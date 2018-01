La lista de espera para el médico de cabecera colapsa las Urgencias por la gripe La espera en el hospital General del complejo Virgen de las Nieves fue de varias horas durante el día de ayer. / RAMÓN L. PÉREZ Salud contrata a 64 sanitarios para hacer frente a la pandemia, que ha aumentado la cifra de pacientes un 20% ANTONIO SÁNCHEZ Granada Viernes, 5 enero 2018, 00:46

Susana Fernández -nombre ficticio- cogió ayer su móvil a mediodía para pedir cita con el médico de familia de su centro de salud. La primera hora disponible era las 09.07 del próximo lunes 15 de enero, dentro de doce días. El caso de Antonio Muñoz era similar. Si en la tarde de ayer hubiera querido reservar una consulta con su doctora no habría podido hacerlo hasta el próximo jueves a las 15.56 horas, dentro de una semana. Los ejemplos de ambos son los de miles de granadinos que en los últimos días están acudiendo a las urgencias de la capital para ser atendidos de diferentes enfermedades ante la imposibilidad de obtener en un periodo corto de tiempo una cita con el médico de cabecera.

La epidemia de gripe que atraviesa actualmente la provincia es la principal causa de la situación de colapso que se vive en las puertas de Urgencias del hospital General del complejo Virgen de las Nieves y en el Hospital Clínico del Campus de la Salud. Las tardes de los pasados sábado, domingo, lunes y martes fueron especialmente complejas para los profesionales de los centros sanitarios, pero también para los pacientes, que en algunos casos tuvieron que esperar más de seis horas para el primer diagnóstico en profundidad por parte de un médico. Las cifras que manejan las gerencias de ambos complejos confirman el aumento de la demanda en Urgencias, con un incremento de pacientes del 20% en el Campus de la Salud y más del 25% en el Virgen de las Nieves. Esto ha provocado que la Consejería de Salud haya tenido que activar la fase 3 del Plan de Alta Frecuentación y haya contratado en los últimos días a 64 sanitarios, la mayoría de ellos enfermeros y auxiliares.

La situación es actualmente complicada en los centros hospitalarios de la capital por varios motivos. Por un lado, los días festivos de las fiestas de Navidad reducen el número de fechas en las que los médicos de cabecera pasan cita. Esta disminución de la atención médica se produce coincidiendo con el pico más alto de la epidemia de gripe de esta temporada. Amelia Fernández, jefa provincial de la Unidad de Prevención, Promoción y Vigilancia de la Salud, cree que los casos de gripe seguirán subiendo en los próximos días «por el alto nivel de contagio». Fernández explica que la Navidad, con numerosas y continuas reuniones de grandes grupos, provoca que la propagación del virus esté siendo mayor. «Estamos en pleno 'pico'. La epidemia se ha adelantado y creemos que en breve deberá empezar a descender, pero no sabemos si será así o la gripe será este año más prolongada», desarrolla Amelia Fernández, que incide en la necesidad de «lavarse las manos con frecuencia y no estornudar en ellas» para evitar la propagación del virus.

Mientras tanto, los sindicatos con representación en las juntas de personal de los hospitales reclaman a Salud medidas para frenar el 'tapón' en las puertas de urgencias. Félix Alonso (CC OO) recuerda que falta «un hospital -Traumatología está cerrado a la espera de concluir la 'desfusión'-» y recuerda a los pacientes la necesidad de utilizar los puntos de urgencias de los centros de salud. No obstante, critica que las contrataciones previstas no se han ejecutado al 100% y ha existido una «mala planificación». Victorino Girela (CSIF) asegura que la situación es «caótica» sobre todo en el hospital Virgen de las Nieves por la «imposibilidad» de los profesionales de «gestionar las urgencias por la mala planificación». A su juicio, «esperar hasta seis horas para una primera valoración en profundidad es inaceptable». Francisco Cantalejo (Sindicato Médico) censura la «clarísima falta de previsión, sin recursos humanos para abordar esta época del año». Para Cantalejo la «precariedad» en las contrataciones que se están realizando está complicando a Salud la tarea de reforzar las plantillas. Por su parte, Francisco Morales (USAE), cree cada invierno «la planificación es mala, pero este año ha sido peor». Morales asegura que algunas especialidades están trabajando «por debajo de los mínimos establecidos, con profesionales que no dan a basto».

La gerente del complejo Virgen de las Nieves, Pilar Espejo, explica que se han contratado hasta el día de hoy a 60 profesionales para los hospitales General y Materno-Infantil e incide en que se encuentra abierta la contratación de médicos de familia en urgencias, pero actualmente «la oferta y la demanda no van a la par y es difícil encontrar doctores». Sobre la epidemia de gripe recuerda que Granada no tiene la tasa de epidemia más alta, ya que en Granada el número de casos por 100.000 habitantes está en 147, lejos de los 188 que se registraron en toda la comunidad autónoma durante la pasada semana, la última de la que se tienen registros. Espejo, junto al gerente del complejo Campus, José Luis Gutiérrez, remarca el esfuerzo de los profesionales durante estos días. Gutiérrez, por su parte, explica que los responsables de los servicios realizan tres informes diarios de la situación de urgencias para dar respuesta a la demanda en los hospitales y que mañana se incorporarán otros cuatro profesionales al equipo de trabajo del hospital del Campus.