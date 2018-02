Libertad con cargos para el detenido por la supuesta agresión sexual Ramón L. Pérez Las pruebas forenses determinarán ahora si hubo o no violencia en esas relaciones JOSÉ RAMÓN VILLALBA GRANADA Jueves, 1 febrero 2018, 21:37

Fuentes judiciales han informado a este periódico de que el joven de 25 años detenido por la presunta agresión sexual contra una mujer de 25 años la madrugada del miércoles ha quedado en libertad con cargos después de prestar declaración en sede policial. Los agentes lo arrestaron esta mañana en el domicilio que comparte con otros estudiantes universitarios en la calle Gonzalo Gallas y tras prestar declaración ha podido regresar a su domicilio.

Ella ha reconocido que estuvo en una discoteca y tras beber unas copas se marchó con este individuo a su domicilio ya de madrugada. Después, esta joven dice que ella no consintió esas relaciones. Él mantiene la opinión contraria. Las pruebas forenses determinarán ahora si hubo o no violencia en esas relaciones sexuales y al juez le tocará dirimir si hubo o no agresión sexual.