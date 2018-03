"Llegas a pensar en acabar con todo por el dolor de la fibromialgia, pero hay que seguir luchando" 02:10 Carmen Rodríguez, paciente con fibromialgia, cuenta su historia. / Sarai Bausán García La asociación granadina Agrafim ayuda a los afectados por esta patología a adquirir hábitos que puedan disminuir sus molestias y lograr una vida plena SARAI BAUSÁN GARCÍA Granada Sábado, 31 marzo 2018, 00:24

Carmen salía a andar cada día entre 12 y 14 kilómetros. Iba a trabajar, cuidaba de sus hijos, cosía, se encargaba de la casa y siempre tenía en mente una nueva actividad con la que llenar las pocas horas del día que le quedaban libres. Ahora, no puede ni lavarse la cabeza. Levantarse de la cama y ver el día de dolores que le queda por delante cuando sus brotes son más duros le ha hecho en ocasiones dudar de si merecía la pena tanta lucha. Pero ha seguido adelante. Y cada día con más fuerza. El causante de todos estos baches, la enfermedad que sufre desde hace cinco años y que le diagnosticaron hace tres: la fibromialgia.

"Empecé a notar que me cansaba mucho y que me dolía todo el cuerpo, pero lo achacaba a la edad. Luego me dio una bajada de defensas que hizo que todo un mes tuviera fiebre y me diera boca ardiente, que hace que te cambie la piel de la boca y te salen muchas yagas, algo que no le deseo ni a mi peor enemigo. Además, empecé a perder muchísimo peso y me quedé en 52 kilos y ya no sabía qué hacer", relata Carmen Rodríguez, enfermera jubilada y afectada por la fibromialgia. "Entré en un círculo enorme, los dolores se convirtieron en constantes y lo de la boca era horrible, así que llegué incluso a pensar que si tenía que vivir así era preferible quitarme de en medio porque me levantaba con tristeza de ver que tenía que pasar otro día más con dolor. Además, esta enfermedad también nos provoca insomnio y hace que duermas mal, por lo que se juntaba el dolor cotidiano con la sensación de no poder descansar nunca y eso es algo muy duro", añade.

Un buen día, su hija oyó hablar de un doctor en Sevilla que podía ayudar a su madre y allí se consiguió una de las cosas que más ansiaba: ponerle nombre a su enfermedad y empezar a tratarla. Esta patología que afecta en torno al 2,5% de la población, principalmente a mujeres de mediana edad -aunque cada vez hay más hombres y personas jóvenes afectados- y que suele llevar acompañada dos patologías con las que comparte síntomas , el síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple, tiene origen desconocido y como consecuencia más importante un dolor real, perceptible y de forma variable, en distintas zonas del cuerpo, que cambia de forma aparentemente aleatoria. "Lo mismo me duele la boca que la cabeza o las piernas. Son pocos los días que no me duele nada, a lo mejor 20 o 30 al año, pero esos días son maravillosos", explica Carmen.

Sabe que nunca podrá desprenderse de la enfermedad definitivamente porque por el momento no se ha dado ni con el origen concreto que la provoca ni con un tratamiento eficaz para acabar con ella, pero sí que hay medicamentos y actividades que pueden ayudarle no solo a que sus dolores se minimicen lo máximo posible, sino a que su estado de ánimo, que suele verse afectado por todos estos cambios, mejore.

"Agrafim me cambió la vida"

Carmen ya sabía lo que tenía y había empezado a mejorar desde que fue a ver al doctor, pero no fue hasta que conoció a la asociación granadina Agrafim cuando empezó a sentir un verdadero consuelo. "Encuentras aquí una segunda familia, gente que te apoya mucho y te hace sentir que no estás navegando sola. Por fin me siento tranquila y sabiendo que puedo hablar claramente de mi enfermedad sin que me miren como a una mujer que se queja por aburrimiento y eso hace muchísimo", afirma.

En Agrafim, Carmen cuenta con un amplio elenco de profesionales multidisciplinares que buscan atajar la enfermedad desde todos los ámbitos posibles: fisioterapia, trabajo social, psicología, nutrición... "Esta enfermedad tiene muchos altibajos, la gente tiene unos ciclos de dolor que hace que unos días estén mejor y otros no levanten cabeza, entonces es importante que ellos mismos conozcan la enfermedad y vean qué pueden cambiar en sus ámbitos sociales y emocionales para mejorar", explica Arancha Berján, psicóloga clínica de Agrafim. Tal y como señala la profesional, este síndrome suele está compuesta por un conjunto de enfermedades en el que los síntomas principales son el dolor intenso y generalizado, perdurable en el tiempo y en el que hay cansancio que no es reparable con el descanso.

"Mi experiencia me ha enseñado que las personas con fibromialgia son muy autoexigentes, con un sentido del orden y planificación muy grande que les hace llevar peor la enfermedad porque ven de repente que tienen limitaciones y que no pueden llevar la vida que llevaban o les gustaría, lo que les hace tener un sentimiento de culpabilidad, frustración y desesperanza y aquí intentamos enseñarles que eso no es así y que deben cuidarse, mimarse, pensar en ellos y en su mejoría", añade.

Son numerosas las iniciativas llevadas a cabo por Agrafim para visibilizar estas patologías y conseguir dar todos los pasos adelante posible. La última se ha producido este fin de semana mediante el desarrollo de las primeras jornadas realizadas en Granada sobre fibromialgia, fatiga crónica y sensibilidad química múltiple en el que se ha podido oir la experiencia de profesionales eruditos en la materia venidos de todo el territorio español para exponer las novedades médicas, jurídicas y de investigación más relevantes en el sector.

"Ya no me acuerdo del cumpleaños de mis hijos"

Hace años que Carmen, a sus 60 años, no logra dormir toda una noche profundamente. Su máxima cuando se despierta y no consigue volver a conciliar el sueño es no mirar el reloj. Ver que se ha dormidos a las dos de la madrugada y que son solo las cuatro cuando ya tiene los ojos como platos le produce un nerviosismo que solo hace empeorar los dolores que siente por haber estado tanto tiempo tumbada en la misma posición. Todo esto hace que tanto ella como el resto de afectados por la fibromialgia también experimenten mal equilibrio, pérdidas de memoria y falta de concentración. "Tengo que ponerme el temporizador de la cocina para no olvidar que estoy cocinando. Ya no soy capaz ni de recordar el cumpleaños de mis hijos. Es muy duro vivir así, pero tenemos que aceptarlo y vivir con ello, no puedes hacer nada más", indica Carmen.

"Si me ves sentada en una silla, pintada y mona, nunca pensarías que estoy enferma, pero por dentro soy un mar de dolores. Es muy duro y no es justo tener que vivir esto. Hay que luchar mucho para vivir diariamente con este dolor y esta sensación. Pero no nos rendimos", señala. Carmen y sus compañeros son unos luchadores natos. Esto no podrá con ellos. Lo tienen claro.