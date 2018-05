Liberan a 54 inmigrantes por falta de plazas en los centros de acogida temporales 02:21 La concejala y voluntarios de varias entidades sociales atienden a los inmigrantes en la Estación / ALFREDO AGUILAR Llegaron a Motril procedentes en su mayoría de Mali y fueron llevadas a la jefatura de Policía Nacional de la capital hasta el mediodía de hoy que han sido puestas en libertad al no poder ser identificados VANESSA SÁNCHEZ Granada Jueves, 31 mayo 2018, 02:15

La Jefatura de Extranjería ha puesto en libertad a 54 personas que habían sido internadas el domingo en la comisaría de Motril, tras llegar en patera, y después trasladadas a la de Granada, en La Palmita. Al no disponer de plazas en ningún centro de atención a inmigrantes, desde Extranjería han avisado a la concejala de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Granada, Jemi Sánchez, para informarle de que iban a ser liberados en la capital. «El Ayuntamiento de Granada está atendiéndoles, gracias a la colaboración de las entidades sociales se les está haciendo una primera asistencia médica; han estado cuatro días sin comer, sin esa atención sanitaria, algunos llegan en unas condiciones preocupantes», dice la responsable del área. Desde la Subdelegación del Gobierno informan de que se ha cumplido con la Constitución Española que estipula que ninguna persona puede estar retenida más de 72 horas para para ser documentada. Además, recuerdan desde la administración estatal que las competencias autonómicas y transferencias en materia de asuntos sociales son del Ayuntamiento de Granada, a menos que sean menores o mujeres que han sido víctima de malos tratos, porque en ese caso son de la Junta de Andalucía.

En la planta superior de la Estación de Autobuses trabajadores y voluntarios de Cruz Roja, Médicos del Mundo y de otras entidades sociales atienden a los 54 hombres. Unos voluntarios acarrean agua, latas y otros alimentos para repartirlos a estas personas que tras reponerse tienen una prioridad: avisar a sus familias de que se encuentran bien. La última vez que algunos hablaron con padres, hermanos o abuelos fue hace seis días y tienen que avisar de que están a salvo. Las conversaciones de estos hombres, que según explican proceden de Mali, se entremezclan con las de los voluntarios de diferentes plataformas como Pro Derechos Humanos de Andalucía o la Coordinadora Granadina de ONG, que buscan alojamiento para estas personas ante la posibilidad de que el autobús que el Ayuntamiento de Granada está gestionando con destino a Irún no parta hoy desde Granada. Sin embargo, desde la subdelegación del Gobierno han informado a IDEAL que «desde el minuto 1 se contactó con ONG para que atendieran a estas 54 personas y nadie respondió»

Tras hablar con ellos, la mayoría ha comunicado a trabajadores sociales y voluntarios que quiere llegar a Francia; otros tienen algún familiar o amigos en Almería, Barcelona y Sevilla. «Estamos reagrupándolos con sus familiares», dice Jemi Sánchez que ha señalado que en estos casos partirán en el primer autobús que salga desde la estación. Para el autobús de Irún no hay hora fijada aún.

Galería. Alfredo Aguilar

«Es indigno de una administración»

La concejala de Derechos Sociales ha lanzado una dura crítica a la actuación de la Jefatura de Extranjería y por extensión a la Subdelegación del Gobierno: «Queremos que esto sirva de reflexión, me parece indigno que una administración deje en la calle a 54 personas sin ningún tipo de recursos, sin haber comido, sin haber dormido, sin haberles hecho una atención mínima y más en las condiciones en las que vienen», ha dicho Sánchez. Además, ha recordado que estas personas «acaban de pasar por una situación traumática, acaban de cruzar el mar en una patera, no creo que una administración sensible sea capaz de hacer lo que hoy ha pasado aquí en Granada», ha apuntado Sánchez.

«Sin noticias» de Subdelegación

Según Jemi Sánchez, la única persona que se ha puesto en contacto con ella ha sido «el jefe de Extranjería y una vez que han salido estas personas de la Policía Nacional ya no son su competencia y no he vuelto a tener noticias de ellos». También reconoce que, como se está haciendo en estos momentos, la atención de emergencia no ha «tenido tiempo de insistir llamando en la subdelegación del Gobierno».

Por otra parte, Jemi ha agradecido a la movilización ciudadana y a las entidades sociales, la colaboración con el Ayuntamiento para poder dar atención a estas personas. Una atención de emergencia que debería «hacerse cuando la patera llega a la playa, una atención además con la presencia de un abogado, alguien que les ofrezca un asesoramiento y que les explique cuál es su situación administrativa en España porque no la han tenido, han venido con los ojos cerrados y sin respuesta de ningún tipo», ha criticado Sánchez.

No es la primera vez

En diciembre ocurrieron unos hechos similares. La concejala ha informado a IDEAL que en aquella ocasión no fueron avisados: «Por lo menos esta vez nos han avisado con una hora de antelación, que es ridículo pero por lo menos nos han advertido». Entonces, también aparecieron otras 50 personas en la estación de autobuses y «nadie sabía nada», ha apuntado Sánchez. «Fueron los movimientos sociales los que se acercaron a la estación y poco a poco fueron alojándolos pero esta vez por lo menos hemos podido coordinarnos con todas las entidades sociales», ha declarado Jemi.

Además de los hechos relatados por la concejala, ocurridos el pasado mes de diciembre, episodios similares se dieron en el mes de octubre de 2016, cuando se 'liberaron' a 97 personas. Hace un año, también se hizo lo mismo con otras 92 personas por los mismos motivos.

El protocolo de una ley «antimigratoria»

La concejala de Derechos Sociales también ha criticado la ley de inmigración y la ha tildado de «antimigratoria que no respeta los derechos humanos de las personas». Según Sánchez, la ley dice que la persona que pasa por este tránsito «debe tener una atención sanitaria, un asesoramiento jurídico y luego hay que buscarle un alojamiento, cuando los recursos están desbordados como es el caso y con previsión de que vaya a más, los mandan en un autobús a otra ciudad, en Almería se ha hecho, en Málaga, es habitual cuando no hay suficientes recursos». La concejala ha advertido además de que es previsible una mayor intensidad en el flujo migratorio y por ello exige «recursos no solo para las localidades costeras sino para otras ciudades como Granada que atienden estas llegadas colectivas y que no podemos hacerlo con dignidad para estas personas», ha sentenciado Sánchez.