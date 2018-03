Del bar de Loja al imperio Abades Francisco y Dolores, en una foto de archivo. / IDEAL Francisco Martín. Fundador del grupo Abades | Puso las bases de una firma, recién condecorada con la medalla de oro andaluza, que ya se expande por toda la geografía nacional JAVIER MORALES GRANADA Sábado, 3 marzo 2018, 13:20

Cuando Francisco Martín (Loja, 1932) puso la primera piedra de su bar, colocó también los cimientos de un 'imperio'. El del grupo Abades: una cadena de hostelería forjada en Granada, diseminada por toda Andalucía y con visos de conquistar toda la geografía nacional. Da empleo a 1.200 trabajadores fijos y 400 eventuales en unos 60 centros entre áreas de servicio, hoteles, restaurantes, concesiones administrativas, cátering... Desde hace tres décadas, viajar por Andalucía -ahora también por Castilla y León o Extremadura- es sinónimo de hacer parada en Abades. La Junta reconoció el pasado 28 de febrero la labor del grupo fundado por Francisco Martín, condecorado con la Medalla de Andalucía.

Francisco, relata su hijo Julián, nació y se crió en Loja, localidad de la que nunca se ha separado ni en lo personal ni en lo empresarial. De hecho, el municipio ha elogiado su labor en multitud de ocasiones con reconocimientos como el Premio Ibn al Jatib.

Desde muy joven asentó las raíces de lo que para siempre sería su faceta empresarial. Empezó como vendedor de «lo que se podía en la época», recuerda Julián Martín, al tiempo que pone como ejemplo los roscos de Loja. Luego se pasó al oficio de camarero, con alrededor de 15 años, y con una maleta como compañera 'giró' por las ferias de la época. Sacrificios para salir adelante que empezaron a dar frutos cuando montó su primer negocio, «el Bar Paco, que fue el primer bar de Loja».

No hay duda: Francisco Martín nació con buen olfato empresarial. Dicho de otro modo, en palabras de su hijo Julián: «Fue un visionario». Mejoraron las conexiones de Loja -municipio ubicado en un punto clave a medio camino entre Granada y Málaga- y, cuando la carretera atravesaba el centro de Loja inauguró El Mirador. «Allí empezó el proyecto con mi madre, en un sitio que eran prácticamente tres paredes y por el que no pasaban coches al principio». Corría el año 62 cuando vio el negocio y se lanzó a una apuesta firme por crecer allí. Era un local de apenas 100 metros cuadrados, pero cuando lo 'abandonó' en el año 90 sumaba 11.000. La extensión es solo una forma de cifrar el crecimiento de este 'ojito derecho' en su carrera. Recuerdan sus allegados que fue el primer hostal con cuartos de baño individuales, que tenía una de las barras más grandes de España, secadero de jamones, heladería, bingo, discoteca, obrador de confitería... Es decir, todo un complejo de restauración del que muchos empresarios tomaron nota. Un modelo que pervive hoy en día, no solo en Abades, y que ahora crece como hotel de cuatro estrellas que se estrenará en 2019: «Haremos una inauguración grande, como la que se hizo en su día». Tras el reciente estreno del complejo María de la O en Granada, Abades prevé continuar su expansión con varias aperturas en este año. Pero siempre han mantenido intacto uno de los principios asentados por su padre: reinvertir en el negocio y no salir de las lindes de la hostelería.

El Mirador fue su primera gran apuesta, pero no la última. Por ejemplo, inauguró el restaurante Paco Martín, uno de los clásicos de la capital, junto a la basílica de la Virgen de las Angustias, en el año 83. Y luego llegó la Exposición Universal de Sevilla, la Expo 92, que puso una 'alfombra' -en forma de autovía- para su siguiente aventura: la A-92, ideada para vertebrar las comunicaciones con motivo del gran evento. Y, una vez más, Martín atesoró perspicacia y se lanzó al primer centro Abades. Se 'subió' a la nueva arteria de asfalto cuando el trasiego de coches era todavía discreto, pero con la seguridad de que aquel vial sería un eje indispensable para los conductores. Y lo es. «Allí se lo juega todo para poner Abades en marcha, fue una apuesta enorme. Una inversión en el año 92 de más de mil millones de pesetas».

El legado

Y fue el legado que quedó en manos de cinco de sus seis hijos. Aunque siempre se ha mantenido como consejero, hubo «un momento muy significativo» que marcó la transición entre padres e hijos: la entrega de la llave de la caja. «Él nos acompañó en el primer año, año y medio, pero nosotros siempre que hemos pensado en un proyecto nuevo le hemos consultado, y lo seguimos haciendo, tenemos muy en cuenta su visión del negocio», añade su hija Ángeles.

Sus descendientes dicen de él que es un hombre «con afición a su empresa». Todos los beneficios los ha reinvertido en ella. En ella y, por ende, en su familia -seis hijos y 18 nietos, alguno ya en la empresa-, a la que ha dedicado todos sus esfuerzos. Contrajo matrimonio con Dolores. «Mi padre llevaba el negocio y mi madre el negocio y la familia», recuerda Ángeles. Con su madre, ya fallecida, viajaban habitualmente. Por ejemplo a Canarias, en Navidad.

Quienes conocen a Paco se refieren a él en términos como «servicial, humano, respetuoso o bondadoso». Una educación que su hijo Julián escenifica en la pequeña reverencia que solía hacer al dar la mano. «Mi padre ha creado escuela, muchos de sus trabajadores luego han sido empresarios. Es un hombre que ha creído en sí mismo y ha permitido que el que está a su lado aprenda, y lo mismo ha hecho con nosotros», prosigue Ángeles.

Con 86 años, su delicado estado de salud le impidió asistir a la entrega de la Medalla de Andalucía. Pero nada más regresar del acto, sus hijos le colgaron al cuello el reconocimiento. Un nuevo motivo de orgullo, un premio más -este especial, desde luego, por el vínculo con la comunidad- en el largo palmarés de la familia y la empresa de Francisco Martín. El 'imperio' Abades.