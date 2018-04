León asume la presidencia de la Rural para que le entidad sea «la Caja de todos los granadinos» Su candidatura sumó 72.411 de los 72.415 votos representados por los compromisarios, la mayor participación en unas elecciones en la Rural JORGE PASTOR GRANADA Jueves, 12 abril 2018, 01:04

La candidatura de Antonio León era la única 'real' que se presentaba a la asamblea electoral de ayer. Había otra 'ficticia', la que estuvo encabezada por Dimas Rodríguez, que se mantuvo como validada porque algunos de sus integrantes no habían renunciado de forma expresa -Rodríguez sí lo había hecho-. Así que 'blanco era y la gallina lo ponía'. Antonio León fue reelegido presidente de la Caja Rural de Granada por tercer mandato consecutivo -quince años habrá completado en el cargo hasta que en 2023 haya nuevamente elecciones-. La única incógnita por despejar era si recibiría o no un respaldo unánime. Y la respuesta es sí. Fue casi unánime: 72.441 votos a favor y tan sólo cuatro abstenciones. El consejo rector estará formado por los once primeros nombres de su lista -el número doce es un representante de la plantilla-. Antonio León asumirá el mando de la entidad, el farmacéutico José Carrillo será el vicepresidente y la secretaría general será asumida por el profesor Víctor Palomo. De estas once personas, ocho ya figuraban como consejeros desde 2007 y 2008 y tres se estrenan en el puesto: Ramona Velasco, empresaria; Amalia Torres-Morente, directora del Área de Producción de Aceite de Oliva del Grupo Maeva; y Miguel González, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Granada.

Antonio León señaló a este periódico que su principal objetivo para los próximos cinco años es que «la Caja Rural de Granada siga siendo lo que siempre ha sido, una entidad cercana y con un conocimiento importante de los clientes y su entorno, ofreciendo productos y servicios que se adapten a sus necesidades y a las de los socios». «La Caja de todos los granadinos», recalcó. «Queremos que el personal de la Rural continúe con la motivación e implicación que les caracteriza, que el buen ambiente de trabajo permanezca como seña de identidad», comentó Antonio León. «Pondremos todo nuestro empeño -agregó- en conseguir que el balance y los resultados de la Caja Rural sean fruto del buen hacer colectivo».

Respecto a la solvencia de su equipo, Antonio León recordó que buena parte de ellos estuvieron al frente de la Rural «durante todos estos años de crisis, tomando decisiones difíciles y dolorosas en determinados momentos para garantizar una gestión eficiente». «Afortunadamente la Caja Rural de Granada ha tenido y tiene unos excelentes profesionales que saben qué ofrecer a los clientes sin entrar en modas o productos sofisticados que en la mayor parte de los casos ni entienden, ni les preocupan ni son necesarios», subrayó.

La mayor participación

Los compromisarios que asistieron este miércoles al cónclave de la Rural, elegidos en las diferentes juntas preparatorias, representaban en total 72.445 sufragios. Fuentes de la entidad señalaron que es «la mayor participación en un proceso de elección de cargos en toda la historia de la Rural». Se registró un incremento del 152% en la cifra de votos.

Antonio León nació en Laborcillas en 1995. Está casado y tiene dos hijos. Es ingeniero agrónomo por la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Valencia y diplomado en Alta Dirección de Empresas Agroalimentarias por el Instituto San Telmo. Después de trabajar en una multinacional de la alimentación durante cuatro años y dirigir una fábrica de harinas durante otros cuatro, en 1989 ingresó en la Rural. Un año después se hizo cargo de la Dirección del Gabinete Técnico hasta el 10 de abril de 2008, cuando fue nombrado presidente.