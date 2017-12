Los liquidadores del Centro Lorca no aceptaron facturas por importe de 3 millones IDEAL No se validaron gastos del periodo en que estuvo parada la obra, ni la totalidad del salario de Laura García Lorca o su alojamiento en la Residencia de Estudiantes M. V. COBO GRANADA Sábado, 23 diciembre 2017, 12:36

El proceso para liquidar las cuentas de la construcción del Centro Lorca ha sido arduo y difícil. Tras la primera auditoría externa que se encarga sobre todo el procedimiento, se constituyó una comisión liquidadora en la que estaban representadas todas las administraciones públicas, así como la Fundación Federico García Lorca, con voz pero sin voto. Esta comisión se dedicó a revisar, una por una, todas las partidas que la auditoría previa había considerado que eran facturas que no se podían asociar a la construcción del Centro Lorca. En este proceso se revisaron facturas y comprobantes, se dio audiencia a la Fundación para que explicara de qué actividad se trataba y en algunos casos se pidió informe jurídico al Abogado del Estado. Los liquidadores aprobaron, por unanimidad, aceptar 800.000 euros más de los que había considerado asociados la auditora, mientras que ratificaron que había facturas por importe de 3 millones de euros que no se podían 'achacar' a la encomienda que recibió la fundación de construir el espacio de La Romanilla.

En este análisis pormenorizado se siguen quedan fuera los gastos de la empresa Desarrollo del Territorio y Sociedad del Conocimiento (DTSC) correspondientes al periodo en que la obra estuvo parada. Se trata de 448.016 euros que la Fundación pagó entre agosto de 2011 y julio de 2014. En cuanto a este contrato, la fundación alegó que no recibió orden de paralizar la prestación del servicio que ofrecía esta empresa. En este apartado se solicitó informe a la Abogacía del Estado, que avala también que no se admitieran esos pagos.

Tampoco se admitieron los gastos de la exposición 'Ever Still', que suponen un importe de 1.061.806 euros. Esta muestra se organizó para la primera fecha de inauguración que se barajó, en 2007. La exposición estuvo subvencionada por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC), pero no se aceptaron los 450.000 euros abonados por la Fundación.

50% del salario

La Fundación presentó el salario de Laura García Lorca desde diciembre de 2007 -cuando se le nombra presidenta del consorcio del Centro- hasta enero de 2014. En este periodo, «existe evidencia de que Doña Laura compaginó durante dicho periodo funciones relacionadas directamente con el Centro con otras que obedecen a su contrato como directora de la fundación», recoge la comisión liquidadora en su informe. Ante la dificultad para acreditar qué porcentaje de tiempo dedicó a cada tarea, se decide la comisión por aplicar el principio de proporcionalidad. Así, se aceptan 325.714 euros y otra cantidad idéntica se queda fuera.

El salario de las dos personas que se encargaron de la digitalización del legado, constituido por 18.000 obras, se acepta en la comisión liquidadora. Se sumaron 305.677 euros, al considerar que la copia digital del fondo Lorca, que se quedará en la Residencia de Estudiantes, está incluida en el convenio para la construcción del centro. Se suman también 51.871 euros de gastos financieros y se incluye el 100% del salario de doña Amelie López Aranguren, que fue contratada como coordinadora de actividades desde 2009 a 2015.

No se aceptan, sin embargo, la exposición Poeta en Nueva York, ni gastos de asesoramiento. En total, la Fundación abonó tres millones de euros que no se consideran justificados, mientras que se han dado por buenos otros 2,5 millones de euros, que se abonaron con dinero público para actividades asociadas a la construcción del centro. El 'desfase' se queda en 1.010.747 euros en lo que respecta al dinero público, ya que la fundación asumió otros gastos con fondos propios.

Convenio

El informe de los liquidadores se firmó el 13 de diciembre y se le da traslado a la Fundación Federico García Lorca. Una semana después, este pasado miércoles, Ministerio de Cultura, Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Diputación, firmaron un convenio con la Fundación García Lorca en la que todas las partes aceptaron que se abone esa deuda con el usufructo durante tres años de un legado que está valorado en 18,7 millones de euros.

En el convenio, la fundación declara que el legado está «libre de toda carga, gravamen o medida judicial o extrajudicial» y se compromete «al traslado efectivo de los bienes antes de que finalice el primer semestre del año 2018». Se establece que habrá una comisión de programación en la que esté presente la familia y buscará que la presidencia recaiga en personas «de relevancia en el campo de la cultura, social o académico». También se apunta a un plazo de tres años para constituir la fundación y se garantiza que el legado permanecerá en Granada. En el convenio, las administraciones se comprometen a abonar el dinero que tenían pendiente a los proveedores.