«Llevo llorando toda la mañana»: localizan el audífono perdido en Granada tras la movilización en redes La increíble colaboración ciudadana de cientos de granadinos ante el tuit de Sandra hace que por fin recupere el audífono de su hermana ROCÍO R. GAVIRA Granada Viernes, 4 mayo 2018, 13:26

La sonrisa de Sandra casi se puede intuir al otro lado del teléfono. Daba por perdido el audífono que le desapareció a su hermana en Granada el pasado domingo y cinco días después lo han recuperado. «Estoy flipando con la cantidad de retuits, la de gente que ha ofrecido uno de segunda mano, cómo se han volcado sin conocernos». Al parecer el mismo domingo lo encontró una persona mayor y se lo llevó a casa. A la hija de estos no le cuadraba ese audífono en casa de sus padres y, casualidades de la vida, ayer mismo vio el mensaje que el martes publicó Sandra en Twitter. «Esta mañana nos lo ha devuelto. La cara de mi hermana ha cambiado al ponérselo y volver a escuchar».

A los cinco minutos de conversación con este periódico Sandra no puede evitar las lágrimas. Para su hermana Silvia, de 50 años de edad y con Síndrome de Down, los audífonos son algo de primera necesidad para su vida diaria. Precisamente el que se le perdió cerca de la Plaza Fontiveros en el Zaidín era el derecho, justo el que más falta le hace. «Lleva menos de un año usándolos. Mi hermana andaba perdida, se encerró en sí misma y casi dejó de hablar cuando vio que no escuchaba. No entendía lo que pasaba a su alrededor sin sonido y los audífonos le dieron la vida». Aparte de la angustia por lo que supone para Silvia tener o no este artilugio, también estaba la preocupación económica. «Mis padres todavía lo están pagando –cuesta 2.000 euros– y no se pueden permitir meterse en pagar otro».

«En mi familia se nos ha enseñado que si se puede hacer el bien que lo hagamos»

La hermana de Silvia confiesa que publicó el mensaje en Twitter por si acaso, no tenía muchas esperanzas. «En esta sociedad en la que todo el mundo va a lo suyo, sin preocuparse del que tiene al lado, no pensaba ver justo lo contrario. Me he criado en una familia de cinco hermanos –Silvia es la mayor– en la que se nos ha enseñado que si se puede hacer el bien que lo hagamos».

Sandra asegura que gracias a la noticia que sacó ideal.es al respecto su historia llegó a mucha más gente. «Sin conocernos de nada, sin pedir muchos datos, proponían hacer una colecta, incluso muchos nos ofrecían uno de segunda mano, pero era complicado localizar uno compatible con el de mi hermana». También tras una entrevista en La Ventana de la SER, una pequeña empresa de Valencia dedicada a los audífonos le vendían el que necesitaba pero a un precio menor, 650 euros. Hasta de la Obra Social Amplifon, de Bilbao o de Asturias le han llamado.

Silvia no se ha percatado demasiado de todo lo ocurrido. «Ha estado triste al verse de nuevo casi sin sonido y esta mañana cuando le hemos puesto el audífono se ha puesto muy contenta, sonreía mucho al volver a oírnos». Sandra rebosa alegría, emoción y tranquilidad por el final feliz para su hermana. «Estoy muy agradecida al periódico y a la gente que se ha movilizado. No eres consciente de la pila de personas buenas que hay hasta que ocurren este tipo de cosas». Toca mantener la fe en la humanidad.