria de la ciudad al cumplirse ya más de mil días sin trenes.

“Es inconcebible que una ciudad como Granada lleve más de mil días sin conexiones ferroviarias”, ha remarcado Salvador, quien ha incidido en el “grave impacto económico” para Granada que está suponiendo esta incomunicación y este déficit, además de resaltar la “importancia de la infraestructura tanto para la cohesión territorial y la futura conexión de las capitales andaluzas como para hacer realidad el futuro Corredor Mediterráneo”.

Según ha explicado el portavoz y también ha recordado en su exposición el alcalde, existe un acuerdo de todas las formaciones políticas con representación en el Congreso por Granada que impulsó precisamente Cs que marcaba cuáles debían ser los pasos necesarios para acometer la reconexión ferroviaria, y que debían pasar por la puesta en marcha ya del AVE y la elaboración en paralelo de un proyecto viable para la construcción de la variante de Loja y para el soterramiento de la infraestructura.

“En este momento, a falta de que concluyan las pruebas de seguridad del tren laboratorio, pedimos al Gobierno que trabaje conjuntamente con las aportaciones de todos los grupos políticos en la elaboración de un cronograma para la ejecución de la variable de Loja”, ha señalado Salvador.

Junto a esto, el diputado ha demandado a las tres instituciones implicadas con la llegada del AVE soterrado, es decir, Gobierno de España, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Granada, que se sienten ya a trabajar de la mano y con las partidas presupuestarias detalladas que cada una debe aportar en la elaboración del proyecto de soterramiento para la ciudad. “Hasta que las tres instituciones no sellen su compromiso con un único proyecto y no asuman los porcentajes de participación que les corresponden a cada una, no va a poder ser una realidad el inicio de las obras”, ha apuntado.

Por último, y ante la propuesta de algunos de los grupos políticos presentes en la reunión de esta mañana para la creación de una plataforma de apoyo a la llegada del AVE integrada por PSOE, Podemos y Ciudadanos, Salvador ha reivindicado la necesidad de sumar también en cualquiera de estas iniciativas al PP. “La llegada del AVE y los proyectos paralelos requieren de la unidad de todas las fuerzas políticas, también del PP y del Gobierno de España. El PP tiene que asumir sus compromisos y, si no lo hace, tendrá entonces que explicarle a los granadinos que decide quedarse a un lado de la puesta en marcha del AVE, de la construcción de la variante de Loja y del soterramiento”, ha concluido.